जिस गमछे से PM मोदी ने गर्दा उड़ाया, जानिए क्या है इसका बिहार से लगाव, कहां से हुई उत्पत्ति

PM मोदी का बिहारी अंदाज और 'गमछा पॉलिटिक्स' ने गरदा उड़ा दिया, जानिए कहानी उस गमछे की
Published : November 21, 2025 at 9:11 PM IST
पटना : सुपौल की सड़क पर प्रशांत कुमार सिर में गमछा लपेटे हुए गुजर रहे थे. हमारी टीम ने पूछा, क्या कहेंगे, लगता है जबसे पीएम मोदी गमछा लहराए हैं. आपलोग भी इसको काफी दिल से लगा लिए हैं. पढ़े लिखे नौकरीपेशा होने के बावजूद गमछा लपेटकर चल रहे हैं? हमने ज्योंहि यह सवाल किया, प्रशांत कुमार ने पलटकर जवाब दिया, भाई साहब 'ये जान है.. ये मान है.. ये अभिमान है.. ये सिर्फ गमछा नहीं.. हम बिहारियों के लिए वरदान है..'
हर बिहारी के साथ गमछा का लगाव : जब हमारी टीम गोपालगंज पहुंची तो मुख्य बाजार में एक दुकानदार जिसका नाम अरुण साह था, गमझा लेपेटे हुए चाय की चुस्की ले रहा था. कहा, हम लोग तो पहले से ही ठंडा हो या गर्मी गमछा लेकर चलते हैं. गर्मी में पसीना पोंछ लेते हैं और ठंडा में कान को ढक लेते हैं. गोपालंगज के ही दीपक चौधरी कान में गमछा लपेटे खरीदारी करने में लगे थे.
जब हमारी टीम गया के सड़कों पर निकली तो यहां भी नजारा एक जैसा था. कोई कांधे पर गमछा लपेटा था, तो कोई कान को इससे बांधा हुआ था. दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा बिहार गमछा से पटा हुआ आपको नजर आ जाएगा. खेत में काम करता किसान हो या बस-ट्रक का ड्राइवर, बूढ़ा हो या युवा हर कोई इसे आपको किसी ना किसी रूप में लपेटा नजर आएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से गमछे का उपयोग किया, उसने बिहार में एक अलग ही राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चा को जन्म दिया. गमछा, जो अब तक बिहार की रोजमर्रा की जिंदगी, मेहनत-मज़दूरी और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा था, अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है.
विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी कई बार मंचों पर, रोड शो में, यहां तक कि शपथ ग्रहण के समारोह में भी बिहार का पारंपरिक गमछा लहराते दिखे. PM का यह राजनीतिक स्टाइल नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति, जो बिहार की लोक-संस्कृति से गहरे जुड़ाव का संदेश देती है.
बिहार की संस्कृति का हिस्सा : गमछा बिहार में संस्कृति का प्रतीक है, अलग-अलग पर्व एवं रोजमर्रे के काम में इसका उपयोग किया जाता है. कोई भी धार्मिक काम हो बिना गमछे के संपन्न नहीं हो सकता. इसे पवित्रता और सादगी दोनों से जोड़कर देखा गया. कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, पितृपक्ष श्राद्ध, मकर संक्रांति और दशहरा जैसे त्योहारों के वक्त भी गमछा धारण किया जाता है. छठ का दउरा भी गमछे से ढका रहता है.
गमछा को प्राचीन काल से ही धार्मिक शुद्धता के रूप में माना गया है. शादी के दौरान भी, बिहार में पूजा या द्वारचार के वक्त दूल्हे के सिर पर गमछा बांधा जाता है. इसे सिर्फ शुभ ही नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक भी कहा जाता है. कन्यादान के दौरान भी पिता द्वारा इसी गमछे का प्रयोग होता है.
मिथिला में गमछा का महत्व : मिथिला में गमछा का एक विशेष महत्व है. दरभंगा के रहने वाले संस्कृत के आचार्य डॉ धीरज झा का कहना है कि मिथिला में गमछा का एक विशेष रूप होता है, जिसे दोपटा कहा जाता है. इसका उपयोग किसी को सम्मानित करने में या धार्मिक कार्यों में किया जाता है. मिथिला में विवाह कर्म में पुराने काल से दोपटा का विशेष महत्व है. वधु के चुनरी और वर के दोपटा को बांधा जाता है. यह इस बात का प्रतीक है कि अब आप जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के हो गए हैं. यह बंधन सबसे अटूट बंधन माना जाता है.
