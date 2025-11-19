ETV Bharat / bharat

35 साल की तपस्या से झारखंड की मृतप्राय कला में फूंकी जान! ये है जादोपटिया और डॉ. आरके नीरद की कहानी

झारखंड की एक ऐसी कला, जिसे समाज ने पहले पूजा, फिर ठुकराया. इस खास रिपोर्ट में जानें, इस कला के बारे में.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 4:19 PM IST

10 Min Read
चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

रांचीः झारखंड, आदि संस्कृति अपनी पुरातन परंपरा और कला के लिए प्रख्यात है. गीत-संगीत हो या फिर चित्रकला, ये आज झारखंड और यहां के आदिवासी समाज की रगों में रचा-बसा है. लेकिन कई ऐसी लोक कलाएं भी हैं जो संरक्षण और संवर्धन के अभाव में लुप्तप्राय हैं. ऐसी ही एक कला है जोदापटिया या जादू पटिया. जितनी अनोखी ये कला उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी है.

कहते हैं इतिहास और कला कभी न कभी हमें अपनी विरासत को बिसरने नहीं देता है, भले ही वो कुछ वक्त तक अंधेरे में हो लेकिन ज्ञान जिज्ञासा की रोशनी के पड़ते ही वो फिर से अंगड़ाइयां लेता है और अपना इतिहास सबके सामने लेकर आता है. एक शोधकर्ता सह युवा पत्रकार की जिज्ञासा ही थी कि जिसने जादोपटिया को आज के वर्तमान में लाने का श्रेय दिया जाता है. ये और कोई नहीं रांची के रहने वाले डॉ. आरके नीरद हैं.

चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (Etv Bharat)

जादोपटिया का पुनर्जागरण

रांची के एक शांत मोहल्ले में जैसे ही आप दरवाजा खोलकर इस घर में प्रवेश करते हैं, हवा में एक अनोखी सुगंध महसूस होती है. ये महक रंगों की नहीं बल्कि इतिहास की भीनी खुश्बू है. यह वह घर है जहां दीवारें बोलती हैं, चित्र सांस लेते हैं और यहां का हर कोना झारखंड की एक खो चुकी विरासत, जादोपटिया या जादू पटिया, की पुनर्जीवित आत्मा की तरह चमकता है.

इस घर का मालिक भले डॉ. आरके नीरद और उनकी पत्नी नीलम नीरद के नाम हो. लेकिन असल में यह घर झारखंड की उस लोकचित्र परंपरा का है जो कभी मृत्यु-दरबार की कहानियों में बसी थी और आज अंतरराष्ट्रीय पहचान की दहलीज पर खड़ी है.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जानें, क्या है जादोपटिया पेंटिंग (ETV Bharat)

एक ऐसी कला जिसे समाज ने पहले पूजा, फिर ठुकराया

जादोपटिया या जादू पटिया का इतिहास संथाल समाज के मृत्यु संस्कारों से जुड़ा रहा है. इसके कलाकार जादोपटिया मृत्यु के बाद घरों में जाकर कपड़े या कागज के लंबे पट पर मृत आत्मा का प्रतीकात्मक चित्र बनाते थे. अंतिम क्षण में चित्र पर दो आंखें बनाई जाती थीं, जिसे ‘चोकदान’ (नेत्र दान) कहा जाता था.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
खास है जादोपटिया कला (ETV Bharat)

इसके पीछे ऐसी मान्यता थी कि यह चक्षु-दान मृत आत्मा को दूसरी दुनिया की यात्रा करने में दिशा देता है, उसे सद्गति प्रदान करता है. जो कला लोगों की आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देती थी, वही धीरे-धीरे अंधविश्वास का पर्याय बना दी गई. 1960 और 70 के दशक में कई संथाली साहित्यकारों ने इस प्रथा को कटघरे में खड़ा किया और देखते ही देखते जादोपटिया समाज को किनारा कर दिया गया.. किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रक्रिया में कला भी मर जाएगी.

साल 1990: एक पत्रकार का सवाल, जिसने बदला इतिहास

ऐसे समय में जब समाज ने इन कलाकारों को लगभग भुला दिया था, उस समय के युवा पत्रकार आर के नीरद संथाल और पहाड़िया जनजातियों पर अध्ययन कर रहे थे. एक दिन किसी दस्तावेज के कोने में ‘जादो’ शब्द उभरा. एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि कभी चित्र बनाते थे, आज कौन जाने? बस यही वह क्षण था जिसने इतिहास की धूल से ढंकी इस कला की तलाश शुरू हुई.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया का पुनर्जागरण (ETV Bharat)

