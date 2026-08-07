उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में कैसे होगी सैनिकों की गणना? जानिए किन सवालों के देने होंगे जवाब?
उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में सेना के जवानों से लेकर चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की कैसे होगी गणना?पढ़िए रोहित सोनी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2026 at 6:15 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के हिम आच्छादित 136 गांव और तीन शहरों में 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आबादी के गणना का कार्य किया जाना है. जिसके चलते जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है. जबकि, देश में पहली बार डिजिटल और जातिगत जनगणना भी हो रही है. जिस वजह से यह जनगणना खास होने वाली है.
बता दें कि उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में काफी संख्या में तमाम फोर्स के जवान भी रहते हैं. इसके साथ ही स्नो बाउंड क्षेत्र में केदारनाथ, बदरीनाथ और गंगोत्री क्षेत्र भी शामिल है. इन दिनों चारधाम यात्रा भी चल रही है. इसके अलावा काफी संख्या में बाहर से आकर भी लोग रह रहे हैं.
ऐसे में बाहर से आकर रुक रहे लोगों के गणना को लेकर क्या रणनीति होगी? बॉर्डर में तैनात जवानों की गणना के लिए क्या प्रावधान हैं? आबादी की गणना के दौरान जनता से क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे? इसी को लेकर ईटीवी भारत ने जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव से जानकारी ली.
मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का काम हो चुका पूरा: देशभर के ज्यादातर राज्यों में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य संपन्न हो चुका है. इसी कड़ी में उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य 24 मई 2026 को संपन्न हो चुका है.
वहीं, अब दूसरे चरण के तहत उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के स्नो बाउंड क्षेत्रों में आबादी की गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होनी है. खास बात ये है कि जनगणना शुरू होने के 15 दिन पहले यानी 17 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वगणना की प्रक्रिया भी चलेगी. जिसके तहत स्नो बाउंड क्षेत्र में रह रहे लोग खुद से ही स्वगणना कर सकेंगे.
1 सितंबर से 30 सितंबर तक स्नो बाउंड क्षेत्रों में होगी गणना: दरअसल, देशभर के स्नो बाउंड क्षेत्रों (हिम आच्छादित क्षेत्रों) में जनसंख्या की गणना का कार्य 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच होगी. उत्तराखंड के चार जिलों में 131 गांव और 3 नगर पंचायतें (केदारनाथ, बदरीनाथ और गंगोत्री) ऐसी हैं, जिनको स्नो बाउंड की श्रेणी में रखा गया है. जहां पर इसी दौरान आबादी की गणना की जाएगी. इस संबंध में भारत सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है.
उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्र: उत्तराखंड में मौजूद स्नो बाउंड क्षेत्रों के आंकड़ों पर गौर करें तो, उत्तरकाशी जिले में 69 गांव और एक नगर पंचायत गंगोत्री है. इसी तरह चमोली जिले में 23 गांव और एक नगर पंचायत बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले में 4 गांव और एक नगर पंचायत केदारनाथ है. इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में 35 गांव ऐसे हैं, जो स्नो बाउंड क्षेत्र हैं. इन सभी स्नो बाउंड क्षेत्रों में अनुमानित जनसंख्या 52 हजार के करीब है.
आबादी की गिनती ऑफिशियल जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके डिजिटल तरीके से की जाएगी. प्रगणक और सुपरवाइजर घर-घर जाकर घर के लोगों से जुड़ी जानकारी को एकत्र करेंगे. जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी को जनगणना एक्ट के नियमों के तहत पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा.
ओटीपी, बैंक डिटेल और फाइनेंशियल जानकारी नहीं मांगी जाएगी: इसका इस्तेमाल सिर्फ सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. घर-घर जाने वाले प्रगणक और सुपरवाइजर के पास वैध पहचान पत्र होंगे और वे कभी भी कोई ओटीपी, बैंक अकाउंट डिटेल्स या फाइनेंशियल जानकारी नहीं मांगेंगे.
चीन-नेपाल से लगती है उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं: बता दें कि उत्तराखंड राज्य भारत का एकमात्र ऐसा हिमालयी राज्य है, जिसकी सीमा, चीन (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र) और नेपाल दोनों के साथ लगा हुआ है. यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है. प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य ठिकाने भी हैं.
अलग प्रक्रिया से होगी जवानों की गणना: ऐसे में आगामी स्नो बाउंड क्षेत्रों में होने वाले जनगणना के दौरान प्रदेश के स्नो बाउंड क्षेत्रों में मौजूद सैनिकों की भी गणना की जाएगी, लेकिन आम नागरिक की तरह सैन्य जवानों की गणना नहीं होगी, बल्कि उनकी एक अलग प्रक्रिया होती है. सैन्य जवानों की गणना के लिए प्रगणक और सुपरवाइजर अलग-अलग फोर्स के लिए अलग-अलग बनाए जाएंगे.
