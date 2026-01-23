ETV Bharat / bharat

Explainer: जानें क्या है छठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट, जो बदल देगी आसमान की जंग

हवाई युद्ध की दुनिया अब तक पांच पीढ़ियां देख चुकी है. दूसरे विश्व युद्ध के पुराने विमानों से लेकर आज के रडार को चकमा देने वाले F-35 जैसे विमानों तक, तकनीक ने लंबा सफर तय किया है. लेकिन अब जंग के मैदान में कुछ ऐसा उतरने वाला है, जो अकल्पनीय है. दुनिया भर की महाशक्तियां अब 'छठी पीढ़ी' (6th Generation) के लड़ाकू विमानों पर काम कर रही हैं.

लेकिन आखिर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है अमेरिका का नया F-47 प्रोग्राम, जिसे लेकर हाल ही में बड़े अपडेट सामने आए हैं. यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक 'सुपर कंप्यूटर' होगा, जो बिना पायलट के ड्रोनों को कंट्रोल करेगा और लेजर हथियारों से लैस होगा. आइए जानते हैं, क्या है यह छठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की तकनीक और क्यों चीन से लेकर अमेरिका तक इसे पाने के लिए अरबों डॉलर बहा रहे हैं.

फाइटर जेट. (ANI)

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का महत्व

छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हवाई वर्चस्व बनाए रखने और कई तरह की भूमिकाएं (मल्टी-रोल) निभाने के लिए पहले से अधिक स्टेल्थ (दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम) और बिना पूंछ वाले (tailless) होंगे. ये विमान धीमी (सबसोनिक) से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक कुशलता से काम कर सकेंगे. ये दुश्मन के उस हवाई क्षेत्र में भी गहराई तक घुसने में सक्षम होंगे जहां सुरक्षा बहुत कड़ी हो.

इन विमानों के कॉकपिट को इस तरह बनाया जाएगा कि इंसान और सिस्टम के बीच तालमेल बहुत ऊंचा हो. यह विमान 'सिस्टम ऑफ सिस्टम्स' दृष्टिकोण पर आधारित होगा, जिसमें नेटवर्क-आधारित युद्ध क्षमता और 360° तक देखने वाले सेंसर लगे होंगे. इसमें अगली पीढ़ी का अडैप्टिव प्रोपल्शन इंजन होगा, जो भारी बिजली और गर्मी की जरूरतों को पूरा करेगा और हर तरह की रफ्तार पर उड़ान भरने में मदद करेगा.

एक नजर में अमेरिकी F-47 कार्यक्रम

अमेरिकी वायु सेना का 'नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस' (NGAD) एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य F-35 जैसे लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स के बजाय हर चार से पांच साल में नई क्षमताओं वाले लड़ाकू विमान पेश करना है. इस कार्यक्रम के जरिए विमानों और प्रणालियों की एक ऐसी खेप तैयार की जा रही है जो मौजूदा F/A-22 और F-35 स्टेल्थ जेट विमानों की जगह लेगी. अमेरिकी वायु सेना ने इसके विकास और शोध के लिए 2019 से 2024 के बीच 9.8 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा था.

NGAD तकनीक पर आधारित ये विमान 2030 के दशक के अंत या 2040 के दशक तक पूरी तरह काम करने लगेंगे. सितंबर 2020 में यह खुलासा हुआ था कि NGAD के प्रोटोटाइप (प्रयोगात्मक विमान) ने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है. अमेरिकी वायु सेना की योजना 200 विमान खरीदने की है. 21 मार्च, 2025 को अमेरिकी वायु सेना ने NGAD का कॉन्ट्रैक्ट 'बोइंग' (Boeing) कंपनी को दिया है. इस रेस में दूसरी बड़ी कंपनी 'लॉकहीड मार्टिन' थी. ये दोनों कंपनियां 2019 से ही प्रायोगिक उड़ानें भर रही थीं. NGAD कार्यक्रम के तहत छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-47 वर्ष 2040 से 2050 के बीच सेना को मिलेगा.

फाइटर जेट. (ANI)

क्यों जरूरी है

यह बदलाव कहीं और के मुकाबले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक स्पष्ट है. यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्र की विशाल दूरियां हैं, सैन्य अड्डों के विकल्प सीमित हैं और हवाई व मिसाइल सुरक्षा की घनी परतें मौजूद हैं. चीन की 'एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल' (A2/AD) रणनीति ने अमेरिकी सेना को दूर रखने के लिए भारी निवेश किया है, जिसके तहत वे हवाई अड्डों, टैंकरों और कमांड केंद्रों को निशाना बनाकर अभियानों को रोकने की कोशिश करते हैं. इसलिए, यहां विमानों की लंबी रेंज (दूरी तय करने की क्षमता) कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक परिचालन अनिवार्यता है.

युद्ध के दौरान अधिक विकल्प

F-47 को इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है. इसका लंबा 'कॉम्बैट रेडियस' (हमला करने का दायरा) अमेरिकी लड़ाकू विमानों को सुरक्षित दूरी से काम करने और दुश्मन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को खतरे में डालने की अनुमति देता है. केवल रेंज ही नहीं, बल्कि इसकी उत्तरजीविता में सुधार- जैसे उन्नत स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षात्मक उपाय- इसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में अधिक लचीला और सुरक्षित बनाएंगे. विरोधियों की योजना को जटिल बनाकर और उनकी रणनीतियों को कम प्रभावी करके, F-47 प्रतिरोध को मजबूत करता है और युद्ध के दौरान अधिक विकल्प प्रदान करता है.