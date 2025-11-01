ETV Bharat / bharat

जयपुर की बंदूकसाज़ बिरादरी: बाबर के साथ आए थे इनके पूर्वज, इनके पास है ऐतिहासिक बंदूकों का कलेक्शन

नईम ने बताया कि मुगल बादशाह बाबर के समय 15वीं शताब्दी में ही पहले बंदूक बन गई थी, जिसे तोड़ेदार बंदूक और सिंधी तोड़ेदार बंदूक के नाम से जाना जाता है. बाबर अपने साथ हिंदुस्तान तोप, बंदूक और बारूद लेकर आया था. इससे पहले भारत के युद्ध तलवारों, भालों और तीर-कमान से ही लड़े जाते थे. बाबर के साथ आए कारीगरों में एक नाम था, रहीम बख्श. अफगानिस्तान की पहाड़ियों से निकले यह शिल्पी बंदूकें बनाने में माहिर थे.

कई पीढ़ियों ने किया काम: जयपुर गन हाउस के मालिक और मशहूर बंदूकसाज मोहम्मद नईम का कहना है कि उनके पूर्वज रहीम बख्श बाबर के साथ हिंदुस्तान आए. बाद में ये लोग हरियाणा के झज्जर में बस गए, जहां पर वे देसी रियासतों को बंदूकें बनाकर देते थे. उसके बाद जब तत्कालीन महाराजा मानसिंह इस बिरादरी के लोगों को आमेर लेकर आए और तोपखाने में नौकरी दी. इसके बाद रहीम बख्श से लेकर नईम के परदादा कुतुबुद्दीन, उनके भाई बशीरुद्दीन, हकीमुद्दीन इनायतुल्लाह आमेर के तोपखाने में काम करते रहे. उनके दादा सिराजुद्दीन और उनके तमाम भाई भी आमेर के तोपखाने में ही काम करते थे और बंदूकें बनाते थे.

जयगढ़ किले में तोपखाने की स्थापना: जयपुर और आमेर के राजा भी कला प्रेमी थे. यही वजह है कि उन्होंने अलग-अलग कला में निपुण कारीगरों को पहले आमेर और उसके बाद जयपुर लाकर बसाया. इन्हीं में से एक बिरादरी है बंदूकसाज, जो पहले आमेर और उसके बाद जयपुर के मोती डूंगरी रोड पर बस गए. इन्हीं में से एक परिवार मोहम्मद नईम का भी है, जिनके पूर्वज मुगल बादशाह बाबर के साथ हिंदुस्तान आए थे. इन्हें बंदूकें और तोप बनाने में महारथ हासिल थी. बाद में जब तत्कालीन आमेर के राजा और मुगल सेनापति पूर्व महाराजा मानसिंह ने आमेर के जयगढ़ किले में तोपखाने की स्थापना की, तब वे तोप और बंदूक बनाने वाले कारीगरों को आमेर लेकर आए और उन्हें जयगढ़ किले में बंदूके और तोप बनाने का काम दिया.

जयपुर: पिंक सिटी की गलियों में घूमते हुए अगर आप मोती डूंगरी रोड पर पहुंचें, तो एक पुरानी दुकान की चमकदार साइनबोर्ड नजर आएगी 'जयपुर गन हाउस'. बाहर लटकती पुरानी बंदूकें, चमचमाती नालें और दीवार पर टंगे प्रशस्ति पत्र बताते हैं कि यह कोई साधारण दुकान नहीं, यह एक जीवंत इतिहास का खजाना है, जहां पीढ़ियां बारूद की गंध में सांस लेती आई हैं. यहां के मालिक मोहम्मद नईम और उनके बेटे मोहम्मद शोएब की कहानी मुगल बादशाह बाबर से शुरू होकर आज के लाइसेंसी हथियारों की मरम्मत तक फैली हुई है. यह कहानी सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि एक ऐसी बिरादरी की है, जिसने सदियों से पूर्व राजाओं की सेनाओं को मजबूत बनाया और उनके लिए तरह-तरह के हथियार ईजाद किए.

