ETV Bharat / bharat

जिस गमछे से PM मोदी ने गर्दा उड़ाया, जानिए क्या है इसका बिहार से लगाव, कहां से हुई उत्पत्ति

पटना : सुपौल की सड़क पर प्रशांत कुमार सिर में गमछा लपेटे हुए गुजर रहे थे. हमारी टीम ने पूछा, क्या कहेंगे, लगता है जबसे पीएम मोदी गमछा लहराए हैं. आपलोग भी इसको काफी दिल से लगा लिए हैं. पढ़े लिखे नौकरीपेशा होने के बावजूद गमछा लपेटकर चल रहे हैं? हमने ज्योंहि यह सवाल किया, प्रशांत कुमार ने पलटकर जवाब दिया, भाई साहब 'ये जान है.. ये मान है.. ये अभिमान है.. ये सिर्फ गमछा नहीं.. हम बिहारियों के लिए वरदान है..'

हर बिहारी के साथ गमछा का लगाव : जब हमारी टीम गोपालगंज पहुंची तो मुख्य बाजार में एक दुकानदार जिसका नाम अरुण साह था, गमझा लेपेटे हुए चाय की चुस्की ले रहा था. कहा, हम लोग तो पहले से ही ठंडा हो या गर्मी गमछा लेकर चलते हैं. गर्मी में पसीना पोंछ लेते हैं और ठंडा में कान को ढक लेते हैं. गोपालंगज के ही दीपक चौधरी कान में गमछा लपेटे खरीदारी करने में लगे थे.

जब हमारी टीम गया के सड़कों पर निकली तो यहां भी नजारा एक जैसा था. कोई कांधे पर गमछा लपेटा था, तो कोई कान को इससे बांधा हुआ था. दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा बिहार गमछा से पटा हुआ आपको नजर आ जाएगा. खेत में काम करता किसान हो या बस-ट्रक का ड्राइवर, बूढ़ा हो या युवा हर कोई इसे आपको किसी ना किसी रूप में लपेटा नजर आएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से गमछे का उपयोग किया, उसने बिहार में एक अलग ही राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चा को जन्म दिया. गमछा, जो अब तक बिहार की रोजमर्रा की जिंदगी, मेहनत-मज़दूरी और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा था, अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है.

विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी कई बार मंचों पर, रोड शो में, यहां तक कि शपथ ग्रहण के समारोह में भी बिहार का पारंपरिक गमछा लहराते दिखे. PM का यह राजनीतिक स्टाइल नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति, जो बिहार की लोक-संस्कृति से गहरे जुड़ाव का संदेश देती है.

बिहार की संस्कृति का हिस्सा : गमछा बिहार में संस्कृति का प्रतीक है, अलग-अलग पर्व एवं रोजमर्रे के काम में इसका उपयोग किया जाता है. कोई भी धार्मिक काम हो बिना गमछे के संपन्न नहीं हो सकता. इसे पवित्रता और सादगी दोनों से जोड़कर देखा गया. कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, पितृपक्ष श्राद्ध, मकर संक्रांति और दशहरा जैसे त्योहारों के वक्त भी गमछा धारण किया जाता है. छठ का दउरा भी गमछे से ढका रहता है.

गमछा को प्राचीन काल से ही धार्मिक शुद्धता के रूप में माना गया है. शादी के दौरान भी, बिहार में पूजा या द्वारचार के वक्त दूल्हे के सिर पर गमछा बांधा जाता है. इसे सिर्फ शुभ ही नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक भी कहा जाता है. कन्यादान के दौरान भी पिता द्वारा इसी गमछे का प्रयोग होता है.

मिथिला में गमछा का महत्व : मिथिला में गमछा का एक विशेष महत्व है. दरभंगा के रहने वाले संस्कृत के आचार्य डॉ धीरज झा का कहना है कि मिथिला में गमछा का एक विशेष रूप होता है, जिसे दोपटा कहा जाता है. इसका उपयोग किसी को सम्मानित करने में या धार्मिक कार्यों में किया जाता है. मिथिला में विवाह कर्म में पुराने काल से दोपटा का विशेष महत्व है. वधु के चुनरी और वर के दोपटा को बांधा जाता है. यह इस बात का प्रतीक है कि अब आप जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के हो गए हैं. यह बंधन सबसे अटूट बंधन माना जाता है.

