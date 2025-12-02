ETV Bharat / bharat

'बावरिया डकैत गैंग' कैसे तमिलनाडु का आतंक बन गया था, पूर्व DGP ने बताये इसे पकड़ने की कहानी

करीब 20 वर्षों के बाद 21 नवंबर को इस गैंग के 3 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी.

Tamilnadu Bawaria gang
एसआर जांगिड़. (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

December 2, 2025

चेन्नई: तमिलनाडु के लोग बावरिया गिरोह की डकैतियों को आसानी से नहीं भूल पाएंगे. यह गैंग राष्ट्रीय राजमार्गों पर घरों को निशाना बनाता. लूटपाट और हत्या करता. हाल के दिनों में एक बार फिर यह गैंग चर्चा में आया. करीब 20 वर्षों के बाद 21 नवंबर को इस गैंग के 3 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी. इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे 1995 से 2005 तक इस गैंग का तमिलनाडु में आतंक था. फिर, इस गैंग को कैसे पकड़ा गया.

अपराध का तरीकाः

बावरिया गैंग सिर्फ लूटपाट नहीं करता बल्कि हिंसा करने से भी नहीं हिचकता. अगर डकैती के दौरान कोई उन्हें रोकने आता है, तो वे उस पर गोली चला देता. लोहे की रॉड से हमला करने जैसी क्रूर हरकतें करता. अगर उनके हाथ में रस्सी भी आ जाए, तो वे उससे ही गला घोंटकर मार डालता. अगर कोई बच्चा भी होता, तो वे बिना दया दिखाए उसे पीट-पीटकर मार डालता.

कैसे आया चर्चा मेंः

इस गैंग ने तिरुवल्लूर जिले के तनाकुलम से एआईएडीएमके विधायक सुदर्शनम के घर को निशाना बनाया. लूटपाट के दौरान विधायक की हत्या कर दी. सुदर्शनम की हत्या के बाद बावरिया गिरोह के बुरे दिन शुरू हो गए. सुदर्शनम की हत्या से जयललिता बहुत क्रोधित हुईं. उन्होंने अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया.

बावरिया गैंग कैसे पकड़ा गयाः

तत्कालीन उत्तरी क्षेत्र के आईजी सांगाराम जांगिड़, जिन्हें एसआर जांगिड़ के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में 5 विशेष टीमें बनाई गईं. तमिलनाडु पुलिस के तत्कालीन आईजी और बाद में डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए एस.आर. जांगिड़ ने इस फ़ैसले और बावरिया डकैती गिरोह की गिरफ्तारी के बारे में ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की.

जांगिड़ ने कहा, "विधायक सुदर्शन को गोली मारकर हत्या करने वाले बावरिया गिरोह को 20 साल बाद दोषी ठहराया गया है. हमने इस मामले में जुटाए गए दस्तावेज़ों और गवाहों के ज़रिए अपराध साबित किया और उन्हें सज़ा मिली. यह कोई सामान्य मामला नहीं था."

फिंगरप्रिंट ही एकमात्र उम्मीद थीः

जांगिड़ ने बताया कि ये लोग जो लॉरियों में तमिलनाडु आते थे और बड़े-बड़े घरों को निशाना बनाते थे. आधी रात को हथियारों के साथ प्रवेश करना, डकैती करना और उसी लॉरी में भाग जाना, इनके अपराध का तरीका था.

"बावरिया गिरोह को पकड़ने के लिए, उस घर से फिंगरप्रिंट लिए थे जहां डकैती हुई थी. फिंगरप्रिंट का मिलान कराने के लिए विभिन्न राज्य पुलिस विभागों से संपर्क किया गया. लेकिन हम उन्हें नहीं ढूंढ सके. उसके बाद, जब हम उत्तरी राज्य की जेलों में गए और फिंगरप्रिंट का मिलान किया तो 1997 में जेल में बंद एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मेल खाए. उसके आधार पर, मुख्य आरोपी ओम प्रकाश बावरिया को गिरफ्तार किया गया."

अन्य अपराधियों को कैसे गिरफ्तार कियाः

रिटायर्ड DGP जांगिड़ का होम स्टेट राजस्थान है. उन्होंने कहा- "जिस जगह से यह गैंग पकड़ा गया, वह हमारे गांव से करीब 800 km दूर था. फिर भी, हमें कोई मदद नहीं मिली. हमने सारी मुश्किलें झेलीं और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में क्रिमिनल्स को ढूंढा. बाद में वे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पकड़े गए."

उन्होंने कहा- "मेरी टीम में सभी ने अच्छा काम किया. सिर्फ एक ऐसे माहौल में जहां सिर्फ फिंगरप्रिंट से क्रिमिनल्स को पकड़ना मुश्किल है, हमने उसे पार किया है. आज भी कई क्रिमिनल्स को फिंगरप्रिंट से नहीं पकड़ा जा सकता."

पुलिस पर हमला:

जब उनसे पूछा गया कि बावरिया गैंग के लुटेरे कैसे गिरफ्तार हुए, तो उन्होंने कहा, "हम स्टेट पुलिस के साथ बावरिया गैंग को गिरफ्तार करने गए थे. लेकिन गैंग ने हम पर हमला करने की कोशिश की. हमने समझदारी से काम लिया और उन्हें घेरकर गिरफ्तार कर लिया. जब हम मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने उत्तर प्रदेश गए, तो वहां छिपे हुए पूरन और जितेंद्र ने फायरिंग कर दी. उस समय हुई फायरिंग में दोनों की मौत हो गई."

रिटायर्ड डीजीपी ने बताया कि मुख्य अपराधी ओम बावरिया वहां नहीं मिला. उनकी टीम को जानकारी मिली कि वह उत्तर प्रदेश में ही है. इसलिए, उसे ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए, स्पेशल पुलिस फोर्स गुटखा बेचने वाले बनकर रैकी करने लगे. एक दिन, जब वह बस में सफर कर रहा था, तब गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश ही गैंग का लीडर था. पूछताछ के दौरान जेल में उसकी मौत हो गई.

कुल कितने लोग हुए थे गिरफ्तारः

रिटायर डीजीपी ने कहा, "AIADMK MLA सुदर्शनम मर्डर और रॉबरी केस में कुल 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था. दो की पुलिस फायरिंग में और दो की जेल में मौत हो गई थी. 3 महिलाएं जो बेल पर बाहर थीं, वे फरार हो गई. चार में से तीन अपराधियों को अब उम्रकैद की सज़ा हो चुकी है. एक को रिहा किया गया है.

जांगिड़ ने कहा उसके ख़िलाफ़ इस डकैती गिरोह को वाहन उपलब्ध कराने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था. उसके ख़िलाफ कोई अन्य गवाह नहीं था, इसलिए अदालत ने उसे बरी कर दिया.

तमिलनाडु में कितनी घटनाएं में शामिल था गैंगः

1995 से 2005 तक वे तमिलनाडु में 24 आपराधिक घटनाओं में शामिल थे. इनमें से ज़्यादातर में उन्होंने हत्या करने के बाद ही लूटपाट की. जांच में पता चला कि वे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी 7 आपराधिक घटनाओं में शामिल थे.

