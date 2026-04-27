कभी ठंडी आबोहवा के लिए मशहूर देहरादून आज 'झुलस' रहा, स्कूल बंद, सड़कों पर सन्नाटा! कहां हुई लापरवाही?
कभी पड़ती थी बर्फ, कभी रजाई ओढ़कर सोते थे लोग, आज देहरादून में बाहर निकलना भी मुश्किल, कैसे बदली देहरादून की आबोहवा? किरनकांत की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 27, 2026 at 5:33 PM IST
देहरादून: उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आ रही है. जो शहर कभी अपने सुहावने मौसम, ठंडी हवाओं और अचानक होने वाली बारिश के लिए जाना जाता था, आज वही शहर हीट वेव के कारण बुरी तरह से झुलस रहा है.
हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि प्रशासन को सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों तक को बंद करने का फैसला लेना पड़ा. प्रशासन ने ये फैसला मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लिया है. इस आदेश के बाद सिर्फ देहरादून शहर के ही स्कूल बंद नहीं है, बल्कि मसूरी और चकराता के भी स्कूल बंद हैं, जहां बर्फबारी भी होती है. वहीं, बदलता मौसम, चढ़ता पारा पर्यावरण की एक गंभीर चेतावनी को सामने रख रहा है.
सुबह 9 के बाद घर से निकलना मुश्किल: देहरादून निवासी नीरज कोहली बताते हैं कि देहरादून में पहले गर्मियों के दिनों में भी मौसम संतुलित रहता था, लेकिन अब स्थिति ये है कि सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे तक सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है.
दून शहर की प्रमुख जगहें राजपुर रोड, घंटाघर और आसपास के इलाके जहां कभी पर्यटकों की भीड़ रहती थी, अब गर्मी के कारण सूने पड़ते जा रहे हैं. यह बदलाव केवल मौसम का नहीं बल्कि, जीवनशैली और पर्यावरणीय संतुलन का भी संकेत है.
"देहरादून में बारिश, ठंड या प्राकृतिक कारणों से स्कूल बंद होने की घटनाएं पहले भी देखी गई हैं, लेकिन हीट वेव के कारण स्कूलों को बंद करना पहली बार देखने को मिला है, वो भी अप्रैल महीने में. यह स्थिति बताती है कि गर्मी का प्रभाव अब पहाड़ी क्षेत्रों तक गहराई से पहुंच चुका है."- नीरज कोहली, दून निवासी
उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से लिया गया यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था, लेकिन यह भविष्य के लिए चिंता का विषय भी है. नीरज कोहली बताते हैं कि कभी दून में बर्फबारी भी होती थी, लेकिन हालात इतने बदल गए हैं कि अब हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है.
"हमने घंटाघर से महज 11 किलोमीटर दूर बर्फबारी देखी है. आज भी देहरादून के लोग रात को रजाई लेकर सोते हैं, लेकिन अचानक से बदले इस मौसम ने देहरादून की पहचान देश ही नहीं विश्व में बदली है. अगर ऐसा ही रहा तो शहर के लिए ये ठीक नहीं है. यह बेहद चिंता की बात है."- नीरज कोहली, दून निवासी
कंक्रीट के जंगल और कटते पेड़, क्या यही वजह है? देहरादून शहर को लेकर लगातार अलग-अलग मुद्दों पर अध्ययन करने वाले अनूप नौटियाल भी लगातार बदलते आबोहवा को लेकर चिंतित हैं. वे अक्सर उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को उठाते हैं. साथ ही उनका विश्लेषण कर रिपोर्ट भी तैयार करते हैं. ऐसे में उन्होंने दून में बदलते आबोहवा के पीछे के कुछ कारण भी बताए हैं.
