जामताड़ा से चीन तक फैला साइबर अपराध का मकड़जाल, बना सबसे बड़ा खतरा!

जामताड़ा से चीन तक फैला साइबर अपराध का मकड़जाल, बना सबसे बड़ा खतरा!
साइबर क्राइम के जामताड़ा माड्यूल का चीन समेत अन्य देशों तक विस्तार देखने को मिल रहा है. पढ़ें, पूरी रिपोर्ट.
Published : November 14, 2025 at 6:06 PM IST
रांचीः झारखंड तो वैसे अपनी प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है. लेकिन झारखंड का एक ऐसा जिला भी है जिस जिला का नाम सुनते ही लोग अपने मोबाइल के जरिए अपने बैंक का बैलेंस चेक करने लगते हैं.
हम बात कर रहे हैं झारखंड के जामताड़ा जिला की. झारखंड का यह पहला जिला है जहां लगभग देश की हर राज्य की पुलिस ने आकर छापेमारी की है और छापेमारी की वजह हर बार साइबर ठगी ही रहा है. जामताड़ा के साइबर अपराधियों की पहुंच अब न सिर्फ पूरा भारत है बल्कि चीन और वियतनाम जैसे देश तक भी है.
साल 2013 से शुरुआत
साल 2013 के करीब झारखंड से साइबर ठगी की शुरुआत हुई. जामताड़ा झारखंड का पहला ऐसा जिला बना जिसके एक छोटे से कस्बे के रहने वाले दर्जनों युवकों ने संगठित रूप से साइबर अपराध को अपनाया और उसके बलबूते करोड़ों रुपए की ठगी की. ठगी भी ऐसे वैसे से नहीं की गई बल्कि जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक को अपना निशाना बनाया. कभी समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए जाना जाने वाला जामताड़ा देखते ही देखते साइबर अपराध के केंद्र के रूप में देश भर में बदनाम हो गया. साइबर अपराध के लिए जिला इतना बदनाम हुआ कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज का निर्माण भी हो गया.
करमाटांड़ बना हब
साल 2016 से लेकर 2020 तक देश के किसी भी कोने में साइबर ठगी होती है तो 80% मामलों में झारखंड के जामताड़ा जिला के करमाटांड़ का मोबाइल लोकेशन आता था. जिस राज्य में ठगी होती है वहां की पुलिस जामताड़ा दौड़ती नजर आती. पिछले 12 साल में 14 राज्यों की पुलिस जामताड़ा में दर्जनों बार छापेमारी कर चुकी है. उस दौरान करमाटांड़ ब्लॉक के आसपास 100 गांव ‘ठगी का नया ठिकाना’ बने हुए थे.
जब करमाटांड़ से साइबर ठगी की शुरुआत हुई उस समय ब्लाॅक की आबादी 1.23 लाख थी. जिसमे 5 हजार से ज्यादा युवा साइबर ठगी में शामिल थे. जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए बहुत ज्यादा तकनीक इस्तेमाल नहीं करते थे. शुरुआत में तो उन्होंने ठगने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन, एक साधारण मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन ही इस्तेमाल किया. यहां के 12वीं से भी कम पढ़े लिखे युवा इतने सलीके से ठगी को लेकर बात करते हैं कि ठगी के शिकार इन्हें पहचान ही नहीं पाते.
साल 2016 में पकड़े गए 152 साइबर अपराधी
साल 2016 में साइबर ठगी के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड पुलिस के द्वारा जामताड़ा में साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया. कई अधिकारियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए मोर्चे पर लगाया गया नतीजा जामताड़ा में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हुईं. साल 2016 से जामताड़ा से जुड़े साइबर अपराध के 497 केस थानों में रजिस्टर्ड हुए. पुलिस में जामताड़ा गैंग पर कार्रवाई शुरू की और 2016 में 152 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. हालांकि साल 2016 में साइबर अपराधियों के पास से किसी भी प्रकार की रिकवरी पुलिस नहीं कर पाई.
पुलिस की दबिश शुरू हुई तो अन्य जिलों में फैला जामताड़ा माड्यूल
जामताड़ा में जब पुलिस की दबी तेज हुई तब जामताड़ा मॉड्यूल को झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, देवघर में शिफ्ट कर दिया गया. भगवान शिव की नगरी बाबा धाम यानी देवघर को दूसरे जामताड़ा में तब्दील कर दिया गया. झारखंड के जामताड़ा जिला से शुरू हुआ साइबर अपराधियों का जाल अब देवघर को अपने चपेट में ले चुका है.
राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 10 जनवरी 2025 तक अलग अलग राज्यों की पुलिस ने झारखंड से साइबर अपराध के 1560 मामलों के अनुसंधान में मदद मांगी. इनमें से अधिकांश अपराधों को देवघर से अंजाम दिया गया था. इसमें से झारखंड पुलिस ने 890 मामलों की जांच पूरी कर बाहरी राज्यों को पुलिस को भेज दी. वहीं बाकी मामलों में अनुसंधान अब भी जारी है.
देवघर में हुई रिकार्ड गिरफ्तारी
देवघर से चल रहे साइबर ठगी को लेकर झारखंड पुलिस में कड़ा रुख अपनाया. पुलिस का रुख इतना कड़ा था कि झारखंड के जामताड़ा, देवघर, गिरीडीह और धनबाद जैसे जिलों से साल 2019 से लेकर 2024 तक 5000 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए. साइबर अपराधियों के चलते जेल प्रशासन के सामने मुसीबत खड़ी हो गई. आलम यह है कि साइबर अपराधियों के वजह से जेल में क्षमता से अधिक कैदी हो गए हैं. देवघर जेल में तो हर चौथा कैदी साइबर अपराधी है.
सीआईडी के आंकड़े बताते हैं कि मात्र तीन जिलों देवघर, गिरीडीह और जामताड़ा से पिछले 6 महीने में 1250 साइबर अपराधी जेल गए हैं. भारी संख्या में साइबर अपराधियों के गिरफ्तार होने की वजह से आलम यह है कि इन जेल में आधे से अधिक संख्या साइबर अपराधियों की हो गई है. सबसे बुरी स्थिति देवघर जेल की है. इस जेल की कुल क्षमता मात्र 350 कैदियों की रखने की है लेकिन इस जेल में औसतन हर महीने 50 साइबर अपराधी गिरफ्तार कर भेजे जा रहे है. गिरिडीह और जामताड़ा के जेलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है.
जामताड़ा मॉड्यूल का विदेश तक कर दिया विस्तार
झारखंड के साइबर अपराध प्रभावित जिलों देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद में जब साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हुई तब जामताड़ा मॉड्यूल का विस्तार विदेश तक कर दिया गया. पिछले दो साल के दौरान सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के जांच में साइबर अपराधियों का विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है.
दरअसल विदेशी कनेक्शन को साइबर अपराध की दुनिया में लाने का श्रेय भी जामताड़ा मॉड्यूल को ही जाता है. साइबर अपराध को लेकर जब झारखंड का जामताड़ा जिला बदनाम हुआ और देशभर की पुलिस जामताड़ा में छापेमारी कर साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने लगी तब जामताड़ा मॉड्यूल को हाईटेक करते हुए उसका कनेक्शन विदेश से कर दिया गया. पहले जो ठगी के पैसे देश के अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट पर खोले गए बैंक खाते में जाते थे अब वही पैसे विदेशी अकाउंट में जाने लगे.
चीनी नेटवर्क से जुड़े होने के मिले कई साक्ष्य
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच चीन, वियतनाम जैसे दोस्त से जुड़े साइबर अपराधियों के इंडियन एजेंट पर कार्रवाई शुरू की अब तक ऐसे दो दर्जन एजेंट गिरफ्तार किया जा चुके हैं. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीनी नेटवर्क से जुड़े एजेंट्स के पास से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के डिटेल के साथ साथ बड़ी संख्या में बैंक खातों की जानकारी और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं.
जांच में यह भी सामने आया है कि चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम करने वाले एजेंटों को चीन से टेलीग्राम के माध्यम से एक एप्लीकेशन भेजी जाती थी. एप्लीकेशन पर भारत में बैठे साइबर अपराधी बैंक से जुड़ी डेटा सिम कार्ड में इंस्टॉल करते थे इंस्टॉल करने के बाद वह एप्लीकेशन ओटीपी और बैंक प्लेट्स को स्वचालित रूप से चीनी सर्वर पर ट्रांसमिट कर देती थी. इसे चीन में बैठे अपराधी उन खातों का रिमोट एक्सेस प्राप्त कर ले रहे थे और करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे.
