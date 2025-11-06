ETV Bharat / bharat

2025 विधानसभा चुनाव का पहला चरण, जानिए हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए

2020 में बिहार में किस पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया और 2025 में क्या उम्मीदें हैं. एट ग्लांस में गहराई से विश्लेषित रिपोर्ट पढ़ें.

Bihar Election 2025
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 6:41 AM IST

14 Min Read
रिपोर्ट- अविनाश कुमार

पटना: बिहार की राजनीतिक गलियों में चुनावी बुखार चरम पर है. 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान है, जो न केवल एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) और महागठबंधन के बीच जंग का मैदान बनेगा, बल्कि पहली बार मैदान में उतरे जनसुराज अभियान जैसे नए खिलाड़ियों के लिए भी परीक्षा की घड़ी साबित होगा.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, 2020 के चुनावों में इन 121 सीटों पर महागठबंधन ने 61 सीटें जीती थीं, जबकि एनडीए को 59 मिली थीं. एक सीट लोजपा (रामविलास) के खाते में गई, जो बाद में जेडीयू में विलय हो गई. यह करीबी अंतर ही था जिसने महागठबंधन को सत्ता से महरूम कर दिया था. कुल मिलाकर, 2020 में इन सीटों पर वोटों का अंतर महज कुछ हजारों में सिमट गया था, जो बिहार की राजनीति की नब्ज को दर्शाता है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण (ETV Bharat)

पहले चरण के चुनाव में मैदान में 1314 उम्मीदवार: नामांकन के बाद 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 32% आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और 39% करोड़पति हैं. आगे इस रिपोर्ट में दलवार जीत, जिला-वार बड़े उम्मीदवार, प्रमुख मुकाबले, जातिगत समीकरण और वर्तमान रणनीतियों पर नजर डालेंगे और इस सियासी महासंग्राम को समझेंगे.

पहले चरण में आरजेडी सबसे अधिक सीटों पर लड़ रहा चुनाव: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 सीटों पर हो रहे चुनाव में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी सबसे अधिक 73 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. वहीं एनडीए के तरफ से जदयू 57 सीटों पर और भाजपा 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. 2020 में आरजेडी को सबसे अधिक 42 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं भाजपा को 32 सीटों पर. इस बार लड़ाई कांटे की है जहां 25 सीटों पर भाजपा और राजद आमने-सामने हैं, तो वहीं 34 सीटों पर जदयू और आरजेडी आमने-सामने है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की जानकारी (ETV Bharat)

2025 में पहले चरण के चुनाव के बाद तय होगी दिशा: 2025 में भी पहले चरण की 121 सीटें (जिनमें 102 सामान्य और 19 एससी आरक्षित) राज्य की दिशा तय करने वाली साबित होंगी. तेजस्वी प्रसाद यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों सहित) और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए (बीजेपी, जेडीयू, एलजेएपी(आरवी), हम, आरएलएम आदि) के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है. जनसुराज अभियान, प्रोफेसर उदयानंद सिंह की अगुवाई में, युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है.

इन 121 सीटों पर 2020 में हुआ था कड़ा मुकाबला: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला चरण भी इन्हीं 121 सीटों पर केंद्रित था, उस समय मतदान प्रतिशत 57.05% रहा, और नतीजे 10 नवंबर को आए. कुल 243 सीटों में से इन 121 पर महागठबंधन ने 61 सीटें हासिल कीं, जो कुल महागठबंधन की 110 सीटों में से आधी से अधिक थी. एनडीए को 59 सीटें मिलीं, जबकि लोजपा (तब चिराग पासवान की) को 1 (मटिहानी). वोट शेयर के लिहाज से महागठबंधन को 51.5% और एनडीए को 48.2% मिला, लेकिन कुल चुनाव में एनडीए की कुल जीत (125 सीटें) ने सत्ता बरकरार रखी.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
पहले चरण में जिलावार उम्मीदवार (ETV Bharat)

जदयू की लड़ाई महागठबंधन के घटक दलों से: नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पहले फेज में 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उसमें से 34 सीटों पर जदयू राजद के साथ सीधी लड़ाई में है. वहीं 11 सीटों पर जदयू कांग्रेस के साथ आमने-सामने की लड़ाई में है. इसके अलावा जदयू का भाकपा माले से 7 सीटों पर , माकपा के साथ दो सीट पर, वीआईपी से एक सीट पर और आईआईपी से एक सीट पर मुकाबला है.