"देहरादून की बदलती आबोहवा के पीछे सबसे बड़ा कारण अनियंत्रित विकास है. राजधानी बनने के बाद जिस तेजी से शहर में इमारतें खड़ी हुईं, कॉलोनियों का विस्तार हुआ और जनसंख्या बढ़ी, उसने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है. राजपुर रोड जैसे इलाकों में जहां कभी घने पेड़ हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट का जंगल खड़ा हो चुका है. पेड़ों की कटाई और हरित क्षेत्र में कमी ने तापमान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है."- अनूप नौटियाल, समाजसेवी
मौसम विभाग की चेतावनी, तापमान 40 के पार: देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर के मुताबिक, रुड़की में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. जबकि, देहरादून में यह 39.2 डिग्री दर्ज किया गया. उधर, पंतनगर में भी तापमान लगभग 39.8 डिग्री रहा.
हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री से नीचे है, लेकिन वहां भी गर्मी का असर साफ महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग ने साफ किया है कि 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचने पर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है. इसी कारण प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है.
बारिश की उम्मीद, लेकिन राहत सीमित: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन यह राहत अस्थायी और सीमित हो सकती है. महीने के अंत तक कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इससे तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है. यानी फिलहाल देहरादून को गर्मी से तत्काल राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं.
देहरादून की पहचान पर संकट: देहरादून कभी समर रिट्रीट के रूप में जाना जाता था, जहां लोग गर्मियों में राहत पाने के लिए आते थे. मसूरी जो कि देहरादून से महज 20-25 किलोमीटर दूर है. आज भी ठंडक के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां भी गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है. अगर यही स्थिति बनी रही तो देहरादून की पहचान और पर्यटन पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है.
संकट में दून की लीची, चकोतरा और बासमती: देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में लीची, चकोतरा और बासमती चावल प्रमुख फसलें हैं. ये फसलें खास जलवायु पर निर्भर करती हैं. बढ़ते तापमान का इन पर सीधा असर पड़ सकता है. लीची अत्यधिक गर्मी से फल जल्दी पकने लगते हैं. जिससे उनका आकार छोटा रह जाता है और गुणवत्ता घटती है. साथ ही फल झुलसने की समस्या भी बढ़ती है.
चकोतरा में ज्यादा तापमान से फल का रस कम हो सकता है और उत्पादन घट सकता है. इसी तरह बासमती चावल की खुशबू और गुणवत्ता तापमान व नमी पर निर्भर करती है. ज्यादा गर्मी और कम नमी से इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. यानी अगर मौसम चढ़ता गया तो इन फलों और फसलों पर संकट आ सकता है.
"अगर तापमान में इसी तरह वृद्धि होती रही तो इन पारंपरिक फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर असर पड़ेगा."- सुमित पाठक, कृषि विशेषज्ञ
कभी देहरादून को नहरों का शहर कहा जाता था. यहां पर नहर वाली गली, कैनाल रोड, ईस्ट कैनाल रोड, नालापानी आदि, जहां कभी पानी से लबालब नहरें बहा करती थीं. वहां आज कंक्रीट बिछी नजर आती है. बताया जाता है कि पलटन बाजार से बहने वाली राजपुर नहर का पानी कभी झंडा मेला के तालाब को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.
जानकारों की मानें तो देहरादून शहर की ये नहरें यहां की परिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत रखती थी. नहरों के पानी की वजह से जमीन में नमी रहती थी. साथ ही कृषि भूमि को उपजाऊ बनाती थी. यहां के मौसम में भी इनसे ठंडक बनी रहती थी, लेकिन अब नहरें गायब सी हो गईं हैं. ज्यादातर नहरें और नदियां नाले में बदल चुकी हैं. जिससे भी दून के तापमान में चढ़ने की वजह माना जा रहा है.
अब भी वक्त है संभलने का: देहरादून की मौजूदा स्थिति केवल एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चेतावनी है. अनियंत्रित शहरीकरण, पेड़ों की कटाई और बढ़ती आबादी ने जिस तरह से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, वो आने वाले समय में भयावह परिणाम दे सकता है. अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में देहरादून की पहचान और अस्तित्व दोनों पर संकट गहरा सकता है.
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