साइबर अपराधियों ने ट्रेसलेस स्कीम पर शुरू किया काम
पुलिस और प्रतिबिम्ब ऐप कहीं साइबर अपराधियों का लोकेशन न खोज लें इसके लिए भी साइबर अपराधी नई जुगत लगा चुके है. ये जुगत भी जामताड़ा मॉड्यूल का ही विकसित किया गया है. अब जामताड़ा के खेतों और कस्बों से निकलकर साइबर अपराध के नेटवर्क को अब लग्जरी कारों में बैठकर ऑपरेट किया जाने लगा है.
पुलिस की ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने यह नायाब तरीका खोज निकाला है. लग्जरी वाहनों में बैठकर साइबर अपराधी अपने शिकार को फंसा रहे हैं. लग्जरी वाहनों में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर घूमकर पुलिस को चकमा देते हुए उसी लग्जरी वाहन से साइबर अपराधी अपने शिकार को फंसा रहे हैं.
जब शिकार फंस जाता है तब वह उसी शहर के एटीएम से उनका पैसा गायब कर दूसरे शहर का रुख कर लेते हैं. ऐसे में जब पुलिस उन्हें ट्रेस करती है तब उनके वास्तविक लोकेशन का पता नहीं चल पाता है. पुलिस को साइबर अपराधियों के आगे वाले स्थान का लोकेशन हासिल होता है. लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है वह वहां से अपने शहर पहुंच चुके होते हैं. जहां से उन्हें ढूंढ पाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा काम होता है.
दक्षिण भारत की भाषा भी सीख डाली जामताड़ा वालों ने
हिंदी राज्यों में जब लोग यह समझने लगे की ठगी के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं, तब जामताड़ा मॉड्यूल ने एक नया तरीका खोज निकाला. जामताड़ा के साइबर अपराधी अपने ठगी के धंधे को धार देने के लिए दक्षिण भारत के भाषण को सीखना शुरू किया. इसके बाद देखते ही देखते साइबर अपराधी देश के कई राज्य में जाकर तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मराठी के साथ-साथ उड़िया भाषा भी सीख ली.
अपने मकसद को अंजाम देने के लिए साइबर अपराधियों ने 5- 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया और फिर भाषा सीखने के लिए यह ग्रुप कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में गया. साइबर अपराधी राज्यों में जाते तो थे काम खोजने के बहाने लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि वहां के लोकल लैंग्वेज को जल्द से जल्द सीख लें.
इस टीम में वैसे लोगों को चुना जाता था जो बेहतरीन तरीके से किसी भी भाषा को समझने में माहिर होते थे. भाषा सीखने के बाद सभी साइबर अपराधी जामताड़ा वापस लौट आते थे लौटने के बाद वे लोग अब उन्हीं राज्यों की भाषा में वहीं के लोगों को फोन कर उनके साथ ठगी करना शुरू कर देते हैं.
सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखा
हिंदी और अंग्रेजी भाषा के बाद जामताड़ा के साइबर अपराधी तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा भी बखूबी बोलने लगे हैं. इन्ही भाषा में बात कर यह लोग तमिलनाडु, कर्नाटक के हाईप्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. दक्षिण भारतीय भाषाओं पर साइबर अपराधी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.
आंकड़े भी बता रहे हैं कि हाल के दिनों में दक्षिण भारतीय शहरों में जमकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया है और वे सभी ठगी झारखंड के जामताड़ा जिला से ही अंजाम दिए गए हैं. बंगाल से सटे होने की वजह से जामताड़ा के अधिकांश लोग बेहतर बंगाली भाषा बोलते हैं. ऐसे में बंगाल के लोगों को ठगने में इन्हें कोई समस्या नहीं होती है.
कैसे हुआ खुलासा
10 अक्टूबर 2022 को चेन्नई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से ठगी के मामले में चेन्नई पुलिस ने जामताड़ा पुलिस से संपर्क किया था. चेन्नई पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर जामताड़ा के नारायणपुर इलाके से पुलिस ने तीन भाइयों शमशाद, इकबाल और शाहबाज को गिरफ्तार किया. तीनों भाइयों ने मिलकर ही चेन्नई के प्रसिद्ध डॉक्टर वितारा श्रीधर खाते से 8 लाख रुपये उड़ा लिए थे.
पुलिस की पूछताछ में तीनों साइबर अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वे लोग रोजगार की तलाश में पहले तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में गए थे. कुछ महीने काम करने के दौरान इन लोगों ने वहां की भाषा सीख ली. जब वे वापस जामताड़ा लौटे और साइबर ठगों के संपर्क में आये तो साइबर अपराधियों ने उन्हें दक्षिण भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल कर वहां के लोगों को ठगने की सलाह दी.
