शादी के मौके पर क्यों बनाई जाती है 'कोहबर', जानें दीवार से कपड़े तक पहुंचने की कहानी

"कपड़ों पर पेंटिंग करने से कोहहर परंपरा को आसानी से संजोकर रखा जा सकता है. शुरुआत में मार्केटिंग करना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही लोगों ने इसे जाना तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी. आज कोहबर पेंटिंग कपड़ों पर एक अनोखी और आकर्षक कला के रूप में उभरी है, जो न केवल पारंपरिक महत्व को बनाए रखती है, बल्कि आधुनिक समय के अनुसार भी अनुकूल है." - इप्शा पाठक, मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट

क्या है कोहबर की परंपरा और महत्व?: इप्शा पाठक ने बताया कि कोहबर पेंटिंग एक पारंपरिक कला है, जो बिहार की शादियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. पहले यह कला घरों की दीवारों पर बनाई जाती थी, लेकिन अब समय के साथ शादियों का आयोजन बैंकेट हॉल और होटलों में होने लगा है, जिससे कोहबर पेंटिंग को संजोकर रखना मुश्किल हो गया था. इस समस्या का समाधान निकालते हुए कपड़ों पर कोहबर पेंटिंग करना शुरू किया.

दीवार से कपड़े पर कोहबर: इप्शा ने परंपरा और नवाचार को जोड़ते हुए कोहबर को दीवारों से निकालकर कपड़ों पर उतारना शुरू किया. आज उनका यह प्रयोग न केवल बिहार में बल्कि दिल्ली, बेंगलुरु, खड़कपुर और देश के कई हिस्सों में लोकप्रिय हो चुका है. विदेशों तक इनकी पेंटिंग भेजी जा रही है.

डिजाइनर तरीके से तैयार हो रहा कोहबर: विंध्य क्षेत्र के विवाहों में कोहबर की रस्म एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है. इसमें दूल्हा-दुल्हन के नाम लिखना, स्वस्तिक बनाना शामिल है. लेकिन समय के साथ यह प्रथा खत्म होती जा रही है. ऐसे में मुजफ्फरपुर की आर्टिस्ट इप्शा पाठक ने कोहबर पेंटिंग को अब डिजाइनर तरीके से तैयार किया है. इसे फ्रेम करकर घरों में सजाया जा सकता है. शादी के बाद, नवविवाहित जोड़े इसे अपने साथ ले जाते हैं.

मुजफ्फरपुर की आर्टिस्ट इप्शा ने दी नई पहचान: हालांकि यह परंपरा आज भी जीवित है, लेकिन बदलते दौर में इसका रूप काफी बदल गया है. अब ज्यादातर शादियां बैंकेट हॉल और होटलों में होने लगी हैं, जहां दीवारों पर पेंटिंग करना संभव नहीं होता है. इसी बदलते समय में कोहबर कला को आधुनिक रूप देकर नयी पहचान मुजफ्फरपुर की मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट इप्शा पाठक ने दी है.

क्या है कोहबर की परंपरा और महत्व?: कोहबर पेंटिंग को मिथिला क्षेत्र में विवाह समारोह के दौरान बनाई जाने वाली सबसे शुभ धार्मिक पेंटिंग माना जाता है. यह पेंटिंग नवदंपत्ति के लिए भगवान और परिवार के बड़े सदस्यों से आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है. कोहबर पेंटिंग विवाह कक्ष या 'कोहबर घर' की दीवारों पर चित्रित की जाती है, जिससे यह स्थान अधिक सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है.

कोहबर पेंटिंग में आकृति का महत्व : एक समय था जब बिहार की शादियों में नवविवाहित जोड़े के कमरे की दीवारों पर कोहबर पेंटिंग बनाई जाती थी. यह सिर्फ कला नहीं बल्कि विवाह की शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता था. कोहबर की रंग-बिरंगी आकृतियां जैसे कमल, कछुआ, मछली, केले का पत्ता, नवदंपत्ति के लिए समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद होती थीं.