"स्पेशल चार्जेज में बाहर के लोग आर्मी या फोर्सेस की गणना नहीं कर सकते हैं. मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान भी इनकी गणना नहीं होती है, लेकिन आबादी की गणना के दौरान इसको छोड़ नहीं सकते हैं. ऐसे में इनकी भी गणना की जाती है, लेकिन वहां मौजूद सेवा के जवानों की गणना, जवानों के कैंप खुद ही करते हैं."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड
"गणना के लिए इनके खुद के नोडल अधिकारी, चार्ज अधिकारी, सुपरवाइजर और प्रगणक अपॉइंट होते हैं. हालांकि, उनकी गणना ऑफलाइन पेपर के जरिए की जाती है. बाद में फिर डिजिटल करके देश की आबादी के साथ इनकी संख्या को शामिल कर दिया जाता है."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड
उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा चल रही है. ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने पहुंचते हैं. हालांकि, ज्यादातर श्रद्धालु एक धाम में एक से दो दिन ही रुकते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं, जो ज्यादा समय के लिए वहां पर रुकते हैं. जिसमें व्यवसाय से जुड़े लोग, मजदूर, तीर्थ पुरोहित समेत अन्य लोग शामिल हैं.
चार धामों में मौजूद लोगों की गणना के लिए क्या प्रावधान? ऐसे में जनगणना के दौरान चार धामों में मौजूद लोगों की गणना के लिए क्या प्रावधान हैं? इसके सवाल पर जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि, इससे आबादी की गणना प्रभावित नहीं होगी. क्योंकि, रिस्पॉन्डेंट बेस्ड डाटा एकत्र किया जाता है.
"जब जनगणना का कार्य किया जाएगा, उस दौरान प्रगणक नामित सभी स्नो बाउंड क्षेत्रों में मौजूद हर घर/होटल/धर्मशाला में जाएंगें. इस दौरान वहां मौजूद लोगों से जानकारी ली जाएगी कि वो वहां कब से रह रहे हैं? ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस जनगणना के कार्यकाल के दौरान यानी 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच वहां रहेगा, तो उसकी गणना की जाएगी."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड
"अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि वो कुछ दिन के लिए ही यहां पर दर्शन करने आया है, तो फिर उनकी गणना नहीं की जाएगी. लिहाजा, वो जहां के रहने वाले हैं, वहां पर आबादी की गणना के लिए जब नोटिफिकेशन जारी होगा, उस दौरान उनकी गणना वहां पर की जाएगी."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड
स्नो बाउंड क्षेत्रों में इतने प्रगणक और सुपरवाइजर करेंगे गणना: निदेशक इवा श्रीवास्तव ने बताया कि स्नो बाउंड क्षेत्रों में आबादी की गणना के लिए रिजर्व समेत 197 प्रगणक और सुपरवाइजर की तैनाती की जाएगी. जिसमें 167 प्रगणक और 30 सुपरवाइजर शामिल हैं. प्रदेश के स्नो बाउंड क्षेत्रों में अनुमानित जनसंख्या 52 हजार के करीब है. ऐसे में प्रगणक घर-घर जाकर आबादी की गणना करेंगे.
प्रगणक और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग अंतिम चरण में यानी गणना शुरू होने के एक हफ्ते पहले दी जाएगी, लेकिन उससे पहले निदेशालय के दो अधिकारियों को बतौर नेशनल ट्रेनर, भारत सरकार से ट्रेनिंग मिल चुकी हैं. ऐसे में मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके बाद ये मास्टर ट्रेनर, प्रगणक और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग देंगे.
जनता से पूछे जाने वाले सवालों का जारी नहीं हुआ नोटिफिकेशन: निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि आबादी की गणना के दौरान जनता से पूछे जाने वाले सवालों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन जनगणना हमेशा से ही रिस्पॉन्डेंट बेस्ड रहा है कि जनता क्या सूचना देना चाहते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी देनी होती है.
हालांकि, सवालों का नोटिफिकेशन जारी होने का बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि आबादी की गणना के दौरान जनता को किन-किन सवालों के जवाब देने हैं, या फिर गणना के दौरान कोई डॉक्यूमेंट की जानकारी भी देनी है?
स्नो बाउंड क्षेत्रों में जनगणना के लिए तय कार्यक्रम-
• 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी.
• 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे.
• 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 तक रिविजनल राउंड रहेगा.
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