इस सलाह पर अमल करते हुए जब उन लोगों ने दक्षिण भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल कर लोगों को ठगना शुरू कर दिया. साइबर अपराधियों के द्वारा फिर यह प्लानिंग की गई कि देश के दूसरे राज्यों की भाषाओं को सीख कर अगर ठगी की जाए तो यह बेहद कामयाब तरीका होग. इसी के बाद 5-5 लोगोम का ग्रुप बनाकर दूसरे राज्यों की भाषाएं सीखने का काम साइबर अपराधियों के द्वारा शुरू कर दिया गया अब इसी भाषा का इस्तेमाल कर वे लोगों को जामताड़ा में बैठे-बैठे ठग रहे हैं.
कब-कब सामने आये मामले
दूसरे राज्यों के लोकल भाषाओं का इस्तेमाल कर ठगी के कई मामले साइबर थानों में दर्ज हैं. साल 2017 में करमाटांड़ थाना क्षेत्र के देवडीह गांव से हसीन अंसारी, फिरोज अंसारी, लाल मोहम्मद ,आबिद अंसारी ,अतहर अंसारी और वसीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया था. यह सभी तमिल भाषा बोलना जानते थे इन्होंने इसी भाषा में बातचीत करके तमिलनाडु के कई लोगों को पहले झांसे में लिया इसके बाद उन्हें ठगी का शिकार बना लिया.
साल 2021 में जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कोरबंधा गांव से तीन साइबर अपराधियों सरफुद्दीन अंसारी, शिव धन मरांडी और जाबिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था. यह तीनों साइबर अपराधी कन्नड भाषा बोलना जानते थे और इसी भाषा का इस्तेमाल कर कर्नाटक के दर्जनों लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. कर्नाटक पुलिस ने तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर भी लिया था.
साल 2022 में भी 10 अक्टूबर को फिर तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इन तीनों ने तमिल भाषा का इस्तेमाल कर चेन्नई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से 8 तक रुपए की ठगी की थी.
इंटरपोल ने भी जारी की है चेतावनी
इंटरपोल ने भी हाल के दिनों में यह चेतावनी जारी की थी कि भविष्य में सबसे बड़ा चुनौती पुलिस के लिए साइबर अपराध बनने वाला है. क्योंकि साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए इंटरनेट की दुनिया में इतने ऑप्शन भरे पड़े हैं कि बस उसका सही इस्तेमाल जानना जरूरी है. झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा ठिकाना है. इस जिले में बैठे-बैठे साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से लोगों के खातों से पैसे उड़ाते रहते हैं. उस पर से अब साइबर अपराधियों ने राज्यों की स्थानीय भाषाओं को ठगी का नया हथियार बना लिया है.
चुनौती के बावजूद बेहतर काम कर रही है झारखंड पुलिस
झारखंड पुलिस के प्रवक्ता डॉक्टर माइकल राज के अनुसार झारखंड में न सिर्फ साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है बल्कि पिछले 1 साल के अंदर हजारों सिम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वाहन, पासबुक और एटीएम कार्ड भी जब्त किए गए हैं. झारखंड पुलिस प्रतिबिंब के जरिए लगातार साइबर अपराधियों पर प्रहार कर रही है जो आगे भी जारी रहेगा.
पुलिस का प्रयास जारी, कई साइबर थाना खोलने की योजना
साइबर अपराधी पुलिस के लिए हर दिन नई चुनौती पेश कर रहे है. झारखंड में पहले केवल जामताड़ा ही साइबर क्राइम को लेकर देश भर में बदनाम था. अब धनबाद, देवघर और गिरिडीह जैसे शहरों से भी साइबर गिरोह का संचालन शुरू हो गया है. ऐसे में झारखंड में साइबर अपराध पर नकेल कसने के कवायद के तहत आठ नए जिलों में नए साइबर थाने खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
साइबर थानों की संख्या बढ़ी
झारखंड में साइबर अपराध से निपटने के लिए पूर्व से छह जिलों जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर व पलामू में साइबर क्राइम थाना 11 जनवरी 2013 से काम कर रहे हैं. लेकिन साइबर अपराध का दायरा हर दिन और व्यापक होता जा रहा है.