''शादी के समय इसी गमछा रूपी दोपटा से वर को आच्छादित किया जाता है. दुल्हन का भाई इसे पड़कर विवाह मंडप के चारों तरफ दूल्हे के आगे में अपनी बहन को रखकर परिक्रमा करवाते हैं. इसका अर्थ होता है कि वह विवाह स्थल का दोनों को पहले निरीक्षण करवाते हैं. यह परीक्षण तीन बार से पांच बार तक होता है और इसके बाद यह संदेश देते हैं कि अब आप वैवाहिक बंधन में बढ़ रहे हैं तो अब आप इसी तरीके से अनवरत अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी पत्नी के प्रति करते रहेंगे. उसके पूरे जीवन यापन का भार अब आपके कंधे पर है.''- डॉ धीरज कुमार झा, ज्योतिषचार्य
भोजपुरी से गमछे का जुराव : भोजपुर के इलाके में गमछा उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है. भोजपुरी साहित्य एवं संस्कृति कर्मी संजीव सिन्हा का कहना है कि भोजपुर के इलाके में खेती-बाड़ी की प्रमुखता रही है. यहां के लोग गमछे का उपयोग विविध रूपों में करते हैं. खेती के समय किसान अपने गमछे पर सत्तू रखकर खाना खा लेते हैं. वहीं गमछे का उपयोग सिर ढकने से लेकर धोती तक के रूप में हो जाता है.
''भोजपुर में गमछा का इतना ही महत्व है कि किसी भी शुभ काम में सिर ढकने के लिए गमछा का उपयोग किया जाता है. किसी भी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में गठजोड़ में गमछा का उपयोग होता है. गमछा न केवल संस्कृति का प्रतीक है बल्कि यह धार्मिक कार्यों में भी शुभ माना जाता है."- संजीव सिन्हा, भोजपुरी साहित्यकर्मी
कई देशों में उपयोग : गमछे का इस्तेमाल केवल भारत में ही नहीं भारत के अलावा कई देशों में होता है. दुनिया के कई देशों में गमछे का इस्तेमाल अलग-अलग तरह से किया जाता है. बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बाकी कुछ देशों के लोग भी इसे पहनते हैं. ज्यादातर लोग इसे सिर पर बांधते हैं. भारत की बात करें तो यहां असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गमछे का इस्तेमाल होता है. असम में इसे गमोसा कहा जाता है, वहीं बिहार के लोग गमछे को अंगोछा भी कहते हैं.
गमछे का इतिहास : गमछे का नाम बंगाली शब्द 'गामछा' से लिया गया है, कुछ लोग संस्कृत के शब्द 'अङ्गोञ्छन' से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं. इसका मतलब पोंछने वाला कपड़ा होता है. ये पिछले कई दशकों से भारत में समाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर रहा है. प्राचीन भारत में हाथ से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल गमछे के तौर पर किया जाता था.
गमछा शब्द का अर्थ : 'गमछा' शब्द की जड़ें संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से जुड़ी मानी जाती हैं. अखिल भारतीय ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ राजनाथ झा का कहना है कि 'गम' शब्द संस्कृत के 'गम्य' या 'गमन' से आया माना जाता है, जिसका अर्थ है चलना या जाना 'छा' प्रत्यय कपड़े या वस्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ. 'गम+ छाद' चलते समय इस्तेमाल होने वाला छादक- कपड़ा से विकसित हुआ शब्द है. अवधी-भोजपुरी के 'गमछी' से विकसित हुआ.
जमीन से जुड़ाव का प्रतीक : आमतौर पर मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के लिए ये एक खास चीज है. वहीं असम में इसे सम्मान के तौर पर भी भेंट किया जाता है. नॉर्थ से लेकर साउथ तक, गमछा किसी न किसी तरह से आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा है और उसकी एक पहचान भी है. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गमछे को जमीन का प्रतीक मानते हैं. यानी जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं या फिर गांव का जुड़ाव अपने साथ रखते हैं, वो गमछे को नहीं छोड़ते. क्योंकि गमछा आम आदमी की जड़ों से जुड़ा हुआ है और उनकी रोजमर्रा का हिस्सा है, ऐसे में तमाम नेता भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं.
पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी गमछा पहने देखा गया था. इसके अलावा कई फिल्मों में भी गमछे का खूब इस्तेमाल हुआ है. क्योंकि गमछा बिहारियों की शान माना जाता है, ऐसे में पीएम मोदी ने जीत के बाद इसे लहराते हुए बिहार के लोगों को एक मैसेज देने का काम कर दिया.
गमछा आर्थिक क्रांति लाया : सदियों से गमछा बिहार की संस्कृति का एक हिस्सा बना हुआ है. गमछा को यहां आर्थिक क्रांति भी कही जा सकती है. राज्य की हैंडलूम इंडस्ट्री काफी बड़ी है, बिहार सरकार की वेबसाइट से पता चला है कि वर्तमान में 3.66 लाख बुनकर इस इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, यहां भी गमछों का उद्योग काफी निर्णायक है. गयाजी जिला तो गमछों का सबसे बड़ा बाजार कहा जा सकता है. गया जी के पटवाटोली अकेले यहां पर 10 हजार से ज्यादा पावर लूम संचालित हो रहे हैं, रोज के लाखों गमछे तैयार हो रहे हैं.
