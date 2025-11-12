ETV Bharat / bharat

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

दिल्ली ब्लास्ट की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेवारी नहीं ली है. लेकिन, जैसी जांच चल रही है उससे संदिग्ध आतंकी हमला लग रहा.

Delhi blasts
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 2:15 PM IST

|

Updated : November 12, 2025 at 2:45 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस हमले की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेवारी नहीं ली है. सरकार ने भी अबतक की जांच के बाद कुछ नहीं कहा है. लेकिन, जिस तरह से जांच चल रही है उससे यह एक संदिग्ध आतंकी हमला लग रहा है. आशंका जतायी जा रही है जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले से इसके तार जुड़े हो सकते हैं.

दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की नज़र एक बार फिर पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर टिक गई है. शुरुआती जांच में कुछ गिरफ्तार लोगों के तार इसी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं. आइए जानते हैं- कौन सा खतरनाक आतंकी संगठन है, जिसने भारत में कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है.

Delhi blasts
जम्मू और कश्मीर के डोडा ज़िले में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद हाई अलर्ट के बीच निगरानी करते सुरक्षाकर्मी. तस्वीर 12 नवंबर की है. (PTI)

जैश-ए-मोहम्मद का गठनः

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की स्थापना 31 जनवरी 2000 को मौलाना मसूद अजहर ने कराची में की थी. यह वही मसूद अजहर है जिसे भारत ने दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 के अपहरण के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले छोड़ा था. लश्कर-ए-तैयबा की तरह, जैश-ए-मोहम्मद भी पाकिस्तान में बना, संचालित और संरक्षित संगठन है. यह कश्मीर घाटी में सक्रिय तीन बड़े आतंकी संगठनों- लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद में सबसे नया है.

गठन का कारणः

मसूद अजहर 1994 में बने आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार (HuA) का महासचिव था. जम्मू-कश्मीर में मिशन पर था, जब 11 फरवरी 1994 को उसे गिरफ्तार किया गया. उसकी रिहाई के बाद, HuA को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में डाल दिया. जिसके बाद उसका नाम बदलकर हरकत-उल-मुजाहिदीन (HuM) रखा गया.

लेकिन मसूद अजहर ने पुराना संगठन छोड़कर नया संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाने का फैसला किया. इस संगठन को खड़ा करने में उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, अफगानिस्तान में तालिबान शासन, ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के कई सुन्नी चरमपंथी समूहों का समर्थन मिला.

Delhi blasts
नई दिल्ली स्थित मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के शवगृह के बाहर रोते-बिलखते दिल्ली ब्लास्ट के मृतक नौमान के पिता. (IANS)

JeM का उद्देश्यः

जैश-ए-मोहम्मद एक इस्लामी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान में है. जम्मू-कश्मीर में हिंसा फैलाने में सक्रिय है. इसका घोषित उद्देश्य है- जम्मू-कश्मीर से भारतीय सुरक्षा बलों को हटाना और "जिहाद" के ज़रिए भारत पर दबाव बनाना.

JeM की कार्यशैली:

जैश-ए-मोहम्मद के हमलों को आमतौर पर फिदायीन (आत्मघाती) हमले कहा जाता है. इस तरीके में आतंकी सुरक्षा ठिकानों, सेना के कैंपों या काफिलों पर धावा बोलते हैं. वे अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. कभी अंदर घुसकर तब तक गोलीबारी करते हैं जब तक मारे नहीं जाते, या फिर जितने लोगों को मार सकते हैं, मारकर भागने की कोशिश करते हैं.

Delhi blasts
जम्मू- कश्मीर के डोडा ज़िले में 12 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद हाई अलर्ट के बीच बस का निरीक्षण करते सुरक्षा अधिकारी. (PTI)

कहां-कहां सक्रिय हैः

जैश-ए-मोहम्मद ने अपनी गतिविधियां मुख्यतः जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित रखी हैं. जम्मू-कश्मीर के बाहर इसकी गतिविधियों का एकमात्र उदाहरण 13 दिसंबर, 2001 को नई दिल्ली में संसद पर हमला है. हालांकि, इसके कई सदस्यों को जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में भी सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार या मार गिराया गया है.