बीजेपी की लड़ाई महागठबंधन के घटक दलों से: भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर पहले फेज में चुनाव लड़ रही है और उसमें से 25 सीटों पर भाजपा का आरजेडी से आमने-सामने की लड़ाई है. 12 सीटों पर कांग्रेस के साथ आमने-सामने की लड़ाई है. भाकपा माले के साथ 5 सीटों पर, वीआईपी के साथ तीन सीटों पर, आईआईपी, सीपीआई और माकपा के साथ एक-एक सीट पर आमने-सामने की लड़ाई है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में महिला उम्मीदवार (ETV Bharat)
लोजपा आर का महागठबंधन के घटक दलों के साथ लड़ाई: चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पहले फेज में 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिसमें राजद के साथ 12 सीटों पर सीधा मुकाबला है, वहीं दो सीटों पर भाकपा माले से सीधी लड़ाई है.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा का महागठबंधन के घटक दलों के साथ लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहले फेज में दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है और राजद के साथ दोनों सीट पर सीधी लड़ाई है.

2020 में रोचक था पैटर्न: 2020 में इन 121 सीटों पर वोटिंग का पैटर्न रोचक था. उत्तरी बिहार के तिरहुत और दरभंगा प्रभागों में एनडीए मजबूत दिखा, जबकि मध्य बिहार के पटना और सारण में महागठबंधन का दबदबा रहा. बाढ़, बेरोजगारी और प्रवासन जैसे मुद्दों ने युवा वोटरों को प्रभावित किया, जिसका फायदा तेजस्वी को मिला. लेकिन लोजपा की बगावत ने जेडीयू को 20 से अधिक सीटों पर नुकसान पहुंचाया.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में VIP उम्मीदवार (ETV Bharat)

कुल मिलाकर, ये 121 सीटें बिहार चुनाव की 'किंगमेकर' साबित हुईं, क्योंकि इन्होंने दोनों गठबंधनों को बराबरी पर ला खड़ा किया. अगर महागठबंधन इन्हें मजबूती से बरकरार रखता, तो शायद सरकार उसके हाथ आ जाती. अब 2025 में, ये सीटें फिर से निर्णायक होंगी, खासकर जब मतदाता विकास मॉडल और जातिगत वफादारी के बीच चयन कर रहे हैं.

2020 में आरजेडी का जलवा, बीजेपी की मजबूती: 2020 के पहले चरण की 121 सीटों पर दलवार नतीजे बिहार राजनीति की जटिलताओं को दिखाते हैं. इसमें राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सबसे बड़ा लाभकर्ता रहा, जिसने इनमें से 42 सीटें जीतीं. यह आरजेडी की कुल 75 सीटों में से आधी से अधिक थी, जो यादव-मुस्लिम (MY) समीकरण की ताकत दिखाता है. तेजस्वी यादव की '10 लाख नौकरियां' वाली घोषणा ने युवाओं को आकर्षित किया, खासकर वैशाली, समस्तीपुर और सारण जैसे जिलों में.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में VIP उम्मीदवार (ETV Bharat)

बीजेपी ने हासिल की 32 सीटें: 2020 हुए इन चुनावों में इन 121 सीटों पर बीजेपी ने 32 सीटें हासिल कीं, जो उसके कुल 74 में से एक बड़ा हिस्सा था. दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय जैसे जिलों में अगड़ी जातियों (भूमिहार, राजपूत) का समर्थन बीजेपी को मिला. जेडीयू को 23 सीटें मिलीं, जो नीतीश कुमार के EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) और महादलित आधार पर टिकी रहीं. नालंदा, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया में जेडीयू का दबदबा रहा. कांग्रेस ने इन 121 में से 8 सीटें जीतीं, जो उसके कुल 19 में से प्रमुख थीं. मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे सीवान और गोपालगंज में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा.