"शादी की सभी विधि समाप्त हो जाने के बाद वर वधु का जो पहला मिलन होता है, उसे कोहबर कहा जाता है. अभी यह परंपरा न बराबर है. लेकिन मिथिला में इस परंपरा को बहुत अच्छे करते हैं. इसलिए मिथिला पेंटिंग के कोहबर का महत्व है. कोहबर पेंटिंग के चित्र में अधिकतर प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है. चाहे राधा कृष्ण का प्रेम हो , राम सीता का प्रेम हो, या शिव पार्वती की प्रेम हो. "- कमल पाठक, पुजारी

'वर वधू का प्रथम मिलन होता है कोहबर': पुजारी कमल पाठक ने बताया कि बहुत समय पहले स्वयंवर पद्धति थी. लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे. उस समय दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन बाद में यह परंपरा समाप्त हो गयी और परिवार के वरिष्ठ सदस्य जाकर लड़की के लिए वर का चयन करने लगे. उस समय वधू वर को नहीं देख पाती थी. शादी की सारी विधि होने के बाद दुल्हन दूल्हे को पहली बार देखती थी कि आखिर को है उसका वर यानी कोहबर. इसे प्रथम मिलन कह सकते हैं.

शादी के बाद सवा महीने पूजा : बिहार में कोहबर चित्र शुभ लग्न, दिन और समय पर कमरे की दीवार पर बनाए जाते हैं. शादी के बाद घर की दीवार पर इसे बनाने की पुरानी परंपरा रही है. अधिकांश कोहबर चित्र पूर्व या पश्चिममुखी होते हैं. कोहबर को परिवार की बेटी, बहन बनाती हैं. कोहबर पूरा होने के बाद नेग लेने की परंपरा भी चली आ रही है. उसके बाद वर वधू इस कोहबर की पूजा करते हैं और सवा महीने बाद किसी शुभ मुहुर्त में इसे हटा दिया जाता है.

शादी के मौके पर क्यों बनती है कोहबर?: यह परंपरा आज भी बिहार खासकर मिथिलांचल में प्रचलित है. शादी के बाद घर की दीवार पर कोहबर बनाने के पीछे कई कारण होते हैं. इसे वर वधू को कुल देवता और बड़ों का आशीर्वाद के तौर पर माना जाता है.

मुजफ्फरपुर: कोहबर का मतलब वर-वधु के मिलन के बाद का घर होता है. जिस घर में कुल देवता को स्थापित किया जाता है, उस घर को भी कोहबर कहा जाता है. इसे कौतुकगार भी कहते हैं. जब वधू, वर को शादी के बाद पहली बार देखती है तो इस प्रथम मिलन को भी कोहबर कहते हैं.

क्या है कोहबर पेंटिंग की कीमत?: इप्शा पाठक ने कहा कि हमारे पास 15 सौ रुपया स्टार्टिंग प्राइस से कोहबर पेंटिंग मिलती है. उसके बाद साइज के हिसाब से कोहबर पेंटिंग का दाम रखा जाता है. अभी शादी का सीजन चल रहा है जिसको लेकर काफी डिमांड हो रही है.

दूसरे राज्यों में भी कोहबर की मांग: बिहार के कई जिलों से लोग आकर या ऑनलाइन आर्डर करके कोहबर पेंटिंग ले गए हैं. इसके अलावा बेंगलुरु, दिल्ली और खड़कपुर की शादियों में उनके रिश्तेदार यहां से खरीदारी कर कर ले गए हैं. पहले यह कोहबर पेंटिंग सिर्फ बिहार कल्चर में था, लेकिन अब दूसरे कल्चर के लोग भी इस परंपरा को अपना रहे हैं.

'शुभ मुहूर्त में बनता है कोहबर': उन्होंने बताया कि इस पूरे पेंटिंग में काले रंग का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है. हम लोग शुभ मुहूर्त देकर ही पेंटिंग कपड़े पर बनाते हैं. अधिकतम कोहबर पेंटिंग का बेस पीला रंग ही होता है. पेंटिंग करने से पहले हमलोग कपड़ा को हल्दी लगाते हैं. एक महीने सिर्फ कोहबर पेंटिंग की बिक्री कर 15 हजार से लेकर 20 हजार आमदनी कर लेते हैं.

