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जानें- सोशल मीडिया पर गदर मचाने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' की पूरी कहानी, इंस्टाग्राम पर बन गये करोड़ों फॉलोअर्स

इंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए और कब एक छोटा सा मजाक देश का सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन बन जाए, कोई नहीं कह सकता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी 'पार्टी' ने तहलका मचा रखा है, जिसने राजनीति के बड़े-बड़े धुरंधरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. नाम है-'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP).

सिर्फ एक मीम (Meme) से शुरू हुए इस सफर ने इंटरनेट पर ऐसी आग लगाई है कि देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इसके 1.24 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. आखिर क्या है देश की इस सबसे नई डिजिटल सनसनी की इनसाइड स्टोरी? इसे बनाने के पीछे युवाओं का क्या गुस्सा है और इसके घोषणापत्र में ऐसी कौन सी 5 मांगें हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं इस अनोखी पार्टी की ए टू जेड (A to Z) कहानी.

कैसे बनी पार्टी

यह पार्टी भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की उस टिप्पणी के जवाब में बनाई गई है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच (तिलचट्टों) से की थी. मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी के अगले ही दिन यानी 16 मई को इस पार्टी की स्थापना की गई. इस व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन की शुरुआत 30 वर्षीय अभिजीत दिपके ने की है, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व सोशल मीडिया वॉलंटियर रह चुके हैं.

पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक, इंस्टाग्राम पर इसके 1.24 करोड़ (12.4M) फॉलोअर्स हो चुके हैं. CJP का दावा है कि इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 1 लाख से अधिक लोग इस पार्टी में शामिल हो चुके हैं. टीएमसी (TMC) की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े नामों को भी इस पार्टी में "शामिल" किया गया है. पार्टी का अपना एक संविधान, वेबसाइट, एआई (AI) से तैयार किया गया राष्ट्रगान और एक औपचारिक घोषणापत्र भी है.

CJP की वेबसाइट के अनुसार, पार्टी का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?

अगर आप बेरोजगार हैं, आलसी हैं, हर समय इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं और पेशेवर तरीके से अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, तो आप 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सदस्य बन सकते हैं. यह बात इस नई नवेली पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर कही गई है.

पार्टी की सदस्यता पूरी तरह से मुफ्त है, यह जीवनभर के लिए रहेगी और इसे सिर्फ आप ही रद्द कर सकते हैं. इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, नेता के साथ सेल्फी खिंचवाने की जरूरत नहीं है, और रजिस्ट्रेशन के लिए किसी "मिस्ड कॉल" का झंझट भी नहीं है.

पार्टी की टैग लाइन