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केदारनाथ-बदरीनाथ में रावल करते हैं भारत को जोड़ने का काम, जानिए क्यों भेजा गया नोटिस, क्यों उठ रहे सवाल?

केदारनाथ में रावल की नियुक्ति पर खड़ा हुआ विवाद, केदारनाथ-बदरीनाथ धाम में रावल की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानिए

Kedarnath Badrinath Dham
रावल को लेकर विवाद! (फाइल फोटो- Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 3:45 PM IST

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धीरज सजवाण

देहरादून: आदि गुरू शंकराचार्य ने जहां एक तरफ भारत के चारों कोने में शंकराचार्य पीठों की स्थापना कर देश की धार्मिक सीमाओं में बांधने का काम किया तो, वहीं उत्तर के हिमालय में मौजूद उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में मुख्य पुजारी के रूप में दक्षिण भारत से आने ब्राह्मणों की रावल पद्यति की स्थापना कर संस्कृतियों को जोड़ने का भी काम किया. लेकिन इन दिनों दोनों धामों के मुख्य पुजारियों यानी रावल को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं.

बदरीनाथ धाम के बारे में जानिए: बता दें कि चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम भारत के चारधाम (बदरीनाथ, जगन्नाथ पुरी, द्वारका और रामेश्वरम) और उत्तराखंड के चार धाम (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ) में से एक है. बदरीनाथ धाम सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों में से एक है. यहां भगवान विष्णु के बदरीनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है.

रावल के नियुक्ति और ब्रह्मचर्य पर रार! (वीडियो- ETV Bharat)

बदरीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जो हिमालय की ऊंची चोटियों- नारायण और नीलकंठ पर्वत के तलहटी में विराजमान है. धार्मिक ग्रंथों में इस जगह को विष्णुधाम या विशालपुरी भी कहा जाता है. बदरीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं. कहा जाता है कि यहां नर और नारायण दोनों मिलते हैं. यहां भगवान बदरी विशाल के दर्शनों के लिए दूर-दूर से भक्त आते हैं. इस मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में रावल होते हैं, जिनकी नियुक्ति की अलग प्रक्रिया है.

बदरीनाथ धाम में कैसे होती है रावल की नियुक्ति? बीकेटीसी और बायलॉज के मुताबिक, बदरीनाथ धाम में रावल (मुख्य पुजारी) की नियुक्ति एक अत्यंत विशिष्ट और परंपरागत प्रक्रिया के तहत होती है, जिसकी नींव आदि शंकराचार्य की ओर से रखी गई मानी जाती है. इस परंपरा के अनुसार रावल केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय से ही चुने जाते हैं, जिन्हें वैदिक ज्ञान, संस्कृत, और वैष्णव पूजा-पद्धति में पारंगत होना अनिवार्य होता है.

चयन प्रक्रिया में दक्षिण भारत के धार्मिक मठों और परंपराओं से योग्य नाम प्रस्तावित किए जाते हैं, जिनकी योग्यता, आचरण और धार्मिक अनुशासन का परीक्षण किया जाता है. इसके बाद बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) की ओर से औपचारिक नियुक्ति की जाती है, जिसमें राज्य सरकार की सहमति भी शामिल होती है. नियुक्ति के बाद रावल को विधिवत दीक्षा दी जाती है और उन्हें भगवान भगवान बदरी नारायण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाता है.

बदरीनाथ में रावल ही गर्भगृह में प्रवेश कर प्रतिदिन की मुख्य पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें अत्यंत सख्त धार्मिक नियमों जैसे पवित्रता, संयम और सीमित सामाजिक संपर्क का पालन करना होता है. शीतकाल में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब रावल ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) स्थित नरसिंह मंदिर में पूजा जारी रखते हैं, जिससे धार्मिक परंपरा अखंड बनी रहती है.

Badrinath Dham
बदरीनाथ धाम (फाइल फोटो- Information Department)

केदारनाथ धाम के बारे में जानिए: वहीं, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह उत्तराखंड के चारधाम (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ) में से भी एक है. इसके अलावा पंचकेदार (केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर) में भी एक हैं. यहां भगवान शिव स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान माने जाते हैं.

केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पीठ (पृष्ठ भाग) की पूजा होती है. यहां का शिवलिंग स्वयंभू यानी प्राकृतिक रूप से प्रकट हैं. जो वृषभ (बैल) की पीठ की आकृति में है, जो त्रिकोणाकार या कूबड़ जैसा नजर आता है. यह धाम मंदाकिनी नदी के किनारे और हिमालय की ऊंची चोटियों के गोद में बसा है. माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्निर्मित किया था.

केदारनाथ धाम में रावल की नियुक्ति की प्रक्रिया: बीकेटीसी और बायलॉज के मुताबिक, केदारनाथ धाम में रावल की नियुक्ति प्रक्रिया भी परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के तहत होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बदरीनाथ से थोड़ी अलग है. यहां रावल का चयन मुख्यत: कर्नाटक और दक्षिण भारत के वीरशैव/लिंगायत परंपरा से जुड़े ब्राह्मणों में से किया जाता है. यह व्यवस्था भी आदि शंकराचार्य की परंपरा से जुड़ी मानी जाती है.

