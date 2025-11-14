ETV Bharat / bharat

जामताड़ा से चीन तक फैला साइबर अपराध का मकड़जाल, बना सबसे बड़ा खतरा!

रांचीः झारखंड तो वैसे अपनी प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है. लेकिन झारखंड का एक ऐसा जिला भी है जिस जिला का नाम सुनते ही लोग अपने मोबाइल के जरिए अपने बैंक का बैलेंस चेक करने लगते हैं.

हम बात कर रहे हैं झारखंड के जामताड़ा जिला की. झारखंड का यह पहला जिला है जहां लगभग देश की हर राज्य की पुलिस ने आकर छापेमारी की है और छापेमारी की वजह हर बार साइबर ठगी ही रहा है. जामताड़ा के साइबर अपराधियों की पहुंच अब न सिर्फ पूरा भारत है बल्कि चीन और वियतनाम जैसे देश तक भी है.

साल 2013 से शुरुआत

साल 2013 के करीब झारखंड से साइबर ठगी की शुरुआत हुई. जामताड़ा झारखंड का पहला ऐसा जिला बना जिसके एक छोटे से कस्बे के रहने वाले दर्जनों युवकों ने संगठित रूप से साइबर अपराध को अपनाया और उसके बलबूते करोड़ों रुपए की ठगी की. ठगी भी ऐसे वैसे से नहीं की गई बल्कि जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक को अपना निशाना बनाया. कभी समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए जाना जाने वाला जामताड़ा देखते ही देखते साइबर अपराध के केंद्र के रूप में देश भर में बदनाम हो गया. साइबर अपराध के लिए जिला इतना बदनाम हुआ कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज का निर्माण भी हो गया.

करमाटांड़ बना हब

साल 2016 से लेकर 2020 तक देश के किसी भी कोने में साइबर ठगी होती है तो 80% मामलों में झारखंड के जामताड़ा जिला के करमाटांड़ का मोबाइल लोकेशन आता था. जिस राज्य में ठगी होती है वहां की पुलिस जामताड़ा दौड़ती नजर आती. पिछले 12 साल में 14 राज्यों की पुलिस जामताड़ा में दर्जनों बार छापेमारी कर चुकी है. उस दौरान करमाटांड़ ब्लॉक के आसपास 100 गांव ‘ठगी का नया ठिकाना’ बने हुए थे.

जब करमाटांड़ से साइबर ठगी की शुरुआत हुई उस समय ब्लाॅक की आबादी 1.23 लाख थी. जिसमे 5 हजार से ज्यादा युवा साइबर ठगी में शामिल थे. जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए बहुत ज्यादा तकनीक इस्तेमाल नहीं करते थे. शुरुआत में तो उन्होंने ठगने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन, एक साधारण मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन ही इस्तेमाल किया. यहां के 12वीं से भी कम पढ़े लिखे युवा इतने सलीके से ठगी को लेकर बात करते हैं कि ठगी के शिकार इन्हें पहचान ही नहीं पाते.

साल 2016 में पकड़े गए 152 साइबर अपराधी

साल 2016 में साइबर ठगी के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड पुलिस के द्वारा जामताड़ा में साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया. कई अधिकारियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए मोर्चे पर लगाया गया नतीजा जामताड़ा में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हुईं. साल 2016 से जामताड़ा से जुड़े साइबर अपराध के 497 केस थानों में रजिस्टर्ड हुए. पुलिस में जामताड़ा गैंग पर कार्रवाई शुरू की और 2016 में 152 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. हालांकि साल 2016 में साइबर अपराधियों के पास से किसी भी प्रकार की रिकवरी पुलिस नहीं कर पाई.

पुलिस की दबिश शुरू हुई तो अन्य जिलों में फैला जामताड़ा माड्यूल

जामताड़ा में जब पुलिस की दबी तेज हुई तब जामताड़ा मॉड्यूल को झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, देवघर में शिफ्ट कर दिया गया. भगवान शिव की नगरी बाबा धाम यानी देवघर को दूसरे जामताड़ा में तब्दील कर दिया गया. झारखंड के जामताड़ा जिला से शुरू हुआ साइबर अपराधियों का जाल अब देवघर को अपने चपेट में ले चुका है.

राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 10 जनवरी 2025 तक अलग अलग राज्यों की पुलिस ने झारखंड से साइबर अपराध के 1560 मामलों के अनुसंधान में मदद मांगी. इनमें से अधिकांश अपराधों को देवघर से अंजाम दिया गया था. इसमें से झारखंड पुलिस ने 890 मामलों की जांच पूरी कर बाहरी राज्यों को पुलिस को भेज दी. वहीं बाकी मामलों में अनुसंधान अब भी जारी है.