उस जमाने में न इंटरनेट था, न कोई सूची, न कोई सरकारी रिकॉर्ड. सिर्फ जिज्ञासा थी, चिंता थी, और एक पागलपन जैसा जुनून था. आरके नीरद संथाल परगना की मिट्टी भरी पगडंडियों पर चलते, कभी किसी चरवाहे से बात करते, कभी किसी बूढ़ी दादी से पूछते कि क्या आपने कभी जादोपटिया देखा है? लोग पहले डरते, फिर फुसफुसाकर बताते उन्हें मत पूछिए, अच्छा नहीं माना जाता.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला का स्क्रोल दिखाते डॉ. आरके नीरद (ETV Bharat)

लेकिन शोधकर्ता के मन को डर नहीं रोकता, धीरे-धीरे रास्ता खुलता गया. पुराने वोटर लिस्टों में जो पुरानी जातिगत श्रेणियां मिलती थीं, उन्हें चिन्हित कर वे गांव-दर-गांव खोजते रहे. कभी कोई नाम मिलता तो उस व्यक्ति के घर जाते, उसकी कहानी सुनते, उसकी झिझक पिघलाते.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की बारीकी (ETV Bharat)

इस खोज में महीनों ही नहीं, साल लग गए मगर संथाल की मिट्टी अंततः खुल गई. 10 दिसंबर 1994 को पहली बार दुमका में एक छोटा-सा वर्कशॉप आयोजित हुआ. जहां 10 ऐसे कलाकार आए जो खुद इस बात से चौकन्ने थे कि क्या उनकी कला सचमुच कला है भी या नहीं.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की बारीकी (ETV Bharat)

वह 32 फीट लंबा पट, जिसने सबकी आंखें खोल दीं

जामताड़ा जिला से आए एक वृद्ध कलाकार अष्टम चित्रकार अपने घर से एक संजोया हुआ पट 32 फीट लंबा स्क्रोल खोला. जिसमें संथाल जीवन, उत्पत्ति, मृत्यु, परलोक, पाप-पुण्य और लोककथाओं का पूरा ब्रह्मांड फैला था. वह सिर्फ एक चित्र नहीं था, वह सभ्यता का दस्तावेज था और वहीं से शुरू हुई जादो पटिया को संरक्षित करने की दिशा में पहल शुरू हुई.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की तस्वीरें (ETV Bharat)

जब वर्कशॉप के बाकी कलाकारों ने उसे देखा तो उनकी आंखें भर आईं. कईयों ने वर्षों से कोई चित्र नहीं बनाया था. वे समाज की उपेक्षा से टूट चुके थे लेकिन उस पट में उन्हें अपनी जड़ें दिखीं. वही क्षण जादू पटिया का दूसरा जन्म था.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की तस्वीरें (ETV Bharat)

पहचान की पहली मुहर- 1995 में मिली सरकारी मान्यता

डॉ. आरके नीरद के प्रयासों ने पहली बार 1995 में जादू पटिया को बिहार सरकार की मान्यता दिलाई. उस दौरान सरकारी रिकॉर्ड में केवल मधुबनी पेंटिंग प्रमुख थी लेकिन जादू पटिया को स्थान मिलना अपने-आप में ऐतिहासिक कदम था. बाद में भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने भी इसे लोककला की विशिष्ट श्रेणी में दर्ज किया. जिस कला को समाज ने दरकिनार किया था, वह अब न केवल पुनर्जीवित हुई, बल्कि सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा भी बन गई.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया पेंटिंग बनातीं नीलम नीरद (ETV Bharat)

जब जीवनसाथी ने तपस्या को दोगुना कर दिया

साल 2002 में नीलम नीरद इस परिवार का हिस्सा बनीं. वे स्वयं पेंटिंग करती थीं लेकिन जादोपटिया से उनका रिश्ता विवाह के बाद गहरा हुआ. शुरुआत में उन्होंने अपने पति के काम को समझा, धीरे-धीरे खुद उसमें डूबने लगीं. आज नीलम नीरद न सिर्फ इस कला की प्रमुख संरक्षिका हैं, बल्कि भारत सरकार की सीनियर पॉलिसी अवॉर्ड विजेता हैं. भित्ति चित्र— जो संथाल घरों को त्यौहारों में सजाता है, उसकी झारखंड की सबसे प्रमुख कलाकार वे ही हैं. उनका घर हर समय एक खुला कार्यशाला जैसा लगता है.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की तस्वीरें दिखातीं नीलम नीरद (ETV Bharat)

रंगों की भाषा, जो मिट्टी से जन्म लेती है

जादोपटिया या जादू पटिया के रंगों की अपनी आत्मा है. हल्दी के पीले से लेकर नील के गहरे नीले तक, पत्तों की हरियाली से लेकर पत्थरों की लालिमा तक, सबकुछ प्रकृति से निकला हुआ. चित्रों की रेखाओं में एक सूक्ष्म कंपन होता है, मानो हर आकृति अपनी कहानी खुद कह रही हो. लंबे कपड़े पर सिले हुए पट, दोनों सिरों पर लगी बांस की डंडियां, और उसके भीतर फैले मिथक. यह सिर्फ दृश्य कला नहीं है, यह चलती हुई कविता है.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की पेंटिंग करतीं नीलम नीरद (ETV Bharat)