रोजगार भी... ट्रेनिंग सेंटर भी: इप्शा बीस महिलाओं को सीधे रूप से रोजगार और एक दर्जन से ज्यादा आसपास की लड़कियों को फ्री मिथिला पेंटिंग सीखा रही हैं. इप्शा पाठक मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी बाजार निवासी हैं और आवरण नाम की कंपनी चलाती हैं. हैंड पेंटेड बैग, कड़े, कैलेंडर, मास्क, बेडशीट, पर्दा आदि बनाती हैं.

दुल्हन की साड़ी और कोहबर की मांग: यह प्रोडक्ट बिहार के साथ साथ देश-विदेशों में भी बेचे जाते हैं.इप्शा बताती हैं कि कोरोना काल से इसकी शुरुआत हुई थी.पहले मास्क बनाना शुरू किया. फिर धीरे-धीरे प्रोडक्ट में बढ़ोतरी की गई.फिलहाल इप्शा पाठक शादी की सीजन को देखते कोहबर और दुलहन की साड़ी बना रही हैं.

सिक्किम से ग्रेजुएशन: इप्शा की पढ़ाई मुजफ्फरपुर से हुई. 1997 में मैट्रिक और 1999 में 12वीं कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए सिक्किम चली गई थीं. ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में एक निजी बैंक में काम किया. इसी दौरान पुणे में मैनेजमेंट एचआर एंड मार्केटिंग में पीजी की पढ़ाई की.

पति से होना पड़ा अलग: इप्शा बताती हैं कि पुणे में काम करने के दौरान उनकी शादी तय हो गयी थी. परिवार के लोगों ने शादी कर लेने की बात कही. वर्ष 2008 में उनकी शादी हुई. शादी के बाद वे मुजफ्फरपुर आ गई थीं. पति निजी कम्पनी में इंजीनियर हैं. एक बेटी भी है. फिर पारिवारिक कारणों से पति से अलग होना पड़ा.

कोरोनाकाल में चली गई नौकरी: 2010 में एक नन्हीं बेटी को लेकर कर्नाटक UNIVERSITY से MBA किया. कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब शुरू की. 2019 में कोरोना काल में जॉब चली गई और घर वापस आना पड़ा. कुछ महीने घर बैठी रही और इस दौरान इप्शा काफी परेशान रहती थीं.

मास्क बनाने से किया काम शुरू: लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मास्क खरीदने से बेहतर खुद से बनाने की ठानी और अपने और घर के लोगों के लिए डिजाइनदार मास्क बनाया. मोहल्ले के लोगों ने देखा तो काफी तारीफ की. इसके बाद लोगों ने मास्क बनाने के लिए ऑर्डर दिए. इप्शा मोहल्ले के लोगों के लिए मास्क बनाना शुरू किया.

आपदा को बनाया अवसर: कोरोनाकाल के दौरान 2021 में छठ पर्व में उन्हें ब्रेक थ्रू मिला. उन्होंने मिथिला पेंटिंग के बेस पर डगरा, दऊरा, बांस के सूप के दोनों ओर मधुबनी पेंटिंग शैली में भगवान सूर्य की तस्वीर बनाई. दउरा पर भी मिथिला की पेंटिंग की कलाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया. लोगों के बीच यह काफी चर्चा का केंद्र बन गया था. ऑनलाइन मार्केट में इसकी खूब बिक्री हुई.

आवरण नाम से कंपनी की शुरुआत : इसके बाद इप्शा को ऑर्डर भी मिलने लगे. मिथिला पेंट की थीम पर उन्होंने काम करना शुरू किया और अपनी पेंटिंग्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचने लगीं. धीरे-धीरे उन्होंने अपने मार्केट को दूर-दूर तक फैलाने का काम किया. काम बढ़ने लगा तो कुछ महिलाओं को भी कंपनी से जोड़ लिया. वर्तमान में आवरण के नाम से कंपनी चला रही है.