10 फीट लंबी पहली तोड़ेदार बंदूक: अब आते हैं उन बंदूकों पर जो इतिहास की किताबों से निकलकर इन हाथों में जन्मीं. मोहम्मद शोएब ने बताया कि बाबर के समय ही भारत में पहली बंदूक का निर्माण किया गया था, जिसे तोड़ेदार बंदूक कहा जाता है, यह 10 फीट लंबी थी और इसे किलो और परकोटे की मोरी में रखकर चलाया जाता था. किले पर तैनात सैनिक को अगर कोई दुश्मन आता हुआ नजर आ जाता था, तो उस पर फायर कर दिया जाता था. इस बंदूक में बारूद और छर्रे भरकर चलाए जाते थे.

सिंधी तोड़ेदार बंदूक: इसके बाद आती है सिंधी तोड़ेदार बंदूक. शोएब का कहना है कि सिंधी तोड़ेदार बंदूक भी तकरीबन 7 से 8 फीट लंबी होती थी, जिसे मुगल बादशाह बाबर हिंदुस्तान लेकर आया था. ये मूल रूप से पेशावर और अफगानिस्तान के कबीलाई संस्कृति के लोग प्रयोग में लेते थे. बाद में इन बंदूकों का निर्माण भारत में होने लगा और यहां के सैनिक इसका प्रयोग करने लगे.

टोपीदार बंदूक जो 18वीं सदी में बनी (ETV Bharat Jaipur)

पत्थर कला बंदूक: नईम बताते हैं कि पत्थर कला बंदूक 17वीं सदी में बनाई गई, थी जो तकरीबन 4 फीट लंबी थी. यह आमतौर पर रियासतों की सेना के सिपाही रखते थे. इस बंदूक को पत्थर कला इसलिए कहा जाता था कि इसमें बारूद में चिंगारी लगाने का काम पत्थर करता था. मोहम्मद शोएब ने बताया कि जब बंदूक का ट्रिगर दबाया जाता था, तो वह सीधे पत्थर पर टकराता था और उस पत्थर से निकली चिंगारी से बारुद में आग लगती थी और फायर होता था.

टोपीदार बंदूक: 18 वीं सदी में निर्मित यह बंदूक भी ज्यादातर सेना के सिपाहियों के पास ही होती थी. यह बंदूक भी तकरीबन 4 फीट की होती थी. इस बंदूक की नाल में बारूद और छर्रे भरकर चलाया जाता था. बाद में यह बंदूक ब्रिटिश फौज के बीच काफी लोकप्रिय हुई. मोहम्मद शोएब ने बताया कि आजादी से पहले तक इस बंदूक का प्रयोग भारत में काफी होता था.

पत्थर कला बंदूक (ETV Bharat Jaipur)

बंदूकसाज बिरादरी की विरासत सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है. ब्रिटिश हुकूमत ने 1942 में प्रशस्ति पत्र जारी किया, जिसमें पूर्वजों के तोपखाने में योगदान और हथियार मरम्मत का उल्लेख है. जयपुर के पूर्व राज परिवार ने 2017 में नईम को सम्मानित किया. नईम कहते हैं ये पत्र हमारे लिए गर्व की बात हैं, लेकिन आज का दौर अलग है, अब जयपुर गन हाउस लाइसेंसी हथियार बेचता है, मरम्मत करता है. परिवार के फसीहुद्दीन बताते हैं, सात पीढ़ियां मरम्मत करती आईंस हैं. लाइसेंसी बंदूकों की सफाई करना, उसमें सुधार करना यही हमारी रोजी-रोटी है.

बाबर के समय की सिंधी तोड़ेदार बंदूक (ETV Bharat Jaipur)

मोहम्मद नईम का कहना है कि मशहूर टीवी धारावाहिक टीपू सुल्तान, अकबर द ग्रेट के साथ ही बंटवारा, औजार, वीर जैसी फिल्मों में भी उनके हथियार शूटिंग में काम में दिए गए थे. बंदूकसाज बिरादरी की यह कहानी बताती है कि कला और शिल्प समय की धारा में कैसे बहते हैं. बाबर की तोपों से लेकर आधुनिक राइफलों तक, यह परिवार जयपुर की स्थापत्य कला का हिस्सा बन चुका है. जयगढ़ की दीवारें गवाह हैं, जयपुर की गलियां साक्षी हैं. यहां हर बंदूक एक कहानी कहती है. यह सिर्फ हथियार नहीं, भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीता-जागता हिस्सा है.

