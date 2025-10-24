ETV Bharat / bharat

घाटशिला में कभी बजता था कांग्रेस का डंका, अब है झामुमो का कब्जा! जानिए, इसकी सियासी कहानी

राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

रांचीः एसटी के लिए रिजर्व कोल्हान की घाटशिला सीट ने बीते तीन दशक में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. एक दौर था जब कांग्रेस की इस सीट पर जबरदस्त पकड़ थी. प्रदीप बलमुचू ने 1995 से 2005 तक जीत का हैट्रिक लगाया था. तब झारखंड आंदोलन अपने चरम पर था. झामुमो मजबूती से उभर रहा था. इसके बावजूद घाटशिला में पंजा मजबूत रहा. लेकिन 2009 के बाद सूरत बदल गई. एक मौका आया जब साल 2014 में भाजपा ने भी जीत का स्वाद चखा. जो अगले चुनाव से ही खटास में बदल गया. झामुमो ने साल 2009, 2019 और 2024 में इस सीट पर जीत हासिल कर अपनी मजबूत पैठ बना ली.

अब रामदास सोरेन के निधन के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं. झामुमो और भाजपा के दूसरी पीढ़ी के युवा ताल ठोक रहे हैं. इस जंग में एक ओर सीएम के रुप में हेमंत सोरेन हैं तो दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी के लिए पांच-पांच पूर्व सीएम (चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा और बाबूलाल मरांडी) पसीना बहा रहे हैं. क्योंकि सभी धुरंधर घाटशिला के मिजाज से वाकिफ है. यहां की जनता बारी-बारी से सबकी परीक्षा लेती रही है. अब डालते है घाटशिला में जीत और हार से जुड़े आंकड़ों पर नजर.

साल 1990 में निर्दलीय के पास थी घाटशिला सीट

1990 का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक हुआ था. सारे समीकरण को धता बताते हुए बतौर निर्दलीय सूर्य सिंह बेसरा ने फतह हासिल की थी. दूसरे नंबर पर झामुमो के शंकर चंद्र हेंब्रम थे. खास बात है कि यह वो दौर था जब भाजपा संघर्ष कर रही थी. पार्टी ने कुना राम मुर्मू को प्रत्याशी बनाया था जिनको महज 3 फीसदी वोट मिले थे और पांचवे पायदान पर रहे. उनकी जमानत जब्त हो गई थी.

साल 1995 में कांग्रेस का था दबदबा

इस दौरान यहां कांग्रेस का डंका बजा करता था. प्रदीप बलमुचू करीब 35 फीसदी वोट लाकर विजयी बने थे. दूसरे स्थान पर झामुमो के रामदास हांसदा के खाते में करीब 22 फीसदी वोट गये थे. भाजपा के तहसीलदार हांसदा करीब साढ़े सात फीसदी वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे. इससे बेहतर प्रदर्शन सीपीआई के टीकाराम मांझी का था.

घाटशिला सीट पर कब-कौन जीता. (ETV Bharat)

साल 2000 में भी कांग्रेस का कब्जा

झारखंड राज्य के गठन से करीब साढ़े आठ माह पूर्व 26 फरवरी 2000 को एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव के समय घाटशिला सीट पर कांग्रेस का कब्जा था. तब कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुचू यहां से विधायक चुने गये थे. उन्हें 50,645 वोट मिले थे. दूसरे स्थान पर भाजपा प्रत्याशी बैजू मुर्मू थे. उन्हें महज 18,769 वोट मिले थे. तीसरे स्थान पर सीपीआई के बबलू मुर्मू थे जबकि झामुमो प्रत्याशी शंकर चंद हेंब्रम चौथे स्थान पर रहे.