सालाना 15 लाख की कमायी: फेस्टिवल सीजन में इफ्शा हर महीने सिर्फ कोहबर पेंटिंग से 30 से 40 हजार रुपए कमा लेती हैं. इसके साथ ही वह दूसरी पेंटिंग्स से भी अच्छी खासी कमायी करती हैं. सालाना लगभग 15 लाख रुपए की कमाई होती है. उन्होंने बताया कि जब मार्केट पकड़ा तो बिहार के अन्य जिलों से ऑर्डर आते थे.

बिहार के सभी ट्रेडीशनल आर्ट: इप्शा पाठक ने बताया कि अभी मै साड़ी, चादर, होम डेकोरेट के सामान, कोहबर और हर तरह के प्रोडक्ट जिस पर मिथिला पेंटिंग होती है, वह बना रही हूं. इसके अलावा मुजफ्फरपुर की आर्ट सुजनी की साड़ियां बनती है. बिहार के सभी ट्रेडीशनल आर्ट पर हम लोग काम करते हैं.

"हम लोगों का प्रोडक्ट पूरे भारत में जाता है.दो साल से भारत से बाहर भी सामान भेज जा रहे हैं. विदेशों में भी इस प्रोडक्ट का कस्टमर बना है जो काफी डिमांड करते हैं. लंदन,ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत अन्य देश में अभी सामान भेजे गए हैं. छठ के पर्व के समय विदेशी कस्टमर की डिमांड अधिक होती है. सूप डगरा और मिथिला पेंटिंग की हुई साड़ी की डिमांड रहती है."- इप्शा पाठक, मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट

वेडिंग सीजन में कोहबर पेंटिंग, एक नया प्रोडक्ट लगन साड़ी बनाया गया है, जिसपर खास मिथिला पेंटिंग की गई है. इसके अलावा खोचदानी बना है, जिसकी डिमांड काफी हो रही है. कोहबर पेंटिंग बिहार में अक्सर महिलाएं बनाती हैं.

शादियों में विशेष कोहबर का महत्व होता है, लेकिन आधुनिकता के युग में अब दीवार की बजाए कपड़े में कोहबर बनाया जा रहा है. ऐसे में इप्शा भी कपड़े पर कोहबर बनाकर बिक्री करती हैं. इसके पीछे का मुख्य कारण है कि अभी अधिकतम शादी होटल, बैंक्विट हॉल में होते हैं, जहां पर कोहबर पेंटिंग करना मुश्किल होता है.

कपड़े पर कोहबर पेंटिंग करने का कारण: अगर पेपर पर भी कोहबर पेंटिंग करके चिपकाया जाता है तो वह फट जाते हैं. जबकि मान्यता यह है कि कोहबर पेंटिंग को संजोगकर रखा जाता है. इसलिए इप्शा और उनकी टीम कपड़े पर कोहबर पेंटिंग करती हैं. जिसे शादी के बाद फ्रेमिंग करके रखना आसान होता है.

कई सेलिब्रिटी कर चुके हैं ऑर्डर: इस प्रोडक्ट को कई टीवी सीरियल आर्टिस्ट,नेता और अभिनेता ने इस्तेमाल किया है.अभी कुछ महीने पहले बिहार की रहनी वाले बिग बॉस में सेकंड रनर रह चुकी मनीषा रानी ने इसका इस्तेमाल किया है. इसके अलावा टीवी एक्ट्रेस पारुल झा ने भी मधुबनी पेंटिंग ऑर्डर किया था. कई अन्य सेलिब्रिटीज ने भी यहां की पेंटिंग मंगवायी है.

मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी की कीमत 6 हजार: इप्शा के मधुबनी पेंटिंग वाली लगन की साड़ी की भी खूब डिमांड आ रही है. इसकी खासियत यह है कि इस साड़ी में काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. एक साड़ी बनने में 15 दिन लगता है. फिलहाल दस साड़ियों का ऑर्डर मिला है. एक साड़ी की कीमत 6 हजार रुपया है.

महिला और छात्राओं को रोजगार: इप्शा ने बताया कि उनकी कंपनी में 30 महिला काम करती हैं. जो पहले गांव में मजदूरी करती थीं. इसमें कई ऐसी महिला थी जो पहले कुछ भी नहीं करती थी. वैसे महिलाओं को अपने साथ जोड़ कर काम शुरू किया है. कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती हैं.