वाम दलों को मिली 11 सीट: 2020 चुनाव में इन 121 सीटों पर वाम दलों ने कुल 11 सीटें जीतीं, जिनमें सीपीआई (एमएल) लिबरेशन को 5, सीपीआई को 2 और सीपीआई(एम) को 4 मिलीं. बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली में वाम का मजबूत प्रदर्शन रहा, जहां मजदूर-किसान वोट बैंक ने काम किया. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को एनडीए में 1 सीट मिली, जबकि अन्य छोटे दलों को बेहद कम सफलता मिली.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में करोड़पति उम्मीदवार (ETV Bharat)

इस चुनाव में लोजपा की 1 सीट ने गठबंधन की गणित बिगाड़ दी. कुल वोट शेयर में आरजेडी 23.1%, बीजेपी 19.5%, जेडीयू 15.7%, कांग्रेस 8.3%, वाम 9.2%. रहे, यह ब्रेकडाउन दर्शाता है कि 2020 में महागठबंधन की जीत MY + EBC + मुस्लिम पर टिकी थी, लेकिन एनडीए ने अगड़ी जातियों और गैर-यादव OBC को एकजुट किया.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और इलेक्शन वॉच के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं विशेषज्ञ राजीव कुमार के अनुसार 2025 का चुनाव कई मायनों में अलग है. लोक लुभावन फैसले लिए गए हैं और वह भी चुनाव से ठीक पहले तो विपक्ष की तरफ से भी जमकर घोषणाएं हुईं हैं. इस बार लोगों को ऑप्शन भी मिला है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के रूप में इसलिए पिछले कुछ चुनाव से नोटा का प्रयोग बढ़ने लगा था, इस बार उस पर ब्रेक लग सकता है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में करोड़पति उम्मीदवार (ETV Bharat)

"इस बार महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, यह महागठबंधन में चुनावी प्रबंधन की कुव्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है. इसके कारण जो उनके विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको वॉक ओवर मिल सकता है. लेकिन चिंता की बात यह है कि सभी दल ने उम्मीदवार चयन में इस बार भी आपराधिक छवि के नेताओं से परहेज नहीं किया है उनकी संख्या बढ़ी है."- राजीव कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

2025 में पहले चरण में आरजेडी के 73 उम्मीदवार: पहले चरण के चुनाव में राजद ने अपने 73 उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी 48, जेडीयू 57, वाम का प्रभाव कमजोर दिख रहा है, लेकिन जनसुराज जैसे नए दल युवा असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर 2020 का ट्रेंड दोहराया गया, तो महागठबंधन को 60+ की उम्मीद, लेकिन एनडीए की रणनीति इसे रोकने की है.

जिलावार 2020 में कहां किसका दबदबा रहा?: 2020 के पहले चरण के 18 जिलों में प्रदर्शन विविध था, जो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को प्रतिबिंबित करता है. पटना जिले (14 सीटें) में महागठबंधन ने 8 जीतीं, एनडीए को 6. बख्तियारपुर और मनेर जैसे क्षेत्रों में आरजेडी मजबूत रही. मुजफ्फरपुर (11 सीटें) में एनडीए ने 7 जीतीं, दरभंगा (10) में 6. सिवान (8) में महागठबंधन का जलवा (5 सीटें), गोपालगंज (6) में 4.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आपराधिक उम्मीदवार (ETV Bharat)

वैशाली (8) में बराबरी (4-4). समस्तीपुर (10) में महागठबंधन 6, सारण (10) में 7. बेगूसराय (7) में वाम-आरजेडी ने 4, भोजपुर (7) में एनडीए 5. नालंदा (7) जेडीयू का गढ़ (5 सीटें), सहरसा (4) में महागठबंधन 3, मधेपुरा (4) में 2-2. मुंगेर (3) में एनडीए 2, लखीसराय (2) में 1-1. शेखपुरा (2) महागठबंधन, खगड़िया (4) जेडीयू-एनडीए. बक्सर (4) में बीजेपी 3.