ऐसे में झारखंड पुलिस मुख्यालय गृह विभाग को अन्य जिलों में भी साइबर थानों के सृजन का प्रस्ताव भेजा जिसे मंजूर कर लिया गया है. अब झारखंड के आठ जिलों रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला-खरसावां में साइबर क्राइम थाना का गठन किया गया है. जरूरत पड़ी तो और भी जिलों में थाने खोले जाएंगे.
साल 2016 से लेकर अब तक 7172 साइबर अपराधी गिरफ्तार
झारखंड पुलिस के द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2016 से लेकर 2025 तक झारखंड के विभिन्न जिलों से और राज्य के बाहर से कल 7172 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में 152 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए. जबकि 2017 में 434, 2018 में 506, 2019 में 535, 2020 में 1240, 2021 में 1188, 2022 में 526, 2023 में 870, 2024 में 919 और 2025 में 1020 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं.
2016 से लेकर 2025 तक 10480 मामले दर्ज
पुलिस मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाया गए आंकड़ों के अनुसार साल 2016 से लेकर 2025 तक साइबर ठगी के 10 हजार 480 कैसे विभिन्न थानों में रजिस्टर्ड किए गए. साल 2016 में 497, 2017 में 864, 2018 में 1038, 2019 में 1385, 2020 में 1240, 2021 में 1050, 2022 में 901, 2023 में 893, 2024 में 1498 और 2025 में 1114 मामले साइबर ठगी के विभिन्न स्थानों में दर्ज किए गए.
साल 2016 से लेकर 2025 तक साइबर अपराधियों के 10997 मोबाइल जब्त
साइबर अपराध का सबसे बड़ा हथियार मोबाइल फोन है. इस पर कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस ने साल साल 2019 में 921, 2020 में 1784, 2021 में 1952, 2022 में 971, 2023 में 1756, 2024 में 1951 और 2025 में 1662 मोबाइल जब्त किया. साल 2016 से लेकर 2018 तक पुलिस के द्वारा एक भी मोबाइल जब्त नहीं किया जा सका था.
साल 2016 से लेकर 2025 तक 16432 सिम कार्ड जब्त
साइबर अपराध का दूसरा सबसे बड़ा हथियार मोबाइल का सिम कार्ड है. इस पर कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस ने साल 2019 में 1230, 2020 में 2697, 2021 में 3160, 2022 में 1454, 2023 में 2643, 2024 में 2759 और 2025 में 2542 सिम कार्ड जब्त किया. साल 2016 से लेकर 18 तक झारखंड पुलिस साइबर अपराधियों का एक भी सिम कार्ड जब्त करने में विफल रही थी.
भारी तादाद में एटीएम पासबुक चेक और लैपटॉप बरामद
झारखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साल 2016 से लेकर 2025 तक 3977 एटीएम कार्ड, 1807 पासबुक, 563 चेक बुक, 194 लैपटॉप, 504 दो पहिया वाहन, 126 चार पहिया वाहन, 4 क्लोन मशीन, 40 स्वाइप मशीन और 17 राउटर बरामद किया है.
3 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद
साल 2016 से लेकर 2025 तक झारखंड पुलिस में साइबर अपराधियों से 2 करोड़ 80 लाख 82 हजार 603 रुपए भी बरामद किए. इसके अलावा करोड़ों रुपए विभिन्न अकाउंट में फ्रीज करवाए. साल 2019 में झारखंड पुलिस ने 26 लाख 550 हजार, साल 2020 में 93 लाख, साल 2021 में 64 लाख, साल 2022 में 15 लाख, साल 2023 में 20 लाख, साल 2024 में 32 लाख और 2025 में 2 करोड़ 77 लाख रुपए जब्त किये गये.
साइबर क्राइम के खिलाफ कमांडो
साइबर अपराधियों से निपटने के लिए झारखंड में पहली बार साइबर कमांडो तैयार किया जा रहे हैं. साइबर कमांडो साइबर अपराध की दुनिया की बारीकियां को समझ कर उसे निपटाने में अपने आप को सक्षम बना रहे हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय के अनुसार साइबर कमांडो बिना हथियार और वर्दी के वैसे कमांडो होंगे जो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर झारखंड पुलिस के लिए काम करेंगे.