दक्षिण भारत के मठों की ओर से योग्य व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं, जिनकी धार्मिक दक्षता, शिव पूजा की विधियों का ज्ञान और आचरण की शुद्धता को परखा जाता है. इसके बाद बदरी-केदार मंदिर समिति और राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होती है.

केदारनाथ में रावल भगवान केदारनाथ के प्रतिनिधि माने जाते हैं, लेकिन वे सीधे शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते. यहां पूजा-अर्चना मुख्यत: स्थानीय पंडा-पुरोहितों के माध्यम से संपन्न होती है. जबकि, रावल प्रमुख धार्मिक अनुष्ठानों, परंपराओं और व्यवस्था की निगरानी करते हैं. यह व्यवस्था शैव परंपरा की विशिष्टता को दर्शाती है. जहां रावल की भूमिका आध्यात्मिक नेतृत्व और अनुष्ठानिक संचालन की होती है, न कि प्रत्यक्ष पूजा की.

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (फाइल फोटो- Information Department)

केदारनाथ में रावल नियुक्ति पर खड़ा हुआ विवाद: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 शुरू होने से ठीक पहले जहां एक तरफ बदरी केदार मंदिर समिति (BKTC) के सीईओ (CEO) को हटाया गया है, तो वहीं अब केदारनाथ और बदरीनाथ धामों में मुख्य पुजारियों यानी रावल को लेकर तरह-तरह के बयान सामने आ रहे हैं.

पहला मामला केदारनाथ धाम में रावल की नियुक्ति को लेकर सामने आया. जहां निवर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग की ओर से नांदेड़ में पट्टाभिषेक कर अपने उत्तराधिकारी घोषित करने की सूचना मिली है. ऐसे में यह सूचना मिलते ही बीकेटीसी ने रावल भीमाशंकर को इस संबंध में नोटिस भेज दिया है.

KEDAR LINGA RAWAL OF KEDARPEETH
केदारपीठ के निवर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग ने घोषित किया नया उत्तराधिकारी केदार लिंग (फोटो सोर्स- Kedarpeeth)

"रावल नियुक्ति को लेकर सबसे पहला प्रस्ताव मंदिर समिति को आता है. उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाती है. इस तरह का कोई भी प्रस्ताव मंदिर समिति को नहीं मिला है और ना ही मंदिर समिति ने कोई नया रावल नियुक्त किए हैं. जबकि, रावल की नियुक्ति के लिए बदरी केदार मंदिर समिति ही अधिकृत है."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बदरी केदार मंदिर समिति

बदरीनाथ में रावल के ब्रह्मचर्य पर उठे सवाल: वहीं, दूसरी तरफ बदरीनाथ धाम में पूर्व रावल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो शादी के परिणय सूत्र में बंधते नजर आ रहे हैं. ऐसे में धर्म के जानकारों का कहना है कि विशेष तौर से बदरीनाथ धाम में काम करने वाले रावल जो कि पूरी तरह से बदरीनाथ में पूजा में सम्मिलित रहते हैं, वो आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं. उन्हें अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है.

"नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में कोई भी व्यक्ति संकल्पित हो गया हो तो वो जीवन में कभी भी गृहस्थ आश्रम या परिणय सूत्र में नहीं बंध सकता है. गृहस्थ आश्रम में नैष्ठिक ब्रह्मचारी का लौटना स्पष्ट रूप से पतन माना जाएगा."- जगदंबा प्रसाद सती, धर्माधिकारी

रावल के लिए लागू होता है आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रावधान: इसके अलावा श्री बदरीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत (पुजारी समुदाय) के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी का भी यही कहना है. उन्होंने बीकेटीसी के 1939 के एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि 'बदरीनाथ रावल के लिए सेलिवेट लाइफ (आजीवन ब्रह्मचर्य) का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है. भले हो वो रावल पद से त्यागपत्र क्यों ना दें.'

जब तक रावल हैं, तब तक ब्रह्मचर्य अनिवार्य: हालांकि, बदरी केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का इस पर कुछ और ही कहना है. उनका कहना है कि 'बदरीनाथ धाम में रावल जब तक नियुक्त रहता है, तभी तक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, उसके बाद नहीं. वो जब तक बदरीनाथ धाम में रावल हैं, तब तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है. उसके बाद उनका निजी जीवन है.'

"ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) समेत बदरीनाथ में भी पूर्व में रावल रहे नंबूदरी ब्राह्मणों ने रावल पद से हटने के बाद शादी की है. इन्होंने भी रावल पद से हटने के बाद साल 2025 में शादी की है, जो कि हमारे अनुसार गलत नहीं है."- ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, पूर्व रावल, बदरीनाथ धाम

फिलहाल, चारधाम यात्रा 2026 अब सिर पर है, लेकिन केदारनाथ धाम के रावल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. 17 मार्च को ही बदरी केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विजय थपलियाल की प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा चुका है, उन्हें उनके मूल तैनाती पर भेजा गया है. ऐसे में बीकेटीसी का नया सीईओ कौन होगा? यह भी सवाल बना हुआ है.

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