देवघर में हुई रिकार्ड गिरफ्तारी

देवघर से चल रहे साइबर ठगी को लेकर झारखंड पुलिस में कड़ा रुख अपनाया. पुलिस का रुख इतना कड़ा था कि झारखंड के जामताड़ा, देवघर, गिरीडीह और धनबाद जैसे जिलों से साल 2019 से लेकर 2024 तक 5000 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए. साइबर अपराधियों के चलते जेल प्रशासन के सामने मुसीबत खड़ी हो गई. आलम यह है कि साइबर अपराधियों के वजह से जेल में क्षमता से अधिक कैदी हो गए हैं. देवघर जेल में तो हर चौथा कैदी साइबर अपराधी है.

सीआईडी के आंकड़े बताते हैं कि मात्र तीन जिलों देवघर, गिरीडीह और जामताड़ा से पिछले 6 महीने में 1250 साइबर अपराधी जेल गए हैं. भारी संख्या में साइबर अपराधियों के गिरफ्तार होने की वजह से आलम यह है कि इन जेल में आधे से अधिक संख्या साइबर अपराधियों की हो गई है. सबसे बुरी स्थिति देवघर जेल की है. इस जेल की कुल क्षमता मात्र 350 कैदियों की रखने की है लेकिन इस जेल में औसतन हर महीने 50 साइबर अपराधी गिरफ्तार कर भेजे जा रहे है. गिरिडीह और जामताड़ा के जेलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है.

जामताड़ा मॉड्यूल का विदेश तक कर दिया विस्तार

झारखंड के साइबर अपराध प्रभावित जिलों देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद में जब साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हुई तब जामताड़ा मॉड्यूल का विस्तार विदेश तक कर दिया गया. पिछले दो साल के दौरान सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के जांच में साइबर अपराधियों का विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है.

दरअसल विदेशी कनेक्शन को साइबर अपराध की दुनिया में लाने का श्रेय भी जामताड़ा मॉड्यूल को ही जाता है. साइबर अपराध को लेकर जब झारखंड का जामताड़ा जिला बदनाम हुआ और देशभर की पुलिस जामताड़ा में छापेमारी कर साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने लगी तब जामताड़ा मॉड्यूल को हाईटेक करते हुए उसका कनेक्शन विदेश से कर दिया गया. पहले जो ठगी के पैसे देश के अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट पर खोले गए बैंक खाते में जाते थे अब वही पैसे विदेशी अकाउंट में जाने लगे.

चीनी नेटवर्क से जुड़े होने के मिले कई साक्ष्य

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच चीन, वियतनाम जैसे दोस्त से जुड़े साइबर अपराधियों के इंडियन एजेंट पर कार्रवाई शुरू की अब तक ऐसे दो दर्जन एजेंट गिरफ्तार किया जा चुके हैं. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीनी नेटवर्क से जुड़े एजेंट्स के पास से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के डिटेल के साथ साथ बड़ी संख्या में बैंक खातों की जानकारी और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं.

जांच में यह भी सामने आया है कि चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम करने वाले एजेंटों को चीन से टेलीग्राम के माध्यम से एक एप्लीकेशन भेजी जाती थी. एप्लीकेशन पर भारत में बैठे साइबर अपराधी बैंक से जुड़ी डेटा सिम कार्ड में इंस्टॉल करते थे इंस्टॉल करने के बाद वह एप्लीकेशन ओटीपी और बैंक प्लेट्स को स्वचालित रूप से चीनी सर्वर पर ट्रांसमिट कर देती थी. इसे चीन में बैठे अपराधी उन खातों का रिमोट एक्सेस प्राप्त कर ले रहे थे और करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे.

साइबर अपराधियों ने ट्रेसलेस स्कीम पर शुरू किया काम

पुलिस और प्रतिबिम्ब ऐप कहीं साइबर अपराधियों का लोकेशन न खोज लें इसके लिए भी साइबर अपराधी नई जुगत लगा चुके है. ये जुगत भी जामताड़ा मॉड्यूल का ही विकसित किया गया है. अब जामताड़ा के खेतों और कस्बों से निकलकर साइबर अपराध के नेटवर्क को अब लग्जरी कारों में बैठकर ऑपरेट किया जाने लगा है.

पुलिस की ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने यह नायाब तरीका खोज निकाला है. लग्जरी वाहनों में बैठकर साइबर अपराधी अपने शिकार को फंसा रहे हैं. लग्जरी वाहनों में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर घूमकर पुलिस को चकमा देते हुए उसी लग्जरी वाहन से साइबर अपराधी अपने शिकार को फंसा रहे हैं.

जब शिकार फंस जाता है तब वह उसी शहर के एटीएम से उनका पैसा गायब कर दूसरे शहर का रुख कर लेते हैं. ऐसे में जब पुलिस उन्हें ट्रेस करती है तब उनके वास्तविक लोकेशन का पता नहीं चल पाता है. पुलिस को साइबर अपराधियों के आगे वाले स्थान का लोकेशन हासिल होता है. लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है वह वहां से अपने शहर पहुंच चुके होते हैं. जहां से उन्हें ढूंढ पाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा काम होता है.

