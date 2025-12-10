ETV Bharat / bharat

'ब्लैक बुद्धा' पर तेल लगाने से होती है हर मनोकामना पूरी, कभी खिलजी चाहता था जबरन ले जाना लेकिन..

नालंदा में स्थित तेलिया बाबा का मंदिर विश्वविख्यात है. देश-विदेश से श्रद्धालु यहां आते हैं. तेल चढ़ाने की विशेष मान्यता है. पढ़ें

तेलिया बाबा मंदिर (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

December 10, 2025

रिपोर्ट: महमूद आलम

नालंदा: बिहार का नालंदा जिला ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अनोखी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी देश-विदेश में काफी मशहूर है. ऐसी ही मान्यता जिला मुख्यालय बिहारशरीफ से 15 किमी दूर बड़गांव गांव में स्थित "ब्लैक बुद्धा" की प्रतिमा को लेकर है, जिसे गांव के लोग 'तेलिया बाबा' के नाम से जानते हैं. यहां म्यांमार, थाईलैंड, चीन, युगांडा सहित कई बुद्धिस्ट देश से लोग आकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते है.

तेल लगाने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता: ठंड के समय में लाखों की संख्या में देशी-विदेशी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं. ऐसी मान्यता है कि इन्हें चढ़ावा के तौर पर सरसों, नारियल का तेल और घी अर्पित किया जाता है. सच्चे मन से मन्नत मांगने पर मनोकामना पूर्ण होती है. ईटीवी भारत से बात करते हुए मंदिर के पुजारी शालिग्राम पांडे बताते हैं कि यह नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रतिमा है.

"भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा खुदाई के दौरान मिली है. वैज्ञानिक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का पता लगाने के लिए जब खुदाई करवायी गई तो उसी दौरान भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा मिली है. यह मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की मूर्ति है. यह प्रतिमा उस समय की है, जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र पूरे विश्व में हुआ करता था."-शालिग्राम पांडे, मंदिर के पुजारी

ब्लैक बुद्धा का इतिहास: पुजारी बताते हैं कि यहां 10,000 विद्यार्थी या 1500 शिक्षक अध्ययन अध्यापन के कार्य करते थे. चूंकि मूर्तिकला की पढ़ाई नालंदा से ही शुरू हुई थी, जिससे विद्यार्थी अपने कला का प्रदर्शन किया करते थे. उसी कला का यह नमूना है.

'प्रतिमा को ले जाना चाहता था खिलजी': ब्लैक बुद्धा की प्रतिमा को लेकर पुजारी ने बताया कि इनका (ब्लैक बुद्धा) कमल का आसन देखा जा सकता है, जिस पर भगवान बैठे हुए हैं. ब्लैक बुद्धा अपने सात कमल के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन आक्रमणकारी मुग़ल शासक बख्तियार खिलजी के द्वारा इनकी मूर्ति को यहां से ले जाने की कोशिश की गई और नहीं ले जाने पर इसे विखंडित कर दिया गया.

तेलिया बाबा का मंदिर (ETV Bharat)

गले में सिक्कड़ बांधकर ले जाने की कोशिश: कहा जाता है कि नालंदा विश्विद्यालय की लाइब्रेरी में खिलजी ने आग लगवा दी थी, जिसके कारण छह महीने तक पुस्तक यहां जलती रही थी. उस समय उन्होंने चाहा कि ब्लैक बुद्धा को लेकर चले जाएं. लेकिन ट्रांसपोर्टिंग सुविधा नहीं रहने के कारण हाथी घोड़े द्वारा प्रतिमा के गले में सिक्कड़ लगाकर ले जाने की कोशिश की गई.

2000 वर्ष पुरानी मूर्ति की होती है पूजा (ETV Bharat)

ले जाने में नाकाम को मूर्ति पर निकाला गुस्सा: मुगल शासक काले पत्थर की बेशकीमती मूर्ति ज़्यादा भारी होने की वजह से नहीं ले जा सके. इसी क्रम में यह पांच कमल का फूल अंदर दबता चला गया. कमल का फूल दब जाने के बाद उन्होंने सोचा यह प्रतिमा अब नहीं जा पाएंगे. ऐसे में आक्रोश में आकर उन लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा की सुंदरता को नष्ट करने की कोशिश की.

तेलिया बाबा का मंदिर (ETV Bharat)

जमीन के अंदर दबा दी गई थी मूर्ति: उस दौरान प्रतिमा की हाथ का उंगली, पैर का अंगूठा, नाक, आंख सारा नष्ट कर दिया गया और मूर्ति को ढक दिया गया. उसके बाद प्रतिमा के ऊपर खेती होती थी. इसी दौरान खेती करने के क्रम में उनकी जटा में हल फंस गया था. जल के अंदर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी तो उस दौरान छोटा-छोटा घोंघा उनके सिर पर बैठ गया था.

तेलिया बाबा का मंदिर (ETV Bharat)

काल भैरव उर्फ तेलिया बाबा: उसके बाद ग्रामीणों ने खेत के उस स्थान की खुदाई की और ब्लैक बुद्धा की प्रतिमा मिली. खुदाई में मिलने के बाद लोगों ने मूर्ति की स्थापना करके पूजा पाठ शुरू की. उस समय से ही लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है. इसी दौरान किसी कुपोषित बच्चे के अभिभावक ने मन्नत मांगी कि उनका बच्चा भी बुद्ध की तरह स्वस्थ हो जाए. कुछ दिनों में माता-पिता की मनोकामना पूरी हो गई. उसी दिन से लोग उन्हें 'काल भैरव" उर्फ़ तेलिया बाबा के रूप में मानने लगे.

तेलिया बाबा का मंदिर (ETV Bharat)

यह मूर्ति पांचवी शताब्दी हर्षवर्धन के समय की है. 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है. हालांकि देश-विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं. इस वर्ष थाईलैंड में आई भीषण बाढ़ आपदा के कारण श्रद्धालुओं का आवागमन कम है. 7 से 10 पंडा परिवार मंदिर परिसर में एक से 18 इंच के भगवान गौतम बुद्ध की काली प्रतिमा व अन्य पूजा सामग्री बेचकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

