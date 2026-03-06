UPSC Topper 2025 : जानें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री के बारे में, कोचिंग सिटी कोटा से है कनेक्शन
UPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के रिजल्ट में मूल रूप से रावतभाटा निवासी अनुज अग्निहोत्री ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए हैं.
Published : March 6, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 5:16 PM IST
जयपुर/कोटा/चित्तौड़गढ़: यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (UPSC) की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के रिजल्ट में मूल रूप से चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा निवासी अनुज अग्निहोत्री ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए हैं. उन्होंने इतिहास रच दिया है. वर्तमान में भी यूनियन टेरिटरी कैडर की सर्विस में हैं. तीसरे अटेम्प्ट में वह ऑल इंडिया टॉपर बने हैं.
अनुज अग्निहोत्री का कहना है कि साल 2023 में जोधपुर एम्स से एमबीबीएस पास किया था. एमबीबीएस फाइनल के साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी थी. साल 2023 में ही पहले अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया और करीब 400 के आसपास उनके रैंक आई थी. जिसके बाद उन्हें यूनियन टेरिटरी सर्विसेज मिली थी.
इसके बाद उन्हें एसडीएम पद पर दिल्ली में तैनात किया गया. अनुज का कहना है कि वह एसडीएम पद से संतुष्ट नहीं थे. इसीलिए लगातार वह तैयारी में जुटे हुए थे. हालांकि, इसके बाद साल 2024 की परीक्षा में वह मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. बाद में उन्होंने टॉपर बनने का ही ठानकर परीक्षा की तैयारी की. इसके बाद 2025 की परीक्षा में उन्होंने जमकर मेहनत की और टॉपर बन गए हैं. उन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है. वर्तमान में अंडमान निकोबार में ट्रेनिंग पर गए हुए थे, जहां से वापस रावतभाटा होली पर आए हुए थे.
साधारण परिवार से जुड़ी प्रेरक कहानी : डॉ. अनुज अग्निहोत्री एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता के.बी. अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजलीघर की इकाई 1 और 2 में कार्यरत हैं. जबकि उनकी माता मंजू अग्निहोत्री गृहिणी हैं. उनके दादा केके अग्निहोत्री भी एनपीसीआईएल रावतभाटा में ही एकाउंट डिपार्टमेंट में कार्यरत थे. उनकी दादी पुष्पा और मां मंजू अग्निहोत्री भी गृहिणी हैं. पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है. परिवार के सहयोग और अनुज की कड़ी मेहनत ने उन्हें देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में शीर्ष स्थान तक पहुंचाया. UPSC CSE 2025 के परिणाम में देशभर के प्रतिभाशाली उम्मीदवारों ने टॉप-10 में जगह बनाई है.
STORY | Anuj Agnihotri tops 2025 civil services exam; 958 candidates qualified: UPSC— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2026
Anuj Agnihotri has topped the civil services examination 2025, the results of which were declared by the Union Public Service Commission (UPSC) on Friday.
Rajeshwari Suve M and Akansh Dhull… pic.twitter.com/6FXVyJgfNw
टॉप-10 उम्मीदवार इस प्रकार हैं :
- अनुज अग्निहोत्री
- राजेश्वरी सुवे एम
- आकांक्षा धुल
- राघव झुनझुनवाला
- ईशान भटनागर
- जिन्निया अरोड़ा
- ए.आर. राजा मोहिदीन
- पाक्षल सेक्रेट्री
- आस्था जैन
- उज्ज्वल प्रियंक
इस वर्ष टॉप-10 सूची में तीन महिला उम्मीदवारों ने भी स्थान बनाया है.
विभिन्न सेवाओं में होगा चयन : सिविल सेवा परीक्षा 2025 के माध्यम से कुल 1087 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है. अंतिम परिणाम के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को IAS, IPS, IFS, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय व्यापार सेवा और अन्य ग्रुप-ए व ग्रुप-बी सेवाओं में नियुक्ति दी जाएगी.
उम्मीदवार निम्न प्रक्रिया से अपना परिणाम देख सकते हैं:
- UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर What's New सेक्शन में जाएं.
- UPSC Civil Services Final Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.
- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें.
- पीडीएफ में अपना नाम या रोल नंबर सर्च कर परिणाम देखें.
देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा : UPSC सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम चयन कुछ ही उम्मीदवारों का हो पाता है. ऐसे में अनुज अग्निहोत्री की सफलता न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं.
सीएम भजनलाल ने दी शुभकामनाएं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अनुज अग्निहोत्री को उनकी इस बड़ी सफलता पर शुभकामनाएं दी है. उन्होंने लिखा- UPSC सिविल सेवा परीक्षा-2025 में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले राजस्थान के सपूत अनुज अग्निहोत्री को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं. आपकी यह अभूतपूर्व उपलब्धि राज्य के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी. परीक्षा में सफल हुए सभी अन्य अभ्यर्थियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा से 'राष्ट्र सेवा' का संकल्प सिद्ध करेंगे.
स्कूल शिक्षा रावतभाटा से : डॉ. अनुज ने अपनी स्कूली शिक्षा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, रावतभाटा से प्राप्त की. 12वीं कक्षा में उन्होंने 94 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें टेबल टेनिस खेलना भी पसंद है, जो उनके व्यक्तित्व का एक संतुलित पक्ष दर्शाता है. जैसे ही UPSC में ऑल इंडिया टॉप करने की खबर सामने आई, रावतभाटा और चित्तौड़गढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों, मित्रों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने डॉ. अनुज को बधाई देते हुए उनकी इस उपलब्धि पर गर्व जताया.