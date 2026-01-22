ETV Bharat / bharat

दिल्ली के तीन बार के सांसद से तिहाड़ जेल के कैदी तक: जानिए सज्जन कुमार और 1984 दंगों की कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी

जनकपुरी और विकासपुरी मामले की पृष्ठभूमि में 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों से जुड़ा है.

सज्जन कुमार और 1984 दंगों की कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी
सज्जन कुमार और 1984 दंगों की कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 22, 2026 at 4:53 PM IST

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को एक बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा और दंगों के एक मामले में बरी कर दिया है. यह फैसला उस समय आया है जब सज्जन कुमार पहले से ही दंगों के अन्य मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

कोर्ट का ताजा फैसला क्या है?

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष सज्जन कुमार के खिलाफ लगे आरोपों को "संदेह से परे" साबित करने में विफल रहा है. बरी होने का मुख्य कारण के रूप में कोर्ट ने पाया कि सज्जन कुमार के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था, जो यह साबित कर सके कि वे उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे या उन्होंने भीड़ को उकसाया था. अदालत ने टिप्पणी की कि गवाहों ने घटना के दशकों बाद सज्जन कुमार का नाम लिया, जिससे उनकी गवाही पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है. सज्जन कुमार पर दंगा करने (147 IPC), समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने (153A) और आगजनी जैसे आरोपों के तहत मुकदमा चल रहा था, जिनसे उन्हें अब मुक्त कर दिया गया है.

सज्जन कुमार केस; कानूनी यात्रा और महत्वपूर्ण पड़ाव
सज्जन कुमार केस; कानूनी यात्रा और महत्वपूर्ण पड़ाव (ETV Bharat)

वह केस जिसमें अदालत ने किया बरी, क्या था ?

जनकपुरी और विकासपुरी मामले की पृष्ठभूमि में 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों से जुड़ा है. 1 नवंबर 1984 को जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी. जिसे जनकपुरी कांड और 2 नवंबर 1984 को विकासपुरी कांड में गुरुचरण सिंह नाम के व्यक्ति को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था. इन मामलों में 2015 में केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने नई एफआईआर दर्ज की थी. हालांकि, 2023 में कोर्ट ने सज्जन कुमार को हत्या (302) और आपराधिक साजिश (120B) के आरोपों से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन दंगों और भीड़ को उकसाने के आरोपों पर ट्रायल जारी रहा.

सज्जन कुमार की वर्तमान स्थिति: क्या वे जेल से बाहर आएंगे?
सज्जन कुमार की वर्तमान स्थिति: क्या वे जेल से बाहर आएंगे? (ETV Bharat)

सज्जन कुमार की वर्तमान स्थिति: क्या वे जेल से बाहर आएंगे ?

नहीं, इस ताजा फैसले में बरी होने के बावजूद सज्जन कुमार जेल में ही रहेंगे. इसके दो मुख्य कारण हैं. पहला दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में राज नगर (पालम कॉलोनी) इलाके में 5 सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. साथ ही फरवरी 2025 में एक अन्य निचली अदालत ने उन्हें सरस्वती विहार मामले (जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या) में भी दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सज्जन कुमार फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

1984 के सिख विरोधी दंगा मामला अपडेट
1984 के सिख विरोधी दंगा मामला अपडेट (ETV Bharat)

पीड़ितों की प्रतिक्रिया और न्याय का इंतजार

कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवारों में निराशा देखी गई है. न तो परिवार के और न ही पार्टी के किसी नेता ने गुरुवार के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया दी. सज्जन कुमार के वकीलों का तर्क रहा है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था और गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था. सज्जन कुमार को मिला यह ताजा 'एक्विटल' उनके लिए एक आंशिक कानूनी राहत जरूर है, लेकिन यह उनकी जेल की सजा को खत्म नहीं करता. 1984 के दंगों के घाव आज भी हरे हैं और कई मामलों की सुनवाई अब भी सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न निचली अदालतों में लंबित है.

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले के आरोपी सज्जन कुमार बरी
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले के आरोपी सज्जन कुमार बरी (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

बता दें कि सज्जन कुमार भारतीय राजनीति के एक पूर्व चर्चित चेहरे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं. हालांकि, उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी कानूनी कार्रवाइयों और उनमें मिली सजाओं से भी जुड़ा है. राजनीतिक करियर की बात करें तो सज्जन कुमार दिल्ली की बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से तीन बार (1980, 1991 और 2004) कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए.

सज्जन कुमार ने अपने करियर की शुरुआत एक पार्षद के रूप में की थी और वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे. दिसंबर 2018 में, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. वे वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और अपनी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. उनका जन्म 23 सितंबर 1945 को हुआ था. राजनीति में आने से पहले वे बेकरी के व्यवसाय से जुड़े थे और उन्हें संजय गांधी का वफादार माना जाता था.

