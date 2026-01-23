Explainer: जानें क्या है छठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट, जो बदल देगी आसमान की जंग
दुनिया भर की महाशक्तियां अब 'छठी पीढ़ी' (6th Generation) के लड़ाकू विमानों पर काम कर रही हैं.
Published : January 23, 2026 at 6:52 PM IST
हवाई युद्ध की दुनिया अब तक पांच पीढ़ियां देख चुकी है. दूसरे विश्व युद्ध के पुराने विमानों से लेकर आज के रडार को चकमा देने वाले F-35 जैसे विमानों तक, तकनीक ने लंबा सफर तय किया है. लेकिन अब जंग के मैदान में कुछ ऐसा उतरने वाला है, जो अकल्पनीय है. दुनिया भर की महाशक्तियां अब 'छठी पीढ़ी' (6th Generation) के लड़ाकू विमानों पर काम कर रही हैं.
लेकिन आखिर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है अमेरिका का नया F-47 प्रोग्राम, जिसे लेकर हाल ही में बड़े अपडेट सामने आए हैं. यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक 'सुपर कंप्यूटर' होगा, जो बिना पायलट के ड्रोनों को कंट्रोल करेगा और लेजर हथियारों से लैस होगा. आइए जानते हैं, क्या है यह छठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की तकनीक और क्यों चीन से लेकर अमेरिका तक इसे पाने के लिए अरबों डॉलर बहा रहे हैं.
छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का महत्व
छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हवाई वर्चस्व बनाए रखने और कई तरह की भूमिकाएं (मल्टी-रोल) निभाने के लिए पहले से अधिक स्टेल्थ (दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम) और बिना पूंछ वाले (tailless) होंगे. ये विमान धीमी (सबसोनिक) से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक कुशलता से काम कर सकेंगे. ये दुश्मन के उस हवाई क्षेत्र में भी गहराई तक घुसने में सक्षम होंगे जहां सुरक्षा बहुत कड़ी हो.
इन विमानों के कॉकपिट को इस तरह बनाया जाएगा कि इंसान और सिस्टम के बीच तालमेल बहुत ऊंचा हो. यह विमान 'सिस्टम ऑफ सिस्टम्स' दृष्टिकोण पर आधारित होगा, जिसमें नेटवर्क-आधारित युद्ध क्षमता और 360° तक देखने वाले सेंसर लगे होंगे. इसमें अगली पीढ़ी का अडैप्टिव प्रोपल्शन इंजन होगा, जो भारी बिजली और गर्मी की जरूरतों को पूरा करेगा और हर तरह की रफ्तार पर उड़ान भरने में मदद करेगा.
एक नजर में अमेरिकी F-47 कार्यक्रम
अमेरिकी वायु सेना का 'नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस' (NGAD) एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य F-35 जैसे लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स के बजाय हर चार से पांच साल में नई क्षमताओं वाले लड़ाकू विमान पेश करना है. इस कार्यक्रम के जरिए विमानों और प्रणालियों की एक ऐसी खेप तैयार की जा रही है जो मौजूदा F/A-22 और F-35 स्टेल्थ जेट विमानों की जगह लेगी. अमेरिकी वायु सेना ने इसके विकास और शोध के लिए 2019 से 2024 के बीच 9.8 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा था.
NGAD तकनीक पर आधारित ये विमान 2030 के दशक के अंत या 2040 के दशक तक पूरी तरह काम करने लगेंगे. सितंबर 2020 में यह खुलासा हुआ था कि NGAD के प्रोटोटाइप (प्रयोगात्मक विमान) ने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है. अमेरिकी वायु सेना की योजना 200 विमान खरीदने की है. 21 मार्च, 2025 को अमेरिकी वायु सेना ने NGAD का कॉन्ट्रैक्ट 'बोइंग' (Boeing) कंपनी को दिया है. इस रेस में दूसरी बड़ी कंपनी 'लॉकहीड मार्टिन' थी. ये दोनों कंपनियां 2019 से ही प्रायोगिक उड़ानें भर रही थीं. NGAD कार्यक्रम के तहत छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-47 वर्ष 2040 से 2050 के बीच सेना को मिलेगा.
क्यों जरूरी है
यह बदलाव कहीं और के मुकाबले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक स्पष्ट है. यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्र की विशाल दूरियां हैं, सैन्य अड्डों के विकल्प सीमित हैं और हवाई व मिसाइल सुरक्षा की घनी परतें मौजूद हैं. चीन की 'एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल' (A2/AD) रणनीति ने अमेरिकी सेना को दूर रखने के लिए भारी निवेश किया है, जिसके तहत वे हवाई अड्डों, टैंकरों और कमांड केंद्रों को निशाना बनाकर अभियानों को रोकने की कोशिश करते हैं. इसलिए, यहां विमानों की लंबी रेंज (दूरी तय करने की क्षमता) कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक परिचालन अनिवार्यता है.
युद्ध के दौरान अधिक विकल्प
F-47 को इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है. इसका लंबा 'कॉम्बैट रेडियस' (हमला करने का दायरा) अमेरिकी लड़ाकू विमानों को सुरक्षित दूरी से काम करने और दुश्मन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को खतरे में डालने की अनुमति देता है. केवल रेंज ही नहीं, बल्कि इसकी उत्तरजीविता में सुधार- जैसे उन्नत स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षात्मक उपाय- इसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में अधिक लचीला और सुरक्षित बनाएंगे. विरोधियों की योजना को जटिल बनाकर और उनकी रणनीतियों को कम प्रभावी करके, F-47 प्रतिरोध को मजबूत करता है और युद्ध के दौरान अधिक विकल्प प्रदान करता है.