भारत में हुए आतंकी हमले जिसके तार JeM से जुड़े हैंः

  • 19.04.2000: एक जैश आतंकवादी ने श्रीनगर स्थित सेना मुख्यालय के बाहर राज्य का पहला मानव बम हमला किया. इस घटना में मानव बम के अलावा कोई हताहत नहीं हुआ.
  • 01.10.2000: चार आतंकवादियों ने श्रीनगर स्थित जम्मू-कश्मीर विधानमंडल परिसर पर हमला किया. जिनकी पहचान पाकिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद के भाड़े के सैनिकों के रूप में हुई. हमले में 32 लोगों सहित 10 सुरक्षा बल के जवान और चार भाड़े के सैनिक मारे गए. जैश-ए-मोहम्मद ने उसी दिन हमले की ज़िम्मेदारी ली, लेकिन दो दिन बाद उसने अपना दावा वापस ले लिया.
  • 13.12.2001: पांच आतंकवादियों ने नई दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर हमला किया. जिनकी पहचान बाद में पाकिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद के भाड़े के सैनिकों के रूप में हुई. इस हमले में आठ सुरक्षा बल के जवान, एक संसद कर्मचारी की मौत हो गयी. पांचों आतंकी भी मारे गए.
  • 16.09.2003: जैश-ए-मोहम्मद ने चेतावनी दी कि वह भारतीय नेताओं को आत्मघाती हमलों में निशाना बनाएगा. जैश के प्रवक्ता वली हसन बाबा ने कथित तौर पर एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक टेलीफोन साक्षात्कार में कहा कि ये हमले 30 अगस्त, 2003 को श्रीनगर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा संगठन के 'ऑपरेशनल चीफ' शाहनवाज़ खान उर्फ़ गाज़ी बाबा की हत्या का बदला होंगे.
  • 18.06. 2004: जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकवादियों के एक समूह ने पुलवामा जिले के त्राल इलाके में एक नागरिक और उसके बेटे का अपहरण कर लिया. बाद में उनका सिर कलम कर दिया. कथित तौर पर दोनों की हत्या तब की गई जब आतंकवादियों को शक था कि वे सुरक्षा बलों के मुखबिर हैं.
  • 2.11. 2005: जम्मू-कश्मीर के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में गुलाम नबी आज़ाद के शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले, एक फिदायीन (आत्मघाती दस्ते) आतंकवादी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के पुराने आवास के पास राजधानी श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट किया. जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और 18 अन्य घायल हो गए.
  • 19.12.2013: जैश-ए-मोहम्मद ने चेतावनी दी थी कि अगर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो वह उन्हें खत्म कर देगा.
  • 18.09.2016: बारामूला जिले के उरी इलाके में सेना की एक पैदल सेना बटालियन पर फिदायीन (आत्मघाती दस्ते) आतंकवादियों के हमले में 18 सैन्यकर्मी शहीद हो गए. मुठभेड़ में कम से कम चार आतंकवादी भी मारे गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि फिदायीन आतंकवादियों ने सुबह करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के पास उत्तरी कश्मीर के उरी शहर में सेना के शिविर पर धावा बोल दिया.
  • 02.01.2016: आतंकवादियों के एक समूह ने 1.1.2016 और 2.1.2016 की मध्यरात्रि को पंजाब के पठानकोट स्थित वायुसेना अड्डे पर हमला किया. आतंकवादियों को भारतीय वायु सेना (IAF) की रणनीतिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से सफलतापूर्वक रोका गया और भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया. इस आतंकवादी हमले में 7 रक्षा कर्मियों की जान चली गई और 25 रक्षा कर्मी घायल हो गए.
  • 03.01.2016: मज़ार-ए-शरीफ़ स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले में, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संदेश छोड़े थे कि यह हमला अफ़ज़ल गुरु की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था.
  • 27.04.2017: कुपवाड़ा ज़िले के चौकीबल के पंजगांव में सुबह संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों द्वारा किए गए एक फिदायीन (आत्मघाती) हमले में भारतीय सेना के तीन जवान और दो आतंकवादी मारे गए.
  • 26.08.2017: पुलवामा जिले में डीपीएल पर फिदायीन (आत्मघाती दस्ते) के एक समूह द्वारा किए गए हमले में सीआरपीएफ के चार जवानों सहित आठ सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई जिसमें तीन आतंकवादी भी मारे गए.
  • 03.10.2017: जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने श्रीनगर जिले में उच्च सुरक्षा वाले श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक बीएसएफ शिविर पर फिदायीन हमला किया. जिसमें बीएसएफ का एक सहायक उपनिरीक्षक शहीद हो गये और तीन अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई गोलीबारी में तीन आतंकवादी भी मारे गए.
  • 31.12.2017: पुलवामा जिले के पंपोर के लेटपोरा में तड़के सुबह आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक शिविर पर फिदायीन हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हो गए, जबकि बाद में अभियान में दो आतंकवादी मारे गए.
  • 14.02.2019: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा एक आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए.
  • 08.07.2024: जम्मू के कठुआ में आतंकवादियों ने छोटे हथियारों और ग्रेनेडों से भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें पांच सैनिक शहीद हो गए और पांच अन्य घायल हो गए. जैश-ए-मोहम्मद का एक छद्म संगठन, कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है.
  • 15.07.2024: जम्मू के डोडा जिले में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया, जिसमें चार भारतीय सैनिक शहीद हो गए. जैश-ए-मोहम्मद का एक छद्म संगठन, कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली.

दिल्ली ब्लास्ट के बारे में जानेंः

सोमवार 10 नवंबर की शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका हुआ था. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि जब विस्फोट हुआ था तब वाहन लाल बत्ती पर रुका था. शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई कि कार में विस्फोटक लदा था, और यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था.

एनआईए को पूरा मामला सौंप दिया गया है. अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. सूत्रों के मुताबिक जांच में जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है.

साजिशों का इतिहासः

जैश-ए-मोहम्मद वह संगठन है जिसने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक दहशत फैलाने की साजिशें रचीं और जिसकी जड़ें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हैं. कहा जाता है कि आईएसआई से इसे संरक्षण मिलता है. दिल्ली ब्लास्ट के बाद अगर फिर से इसका नाम सामने आ रहा है, तो यह कोई नई बात नहीं है बल्कि एक पुरानी कहानी का नया अध्याय है.

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : November 12, 2025 at 2:45 PM IST

TAGGED:

JAISH E MOHAMMED
KNOW ABOUT JAISH E MOHAMMED
जैश ए मोहम्मद
दिल्ली कार ब्लास्ट
DELHI BLASTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.