साइबर कमांडो को इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि वह साइबर नेटवर्क को क्रैक करने में माहिर हो जाए. साइबर कमांडो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित साइबर ट्रेनिंग के मॉडलों के बारे में भी बारीकी से सीख रहे हैं. वर्तमान में 372 पुलिसकर्मियों को पहले बैच में साइबर कमांडो की दी जा रही है. झारखंड पुलिस का मानना है कि डिजिटल क्राइम को रोकने में साइबर कमांडो की भूमिका बेहद अहम होगी.
प्रतिबिंब हुआ साइबर अपराधियों के लिए घातक
झारखंड सीआईडी के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब एप के जरिए पिछले दो साल के दौरान देश भर में 2500 से ज्यादा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है. प्रतिबिंब एप के द्वारा साइबर अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबर की मैपिंग की जाती है, मैपिंग के आधार पर उनके मोबाइल सिम और उससे जुड़े खाते को फ्रिज करवाया जाता है.
झारखंड सीआईडी ने साइबर अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सिम कार्ड का डाटा बेस तैयार कर प्रतिबिंब एप पर फीड करती है. साथ ही ठगी के लिए जिन इलाकों का इस्तेमाल सर्वाधिक हो रहा है, उसकी मैपिंग भी की जाती है. जिसे सीआईडी के प्रतिबिंब पोर्टल पर रजिस्टर किया जाता है. सिम कार्ड और ठगी के लिए जहां से फोन किए जा रहे हैं, उन इलाकों की भी मैपिंग की जाती है.
प्रतिबिंब में उन सारे नंबरों को दर्ज किया जाता है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में देशभर में कहीं भी किया जा रहा है. साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे इन नंबरों को राज्य के संबंधित जिले के एसपी को भेजा जाता, ताकि उन नंबरों को ब्लॉक कराया जा सके. ऐसे मामलों में पुलिस एफआईआर होने का इंतजार नहीं करती, इसमें सीधे मिली सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. प्रतिदिन में हर दिन 4 से 5 हजार कंप्लेंट आते हैं. प्रतिबिंब साइबर अपराध को लेकर एक बड़ा गेम चेंजर बना है इसके जरिए झारखंड से अलग दूसरे राज्यों में भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है.
15000 खातों की जांच हुई है शुरू
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा झारखंड पुलिस को 15000 ऐसे बैंक खातों की जानकारी दी गई है. जिनके जरिए साइबर अपराधी ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं. इन खातों के जरिए न सिर्फ झारखंड के साइबर अपराधी झारखंड के लोगों से ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं बल्कि विदेशी साइबर अपराधियों के साथ मिलकर भी देशभर में ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं. इंडियन साइबर क्राइम कंडीशन सेंटर के द्वारा मिली खातों की जानकारी के बाद झारखंड सीआईडी की टीम इस पर कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है. इस मामले में अब तक केवल झारखंड से ही एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा जिन 15000 बैंक खातों की जानकारी झारखंड सीआईडी को दी गई है उसकी जांच शुरू कर दी गई है. झारखंड सीआईडी के अनुसार आई4सी देशभर में होने वाले साइबर ठगी से जुड़ी जानकारियां राज्य पुलिस को शेयर करता है.
इसी कड़ी में झारखंड सीआईडी को या जानकारी दी गई है कि झारखंड में 15000 ऐसे बैंक खाते हैं जिनके जरिए पूरे देश भर से साइबर ठगी की जा रही है. डीजीपी ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद प्रारंभिक स्तर पर 40 बैंक खातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे.
15000 पर हुई कार्रवाई तो साइबर ठगी पर लगेगा लगाम
झारखंड साइबर अपराधियों के लिए पूर्व से ही काफी खतरनाक रहा है. देशभर में झारखंड का जामताड़ा मॉड्यूल सबसे खतरनाक माना जाता है. यह पहली बार हुआ है जब झारखंड सीआईडी की टीम को ऐसे 15000 बैंक खातों की जानकारी मिली है जिनमें ठगी की राशि ट्रांसफर की जाती है.
झारखंड सीआईडी का मानना है कि अगर तेज गति से सभी 15000 खातों पर कार्रवाई की जाए तो साइबर ठगी पर एक हद तक विराम लग सकता है. क्योंकि अब वैसे लोग भी जेल जा रहे हैं जो लोग ठगी के पैसे अपने अकाउंट में कमीशन के लालच में मंगवाते थे. अगर साइबर अपराधियों के इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जाए तो उन्हें साइबर ठगी के लिए सबसे जरूरी चीज बैंक खाते नहीं मिलेंगे.
