बिहार की 'गोल्डन गर्ल' Shreyasi Singh नीतीश कैबिनेट तक कैसे पहुंचीं?

इंटरनेशनल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं. खेल के मैदान से राजनीति तक का सफर कैसे तय किया जानें.

Nitish cabinet minister Shreyasi
नीतीश मंत्रालय का नया चेहरा श्रेयसी सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 22, 2025 at 3:41 PM IST

5 Min Read
पटना: 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. उनके साथ ही नई सरकार के 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली. वहीं 21 नवंबर को सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय भी आवंटित कर दिए गए और शनिवार 22 नवंबर को सभी ने अपना कार्यभार संभाल लिया. इन सबके बीच नीतीश कैबिनेट में एक नया चेहरा चर्चा का विषय बना हुआ है. वह नया चेहरा श्रेयसी सिंह का है.

नीतीश मंत्रालय का नया चेहरा श्रेयसी सिंह: खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाने के बाद 2020 में राजनीति में एंट्री लेने वाली युवा मंत्री श्रेयसी सिंह राजनीतिक घरानों से संबंध रखती हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटर श्रेयसी सिंह ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से खेल और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी है. श्रेयसी सिंह ने कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल देश को दिलवाया है.

ईटीवी भारत की श्रेयसी सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat)

राजनीतिक परिवार से हैं श्रेयसी सिंह: श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था. देश की उम्दा निशानेबाज को बिहार की सरकार में मंत्री का पद मिला है. श्रेयसी के पिता दिग्विजय सिंह बिहार के बड़े नेता थे, वो भी केंद्र में मंत्री थे. वहीं मां पुतुल कुमारी भी बिहार के बांका से सांसद रह चुकी हैं. मंत्री बनने के बाद ईटीवी भारत ने श्रेयसी सिंह से खास बात की.

Nitish cabinet minister Shreyasi
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

दादा का था खेल से रिश्ता: श्रेयसी सिंह का जन्म 29 अगस्त 1991 को हुआ था. उनके दादा कुमार सुरेंद्र सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं. श्रेयसी सिंह का संबंध जमुई जिले के गिद्धौर से है. यहां की जनता ने उनपर दो बार भरोसा जताया और विधायक बनाया.

Nitish cabinet minister Shreyasi
नीतीश कुमार और श्रेयसी सिंह की तस्वीर (Shreyasi Singh Social Media)

ब्लू प्रिंट करना है तैयार: ईटीवी से बात करते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि मेरे दिमाग में कई काम है, जो मुझे मेरे प्रदेश और जिले (जमुई) के लिए करना है. एक ब्लूप्रिंट बनाकर महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी विजन है.

Nitish cabinet minister Shreyasi
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"आज से पहले का बिहार में जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, आज मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर उतरा गया है. बिहार एक विकसित राज्य बन रहा है. हम लोगों को अहम भूमिका निभानी है. हम पहले भी कहे थे और आज भी कहेंगे कि हमारे पिताजी, दादा दिग्विजय सिंह के संस्कार है. ईमानदारी और सेवाभाव के साथ राजनीति करना चाहते हैं. करके दिखाएं भी हैं और आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे."- श्रेयसी सिंह, खेल और सूचना मंत्री

Nitish cabinet minister Shreyasi
श्रेयसी सिंह (Shreyasi Singh Social Media)

श्रेयसी की शिक्षा-दीक्षा: श्रेयसी सिंह की पढ़ाई दिल्ली से हुई है. उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. ग्रेजुएशन के बाद मानव रचना इंटरनेशनल से एमबीए किया.

Nitish cabinet minister Shreyasi
श्रेयसी सिंह (Shreyasi Singh Social Media)

खेल के मैदान में मारी बाजी: बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह के नाम कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल हैं. 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स (गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया) के महिला डबल ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. इससे पहले उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक हासिल किया था. श्रेयसी सिंह साल 2020 में सक्रिय राजनीति में आई थीं.

Nitish cabinet minister Shreyasi
शपथ ग्रहण के दौरान की श्रेयसी सिंह की तस्वीर (Shreyasi Singh Social Media)

पिता को याद कर हुईं भावुक: श्रेयसी सिंह ने कहा कि हम बहुत कम उम्र के थे जब पिता का साया हमसे छीन गया लेकिन, निश्चित रूप से आज जहां भी होंगे, उनके मन में भी एक सम्मान, एक हर्ष जरूर होगा. सौभाग्य की बात है जिस दिन मैं अपना शपथ ले रही थी, 1990 में उसी दिन पिताजी ने भी शपथ पहली बार लिया था. मेरे लिए काफी इमोशनल मोमेंट था. इतने भरोसे और बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूं.

Nitish cabinet minister Shreyasi
श्रेयसी सिंह की मतदान के बाद की तस्वीर (Shreyasi Singh Social Media)

'युवाजोश के साथ काम होगा': मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह बात सिर्फ राजनीति, निशानेबाजी या खेल की नहीं है. हर क्षेत्र में युवा की नई सोच, युवाओं की नई ऊर्जा आना अति आवश्यक है. साथ ही एक युवा जोश के साथ अनुभवी व्यक्ति का सहारा साथ भी होना जरूरी है. तभी एक सही दिशा पर सही पथ पर आगे बढ़ पाएंगे.

Nitish cabinet minister Shreyasi
श्रेयसी सिंह सिंह ने मंत्रालय का लिया चार्ज (Shreyasi Singh Social Media)

'जमुई मेरा परिवार': राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण विजेता ने कहा कि जमुई की मतदाता देव तुल्य मतदाता नहीं है, हमारे परिवार की तरह हैं. एक बेटी और एक बहन मानकर उन्होंने मुझे अपनाया है. नेतृत्व करने का फिर से मौका दिया है.

Nitish cabinet minister Shreyasi
श्रेयसी सिंह (Shreyasi Singh Social Media)

"निश्चित रूप से मैं आभार प्रकट करती हूं. जो मेरे मन में भावना जमुई के लिए है जो प्यार और लगाव, सम्मान मेरे लिए जमुई के हर व्यक्ति के लिए है, वह शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती. अभी जमुई के लिए बहुत काम करना है."- श्रेयसी सिंह, खेल और सूचना मंत्री