एक ऐसी कला जो सिर्फ देखी नहीं, सुनी भी जाती थी

जादू पटिया की सबसे अनोखी बात यह है कि यह केवल चित्र नहीं था. जादोपटिया स्क्रोल खोलकर चित्रों के क्रम के अनुसार गीत गाते थे. गीत कहानी को धीरे-धीरे उजागर करता था, यमलोक के दरबार से लेकर मृत्यु के न्याय तक. यह प्रस्तुति एक सामूहिक अनुभव था. गांव के लोग इकट्ठे होते, बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते, बुजुर्ग पहचानते कि किस कथा की ओर इशारा है. जादोपटिया कभी कहानीकार होता, कभी गायक, कभी दार्शनिक. आज यह परंपरा बहुत कम बची है, लेकिन नीरद दंपति कोशिश में हैं कि इसे पूरी तरह लुप्त न होने दिया जाए.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की तस्वीरें (ETV Bharat)

दुमका की दीवारें फिर बोलने लगीं, लेकिन खतरा भी बढ़ा

पिछले कुछ वर्षों में दुमका और जामताड़ा की दीवारों पर जादोपटिया शैली के भित्ति चित्र उभरने लगे हैं. महिला कलाकारों का एक बड़ा समूह इसमें आगे आया है. यह दृश्य सुंदर और उत्साहजनक है, लेकिन इसके साथ एक चिंता भी है. कई जगहों पर कलाकार बिना जादोपटिया के सांस्कृतिक नियम समझे केवल उसके पैटर्न की नकल कर रहे हैं. इससे कला का मूल चरित्र क्षीण होने का खतरा बढ़ गया है. डॉ. आरके नीरद चेतावनी देते हैं किसी भी लोककला के पीछे एक दर्शन होता है. यदि आप उस दर्शन को छोड़े बिना केवल आकृतियों को कॉपी करेंगे, तो वह कला नहीं रह जाएगी सिर्फ डिजाइन बन जाएगी.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की पेंटिंग (ETV Bharat)

12–15 कलाकारों के जिम्मे पूरी विरासत

आज वास्तविकता यह है कि इस पारंपरिक जादोपटिया कलाकारों की संख्या मुश्किल से दर्जन भर है. कई युवा कलाकार पेट के सवाल के कारण शहरों की ओर पलायन कर गए हैं. एक युवा कलाकार तो आर्थिक संकट के कारण अलवर मजदूरी करने चला गया था. इतनी समृद्ध कला का भविष्य जब मजदूरी करने वाले एक युवा की थकी आंखों पर निर्भर हो, तो खतरा साफ दिखाई देता है.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की तस्वीरें (ETV Bharat)

GI Tag की कोशिश

दुमका के उपायुक्त ने जादोपटिया को GI Tag दिलाने की पहल की है. अगर यह मिलता है तो यह सिर्फ एक प्रमाणपत्र नहीं होगा
यह कला के लिए सुरक्षा कवच होगा. GI Tag मिलने पर नकली कला पर रोक लगेगी, असली कलाकारों की आय बढ़ेगी, और भविष्य की पीढ़ियाँ इसे गर्व के साथ अपनाएंगी.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की पेंटिंग (ETV Bharat)

जब घर ही बन गया कला विद्यालय

नीरद दंपती का घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है. यह रंगों, कहानियों, स्मृतियों और शोध का केंद्र है. उनके बच्चे भी इस कला को सीख रहे हैं और उनकी बेटी तक पट बनाती हैं. जिस घर ने इस कला को अपनाया, उसी घर ने जादोपटिया को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प उठाया है. यही इस कला की जीवनरेखा है— उसका परिवार, उसका घर, उसकी मिट्टी.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया पेंटिंग का स्कोल दिखाती नीलम नीरद (ETV Bharat)

जादोपटिया कला नहीं, झारखंड की आत्मा है

जिस कला को समाज ने अंधविश्वास कहकर छोड़ दिया था, उस कला को दो लोगों की तपस्या ने फिर से जीवित कर दिया. डॉ. नीरद और नीलम नीरद की यात्रा हमें यह सिखाती है कि कला जब तक किसी के दिल में जीवित है, वह कभी खत्म नहीं होती. आज जादू पटिया सिर्फ एक लोकचित्र नहीं, एक पीढ़ी की मांग, दूसरी पीढ़ी का संघर्ष और तीसरी पीढ़ी की आशा बन चुकी है.

Know History and story of painting Jadopatia vanishing art form of Jharkhand
जादोपटिया कला की तस्वीरें (ETV Bharat)

RANCHI
ART FORM OF JHARKHAND
STORY OF PAINTING JADOPATIA
जोदापटिया या जादू पटिया
JADOPATIA ART