''शादी के समय इसी गमछा रूपी दोपटा से वर को आच्छादित किया जाता है. दुल्हन का भाई इसे पड़कर विवाह मंडप के चारों तरफ दूल्हे के आगे में अपनी बहन को रखकर परिक्रमा करवाते हैं. इसका अर्थ होता है कि वह विवाह स्थल का दोनों को पहले निरीक्षण करवाते हैं. यह परीक्षण तीन बार से पांच बार तक होता है और इसके बाद यह संदेश देते हैं कि अब आप वैवाहिक बंधन में बढ़ रहे हैं तो अब आप इसी तरीके से अनवरत अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी पत्नी के प्रति करते रहेंगे. उसके पूरे जीवन यापन का भार अब आपके कंधे पर है.''- डॉ धीरज कुमार झा, ज्योतिषचार्य

भोजपुरी से गमछे का जुराव : भोजपुर के इलाके में गमछा उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है. भोजपुरी साहित्य एवं संस्कृति कर्मी संजीव सिन्हा का कहना है कि भोजपुर के इलाके में खेती-बाड़ी की प्रमुखता रही है. यहां के लोग गमछे का उपयोग विविध रूपों में करते हैं. खेती के समय किसान अपने गमछे पर सत्तू रखकर खाना खा लेते हैं. वहीं गमछे का उपयोग सिर ढकने से लेकर धोती तक के रूप में हो जाता है.

''भोजपुर में गमछा का इतना ही महत्व है कि किसी भी शुभ काम में सिर ढकने के लिए गमछा का उपयोग किया जाता है. किसी भी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में गठजोड़ में गमछा का उपयोग होता है. गमछा न केवल संस्कृति का प्रतीक है बल्कि यह धार्मिक कार्यों में भी शुभ माना जाता है."- संजीव सिन्हा, भोजपुरी साहित्यकर्मी

कई देशों में उपयोग : गमछे का इस्तेमाल केवल भारत में ही नहीं भारत के अलावा कई देशों में होता है. दुनिया के कई देशों में गमछे का इस्तेमाल अलग-अलग तरह से किया जाता है. बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बाकी कुछ देशों के लोग भी इसे पहनते हैं. ज्यादातर लोग इसे सिर पर बांधते हैं. भारत की बात करें तो यहां असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गमछे का इस्तेमाल होता है. असम में इसे गमोसा कहा जाता है, वहीं बिहार के लोग गमछे को अंगोछा भी कहते हैं.

गमछे का इतिहास : गमछे का नाम बंगाली शब्द 'गामछा' से लिया गया है, कुछ लोग संस्कृत के शब्द 'अङ्गोञ्छन' से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं. इसका मतलब पोंछने वाला कपड़ा होता है. ये पिछले कई दशकों से भारत में समाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर रहा है. प्राचीन भारत में हाथ से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल गमछे के तौर पर किया जाता था.

गमछा शब्द का अर्थ : 'गमछा' शब्द की जड़ें संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से जुड़ी मानी जाती हैं. अखिल भारतीय ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ राजनाथ झा का कहना है कि 'गम' शब्द संस्कृत के 'गम्य' या 'गमन' से आया माना जाता है, जिसका अर्थ है चलना या जाना 'छा' प्रत्यय कपड़े या वस्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ. 'गम+ छाद' चलते समय इस्तेमाल होने वाला छादक- कपड़ा से विकसित हुआ शब्द है. अवधी-भोजपुरी के 'गमछी' से विकसित हुआ.

जमीन से जुड़ाव का प्रतीक : आमतौर पर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के लिए ये एक खास चीज है. वहीं असम में इसे सम्मान के तौर पर भी भेंट किया जाता है. नॉर्थ से लेकर साउथ तक, गमछा किसी न किसी तरह से आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा है और उसकी एक पहचान भी है. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गमछे को जमीन का प्रतीक मानते हैं. यानी जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं या फिर गांव का जुड़ाव अपने साथ रखते हैं, वो गमछे को नहीं छोड़ते. क्योंकि गमछा आम आदमी की जड़ों से जुड़ा हुआ है और उनकी रोजमर्रा का हिस्सा है, ऐसे में तमाम नेता भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं.

पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी गमछा पहने देखा गया था. इसके अलावा कई फिल्मों में भी गमछे का खूब इस्तेमाल हुआ है. क्योंकि गमछा बिहारियों की शान माना जाता है, ऐसे में पीएम मोदी ने जीत के बाद इसे लहराते हुए बिहार के लोगों को एक मैसेज देने का काम कर दिया.