2025 में नए नाम: सम्राट चौधरी (बीजेपी, तारापुर), विजय सिन्हा (बीजेपी, लखीसराय), कृष्ण कुमार मंटू (बीजेपी, अमनौर). आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन (समस्तीपुर), शशांक शेखर (पटना साहिब). जेडीयू से विजय चौधरी (सरायरंजन), श्रवण कुमार (नालंदा). ये मुकाबले जाति (यादव vs कुर्मी, भूमिहार vs ब्राह्मण) पर टिके हैं. 2020 में 42% सीटें 10,000 से कम मार्जिन से जीती गईं, जो 2025 में दोहरा सकती हैं.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आपराधिक उम्मीदवार (ETV Bharat)

आपराधिक और धनबल का बोलबाला: 1314 उम्मीदवारों में 423 (32%) आपराधिक, 354 (27%) गंभीर. आरजेडी में 76%, सीपीआई(एमएल) 93%. शीर्ष: अनंत सिंह (46 आईपीसी). करोड़पति 509 (39%), आरजेडी 97%. महिलाएं 121 (9%). यह 2020 से बदला नहीं, जहां 35% आपराधिक थे.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट: राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है पहले चरण में जहां 121 सीटों पर एनडीए की सीधी लड़ाई महागठबंधन से है. हालांकि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार का एक सीट पर नॉमिनेशन रद्द हो गया था, तो उसने निर्दलीय को समर्थन देने की घोषणा की है. वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में 6 सीटों पर अपने ही घटक दलों के बीच फाइट हो रही है, जहां एनडीए में सभी 121 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन में वह स्थिति नहीं दिख रही है. इसका नुकसान महागठबंधन को कई सीटों पर उठाना पड़ सकता है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम (ETV Bharat)

"महुआ में तेज प्रताप के कारण राजद के लिए वहां लड़ाई आसान नहीं है. तेज प्रताप ने महागठबंधन के लिए कई सीटों पर लड़ाई मुश्किल कर दी है, तो प्रशांत किशोर भी कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई की स्थिति पैदा कर दी है. सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी महागठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

नेताओं ने लगाई ताकत: पहले चरण में है एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार में खूब ताकत लगाई है. आकाश से लेकर जमीन तक चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा. एनडीए में 10 से अधिक हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार में उड़ान भर रहे थे और उसमें भी बीजेपी अकेले 9 हेलीकॉप्टर से अपने नेताओं से प्रचार करा रही थी. तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तरफ से 4 से 5 हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार में लगाया गया था.

Bihar Assembly Election 2025
नीतीश कुमार (ETV Bharat)


राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे के अनुसार पहले चरण का चुनाव दोनों महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, 2020 में चिराग पासवान ने कई सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचा था खासकर जदयू को. इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं. उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ हैं, इसके कारण एनडीए 2020 के मुकाबले ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है.

"नीतीश कुमार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसका भी असर विशेष कर आधी आबादी पर है. लेकिन इसके बावजूद लड़ाई कांटे की है. पहले चरण न केवल नीतीश कुमार के लिए बल्कि तेजस्वी के लिए भी महत्वपूर्ण है. नीतीश कुमार भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नालंदा में इस बार उनके साख बचेगी कि नहीं यह भी देखना दिलचस्प होगा. वहीं तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर में लड़ाई इस बार आसान नहीं है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

6 प्रमंडल के 18 जिलों में चुनाव दीघा सबसे बड़ा तो बरबीघा सबसे छोटा: पटना सहित 6 प्रमंडल और 18 जिलों में 45341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जहां सुरक्षा के साथ इंतजाम किए गए हैं. 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाताओं में एक करोड़ 98 लाख 35325 पुरुष एक करोड़ 76 लाख 77219 महिला वोटर है. 7 लाख 37765 पहली बार वाटर वोट डालेंगे, जिनकी उम्र 18 से 19 साल है. बिहार सरकार के दो उपमुख्यमंत्रियों सहित 14 मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी होना है. वहीं विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव के विभाग का फैसला होगा.

Bihar Assembly Election 2025
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाग्य का फैसला भी पहले चरण में ही हो जाएगा. पहले चरण में पटना जिले की 14 विधानसभा में सबसे अधिक 5677 बूथ बनाए गए हैं. सभी बूथ से लाइव वेब कास्टिंग इस बार की जा रही है. त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, दीघा विधानसभा मतदाता के हिसाब से 121 सीटों में सबसे बड़ा विधानसभा है, तो वहीं बरबीघा सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र.

