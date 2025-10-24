घाटशिला में कभी बजता था कांग्रेस का डंका, अब है झामुमो का कब्जा! जानिए, इसकी सियासी कहानी
घाटशिला सीट पर उपचुनाव होने वाला है. इससे पहले जानिए आंकड़ों की जुबानी इस सीट की सियासी कहानी.
Published : October 24, 2025 at 6:58 PM IST
राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
रांचीः एसटी के लिए रिजर्व कोल्हान की घाटशिला सीट ने बीते तीन दशक में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. एक दौर था जब कांग्रेस की इस सीट पर जबरदस्त पकड़ थी. प्रदीप बलमुचू ने 1995 से 2005 तक जीत का हैट्रिक लगाया था. तब झारखंड आंदोलन अपने चरम पर था. झामुमो मजबूती से उभर रहा था. इसके बावजूद घाटशिला में पंजा मजबूत रहा. लेकिन 2009 के बाद सूरत बदल गई. एक मौका आया जब साल 2014 में भाजपा ने भी जीत का स्वाद चखा. जो अगले चुनाव से ही खटास में बदल गया. झामुमो ने साल 2009, 2019 और 2024 में इस सीट पर जीत हासिल कर अपनी मजबूत पैठ बना ली.
अब रामदास सोरेन के निधन के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं. झामुमो और भाजपा के दूसरी पीढ़ी के युवा ताल ठोक रहे हैं. इस जंग में एक ओर सीएम के रुप में हेमंत सोरेन हैं तो दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी के लिए पांच-पांच पूर्व सीएम (चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा और बाबूलाल मरांडी) पसीना बहा रहे हैं. क्योंकि सभी धुरंधर घाटशिला के मिजाज से वाकिफ है. यहां की जनता बारी-बारी से सबकी परीक्षा लेती रही है. अब डालते है घाटशिला में जीत और हार से जुड़े आंकड़ों पर नजर.
साल 1990 में निर्दलीय के पास थी घाटशिला सीट
1990 का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक हुआ था. सारे समीकरण को धता बताते हुए बतौर निर्दलीय सूर्य सिंह बेसरा ने फतह हासिल की थी. दूसरे नंबर पर झामुमो के शंकर चंद्र हेंब्रम थे. खास बात है कि यह वो दौर था जब भाजपा संघर्ष कर रही थी. पार्टी ने कुना राम मुर्मू को प्रत्याशी बनाया था जिनको महज 3 फीसदी वोट मिले थे और पांचवे पायदान पर रहे. उनकी जमानत जब्त हो गई थी.
साल 1995 में कांग्रेस का था दबदबा
इस दौरान यहां कांग्रेस का डंका बजा करता था. प्रदीप बलमुचू करीब 35 फीसदी वोट लाकर विजयी बने थे. दूसरे स्थान पर झामुमो के रामदास हांसदा के खाते में करीब 22 फीसदी वोट गये थे. भाजपा के तहसीलदार हांसदा करीब साढ़े सात फीसदी वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे. इससे बेहतर प्रदर्शन सीपीआई के टीकाराम मांझी का था.
साल 2000 में भी कांग्रेस का कब्जा
झारखंड राज्य के गठन से करीब साढ़े आठ माह पूर्व 26 फरवरी 2000 को एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव के समय घाटशिला सीट पर कांग्रेस का कब्जा था. तब कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुचू यहां से विधायक चुने गये थे. उन्हें 50,645 वोट मिले थे. दूसरे स्थान पर भाजपा प्रत्याशी बैजू मुर्मू थे. उन्हें महज 18,769 वोट मिले थे. तीसरे स्थान पर सीपीआई के बबलू मुर्मू थे जबकि झामुमो प्रत्याशी शंकर चंद हेंब्रम चौथे स्थान पर रहे.
साल 2005 में कांग्रेस ने लगायी जीत की हैट्रिक
अलग राज्य बनने के बाद हुए पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के समय इस सीट पर झामुमो ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. हालांकि इस चुनाव में भी कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुचू की जीत हुई. इस चुनाव में रामदास सोरेन ने बतौर निर्दलीय ताल ठोंक दिया था. ये मुकाबला दिलचस्प रहा. रामदास दूसरे स्थान पर आ गये और भाजपा के रामदास हांसदा तीसरे नंबर पर खिसक गये थे. इस चुनाव में आजसू ने कान्हू सामंत को उतारा था. वह चौथे स्थान पर रहे.
घाटशिला में 2009 से 2024 के बीच बदलती रही तस्वीर
2005 के रामदास सोरेन के परफॉर्मेंस को झामुमो ने तवज्जो देकर साल 2009 में चुनावी मैदान में उतारा. इसपर वे खरे उतरे. उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और सीट पर हैट्रिक लगा चुके प्रदीप कुमार बलमुचू को महज 1,192 वोट के अंतर से हराकर बाजी पलट दी थी. इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे सूर्य सिंह बेसरा तीसरे स्थान पर थे और आजसू प्रत्याशी चौथे.
हालाकि साल 2014 के मोदी लहर में बिल्ली से भाग्य से भाजपा का छींका टूटा और लक्ष्मण टुडू ने झामुमो के रामदास सोरेन को 6,403 वोट के अंतर से हराकर पार्टी को पहली जीत दिलाई. जबकि कांग्रेस की सिंड्रेला बलमुचू तीसरे स्थान पर रहीं.
लेकिन 2019 के चुनाव के चुनाव से घाटशिला की तस्वीर एक बार फिर बदल गई. झामुमो के रामदास सोरेन ने कमबैक किया और भाजपा प्रत्याशी लखन चंद्र मार्डी को पटखनी दे दी. इस चुनाव में गठबंधन की वजह से कांग्रेस का पत्ता कटने पर प्रदीप बलमुचू आजसू की टिकट पर मैदान में थे लेकिन रेस में नहीं रहे.
साल 2024 में मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच था. झामुमो के रामदास सोरेन के सामने पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन भाजपा प्रत्याशी बनकर आए थे लेकिन उनकी नहीं चली. रामदास सोरेन ने 22 हजार से ज्यादा वोट के अंतर से बाबूलाल सोरेन को हरा दिया.
लेकिन 15 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन अचानक चल बसे. झामुमो ने उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा है. उनका सामना पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबलाल सोरेन से है. दोनों ओर से चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है. अब 14 नवंबर तो तय होगा कि घाटशिला की जमीन पर बिछी चुनाव शतरंज की बाजी कौन जीतता है.