दक्षिण भारत की भाषा भी सीख डाली जामताड़ा वालों ने

हिंदी राज्यों में जब लोग यह समझने लगे की ठगी के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं, तब जामताड़ा मॉड्यूल ने एक नया तरीका खोज निकाला. जामताड़ा के साइबर अपराधी अपने ठगी के धंधे को धार देने के लिए दक्षिण भारत के भाषण को सीखना शुरू किया. इसके बाद देखते ही देखते साइबर अपराधी देश के कई राज्य में जाकर तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मराठी के साथ-साथ उड़िया भाषा भी सीख ली.

अपने मकसद को अंजाम देने के लिए साइबर अपराधियों ने 5- 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया और फिर भाषा सीखने के लिए यह ग्रुप कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में गया. साइबर अपराधी राज्यों में जाते तो थे काम खोजने के बहाने लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि वहां के लोकल लैंग्वेज को जल्द से जल्द सीख लें.

इस टीम में वैसे लोगों को चुना जाता था जो बेहतरीन तरीके से किसी भी भाषा को समझने में माहिर होते थे. भाषा सीखने के बाद सभी साइबर अपराधी जामताड़ा वापस लौट आते थे लौटने के बाद वे लोग अब उन्हीं राज्यों की भाषा में वहीं के लोगों को फोन कर उनके साथ ठगी करना शुरू कर देते हैं.

सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखा

हिंदी और अंग्रेजी भाषा के बाद जामताड़ा के साइबर अपराधी तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा भी बखूबी बोलने लगे हैं. इन्ही भाषा में बात कर यह लोग तमिलनाडु, कर्नाटक के हाईप्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. दक्षिण भारतीय भाषाओं पर साइबर अपराधी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

आंकड़े भी बता रहे हैं कि हाल के दिनों में दक्षिण भारतीय शहरों में जमकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया है और वे सभी ठगी झारखंड के जामताड़ा जिला से ही अंजाम दिए गए हैं. बंगाल से सटे होने की वजह से जामताड़ा के अधिकांश लोग बेहतर बंगाली भाषा बोलते हैं. ऐसे में बंगाल के लोगों को ठगने में इन्हें कोई समस्या नहीं होती है.

कैसे हुआ खुलासा

10 अक्टूबर 2022 को चेन्नई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से ठगी के मामले में चेन्नई पुलिस ने जामताड़ा पुलिस से संपर्क किया था. चेन्नई पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर जामताड़ा के नारायणपुर इलाके से पुलिस ने तीन भाइयों शमशाद, इकबाल और शाहबाज को गिरफ्तार किया. तीनों भाइयों ने मिलकर ही चेन्नई के प्रसिद्ध डॉक्टर वितारा श्रीधर खाते से 8 लाख रुपये उड़ा लिए थे.

पुलिस की पूछताछ में तीनों साइबर अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वे लोग रोजगार की तलाश में पहले तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में गए थे. कुछ महीने काम करने के दौरान इन लोगों ने वहां की भाषा सीख ली. जब वे वापस जामताड़ा लौटे और साइबर ठगों के संपर्क में आये तो साइबर अपराधियों ने उन्हें दक्षिण भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल कर वहां के लोगों को ठगने की सलाह दी.

इस सलाह पर अमल करते हुए जब उन लोगों ने दक्षिण भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल कर लोगों को ठगना शुरू कर दिया. साइबर अपराधियों के द्वारा फिर यह प्लानिंग की गई कि देश के दूसरे राज्यों की भाषाओं को सीख कर अगर ठगी की जाए तो यह बेहद कामयाब तरीका होग. इसी के बाद 5-5 लोगोम का ग्रुप बनाकर दूसरे राज्यों की भाषाएं सीखने का काम साइबर अपराधियों के द्वारा शुरू कर दिया गया अब इसी भाषा का इस्तेमाल कर वे लोगों को जामताड़ा में बैठे-बैठे ठग रहे हैं.

कब-कब सामने आये मामले

दूसरे राज्यों के लोकल भाषाओं का इस्तेमाल कर ठगी के कई मामले साइबर थानों में दर्ज हैं. साल 2017 में करमाटांड़ थाना क्षेत्र के देवडीह गांव से हसीन अंसारी, फिरोज अंसारी, लाल मोहम्मद ,आबिद अंसारी ,अतहर अंसारी और वसीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया था. यह सभी तमिल भाषा बोलना जानते थे इन्होंने इसी भाषा में बातचीत करके तमिलनाडु के कई लोगों को पहले झांसे में लिया इसके बाद उन्हें ठगी का शिकार बना लिया.

साल 2021 में जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कोरबंधा गांव से तीन साइबर अपराधियों सरफुद्दीन अंसारी, शिव धन मरांडी और जाबिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था. यह तीनों साइबर अपराधी कन्नड भाषा बोलना जानते थे और इसी भाषा का इस्तेमाल कर कर्नाटक के दर्जनों लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. कर्नाटक पुलिस ने तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर भी लिया था.

साल 2022 में भी 10 अक्टूबर को फिर तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इन तीनों ने तमिल भाषा का इस्तेमाल कर चेन्नई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से 8 तक रुपए की ठगी की थी.