कौन-कौन देश बना रहे हैं छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान
कई देश सार्वजनिक रूप से छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने पर काम कर रहे हैं या आपस में सहयोग कर रहे हैं. इन परियोजनाओं से जुड़ी अधिकांश जानकारी गुप्त है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है वह इस प्रकार है:
चीन: चीन दूसरा देश है जिसके पास छठी पीढ़ी का प्रोटोटाइप (नमूना) उड़ान भरता हुआ देखा गया है.
- J-36 (अनौपचारिक नाम): साल 2024 के अंत में, एक बड़ा, बिना पूंछ वाला और संभवतः तीन इंजनों वाला स्टेल्थ फाइटर सार्वजनिक रूप से उड़ते हुए देखा गया. हालांकि विमान का आधिकारिक नाम अज्ञात है, लेकिन जानकारों ने इसे J-36 नाम दिया है. यह प्रोटोटाइप एक भारी, लंबी दूरी तय करने वाले लड़ाकू विमान का संकेत देता है, जिसकी बनावट अमेरिकी NGAD कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती है.
- J-50: उसी समय एक छोटा स्टेल्थ फाइटर भी उड़ता हुआ देखा गया, जो संभवतः 5वीं पीढ़ी+ या छठी पीढ़ी की श्रेणी में आता है. चीन की गोपनीयता के कारण इसकी खूबियां स्पष्ट नहीं हैं.
- चीन की तेज़ी से काम करने की क्षमता और उसके बढ़ते विमानन उद्योग को देखते हुए यह माना जा रहा है कि वह 2030 के दशक की शुरुआत तक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तैनात कर सकता है.
यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली
ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (GCAP) छठी पीढ़ी का एक साझा प्रोजेक्ट है, जिसमें यूके (बीएई सिस्टम्स के नेतृत्व में), जापान (मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज) और इटली (लियोनार्डो) एक साथ आए हैं. 'टेम्पेस्ट' (Tempest) नाम के इस विमान के प्रोटोटाइप (नमूने) के 2027 तक उड़ान भरने की योजना है, जबकि इसे 2035 तक सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.
यह कार्यक्रम मुख्य रूप से निर्यात (एक्सपोर्ट) पर केंद्रित है और इसमें औद्योगिक तालमेल व साझा डिजिटल डिजाइन टूल का भरपूर उपयोग किया जा रहा है. 2025 तक की जानकारी के अनुसार, इसके पहले प्रदर्शनकारी विमान का ढांचा बनाने का काम चल रहा है.
फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम
'फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम' (FCAS) एक प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय छठी पीढ़ी का प्रोजेक्ट है. जिसका नेतृत्व फ्रांस (डसॉल्ट), जर्मनी (एयरबस) और स्पेन (इंद्रा) कर रहे हैं, जबकि बेल्जियम हाल ही में एक पर्यवेक्षक (observer) के रूप में इसमें शामिल हुआ है.
FCAS का लक्ष्य एक मानवयुक्त लड़ाकू विमान के साथ-साथ ड्रोन, एक 'कॉम्बैट क्लाउड' और नए सेंसर विकसित करना है. काम के बंटवारे और मालिकाना हक को लेकर हालिया तनाव के कारण इसकी प्रगति में देरी हुई है, लेकिन इस दशक (2030) के अंत से पहले एक प्रदर्शनकारी विमान (demonstrator) की उड़ान की उम्मीद है. हालांकि, 2040 से पहले इसके सेना में शामिल होने की संभावना कम है.
दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया का 'KF-21 बोरामे', जिसे इंडोनेशिया की भागीदारी के साथ कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (KAI) द्वारा विकसित किया गया है. एक बेहद उन्नत मल्टीरोल लड़ाकू विमान है. लेकिन, अपने वर्तमान स्वरूप में यह छठी पीढ़ी का जेट नहीं है. हालांकि, KAI और दक्षिण कोरियाई वायु सेना की दीर्घकालिक योजना इस प्लेटफॉर्म को अगली पीढ़ी के विमान में विकसित करने की है.
KF-21 ने जुलाई 2022 में अपनी पहली उड़ान भरी थी. 2020 के दशक के उत्तरार्ध (सेकंड हाफ) में सेना में शामिल होने की उम्मीद है. वर्तमान में इसे आमतौर पर 4.5 से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भविष्य में इसमें अपग्रेड के जरिए बेहतर स्टेल्थ और सिस्टम इंटीग्रेशन (प्रणालियों का एकीकरण) जोड़ने की योजना है.
रूस
रूस का दावा है कि वह छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट PAK DP पर काम कर रहा है, जिसे कथित तौर पर MiG-41 के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि, सार्वजनिक विवरण अस्पष्ट और विरोधाभासी हैं. रोस्टेक ने 2021 में कहा था कि विकास शुरू हो गया है, और विमान MiG-31 फॉक्सहाउंड पर आधारित होगा. लेकिन अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं देखा गया है, और यह परियोजना संभवतः या तो वित्तपोषित नहीं है या सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है. प्रतिबंध, औद्योगिक बाधाएं और यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने रूस की अकेले ऐसे उन्नत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है.
इन देशों के अलावा, किसी अन्य देश के छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर काम करने की जानकारी नहीं है. तुर्की ने कहा है कि TF-KAAN लड़ाकू जेट, जिसने इसी साल अपनी पहली उड़ान भरी है, उसमें छठी पीढ़ी की तकनीकें एकीकृत होंगी. हालांकि, नई तकनीक के बावजूद, यह अभी भी मुख्य रूप से 5वीं पीढ़ी का ही प्लेटफॉर्म है.