पटवा टोली बिहार का मिनी मैनचेस्टर : बिहार के गयाजी जिले के मानपुर प्रखंड का पटवा टोली क्षेत्र, जिसे मिनी मैनचेस्टर भी कहा जाता है, वास्तव में ऐसा ही है. स्थानीय गोपाल पटवा कहते हैं कि यहां लगभग 12,000 मशीनों पर गमछा सहित अन्य सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, जिससे 10,000 से 15,000 परिवारों का जीवनयापन चलता है. यहां का कच्चा माल पंजाब और दक्षिण भारत से मंगवाना पड़ता है. जबकि वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त सूती धागा उत्पादन इकाई स्थापित करने की अपार संभावना है.
गमछे की बढ़ेगी डिमांड : गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तथा शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गमछा लहराए जाने से बिहारी स्वाभिमान, संस्कृति और परंपरा को मजबूती मिली है. इससे पटवा टोली का सूती वस्त्र उद्योग, जो जोगिंदर द्वारा संचालित है, प्रोत्साहित होगा.
"बुनकर समाज इस पर उत्साहित है और उम्मीद कर रहा है कि बिहारी गमछा की मांग देशव्यापी स्तर पर बढ़ेगी. युवा वर्ग भी गमछा का प्रयोग बढ़ा रहा है, और आगे इसमें वृद्धि की संभावना है. प्रधानमंत्री द्वारा किसी वस्तु के विशेष प्रयोग और प्रचार से उसकी मांग में प्रबल वृद्धि होती है."- गोपाल प्रसाद पटवा, स्थानीय
बिहार में गमछा पॉलिटिक्स : राजनीतिक विश्लेषक डॉ संजय कुमार का मानना है कि इस 'गमछा पॉलिटिक्स' ने बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को और मजबूत किया है. बिहार में गमछा सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है. गमछा लहराने का मतलब है कि हम जिस काम में लगे हुए हैं उसमें विजयश्री हासिल किए हैं.
''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा के माध्यम से बिहार के लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह आपकी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं. गमछे के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह अपने आपको बिहारी कल्चर में अपने आप को रचा बसा लिए हैं."- डॉ संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
सिनेमा में भी जलवा : गमछा का जलवा बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों में भी देखने को मिलता है. हिंदी फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन और कुली नंबर वन में गोविंदा की कंधों पर गमछा लोग आज भी नहीं भूले हैं. पुरानी फिल्मों में राजकुमार और दिलीप कुमार की अनेक फिल्मों में उनके कंधों पर गमछा नजर आता था. भोजपुरी सिनेमा में भी गमछा पॉपुलर है.
भोजपुरी स्टार ने जब-जब अपनी फिल्मों में गमछा डाला है, छा गए हैं. मनोज तिवारी से लेकर खेसारी लाल यादव तक, निरहुआ से लेकर पवन सिंह तक, अनेक फिल्मों में स्क्रीन पर गमछा पहने नजर आए हैं. यूपी-बिहार वाला ये गमछा कुछ फिल्मों में डाकुओं के किरदार निभाने वाले कलाकार के कंधों पर भी दिखता है.
राजनीतिक दलों का सिंबल : आम लोगों के साथ-साथ गमछा बिहार के राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय है. बिहार में गमछे का उपयोग न केवल बड़े राजनेता करते हैं बल्कि उनके कार्यकर्ताओं का भी गला गमछे से लिपटा दिखता है. बिहार की राजनीति में गमछा के भी कई कलर हैं. बीजेपी वाले के पास भगवा गमछा, राजद के समर्थक के पास हरा, कांग्रेस के समर्थक उजला, जनसुराज का पीला गमछा वाले समर्थक दिख जाएंगे.
विवाद से सम्मान तक : वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से गमछा चर्चा में बना हुआ है. चार-पांच साल पहले का वाक्या याद आ रहा है. बिहार के रहने वाले नीलोत्पल मृणाल के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस में गमछा को लेकर विवाद शुरू हुआ था. किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाने से केवल इनको इसीलिए रोका जा रहा था क्योंकि उनके कंधे पर गमछा था. लेकिन उन्होंने इसे अपनी संस्कृति का प्रतीक मानते हुए होटल में न केवल प्रवेश किया बल्कि लोगों के बीच यह संदेश देने का प्रयास किया किया हमारे बिहार का कल्चर है.
''आजकल एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के कारण गमछा सुर्खियों में है. बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने गमछा लहराने की शुरुआत की. कई सार्वजनिक मंचों से उन्होंने बिहार गमछे कल लहारने का काम किया. इसके बाद विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में और कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ने फिर से गमछे को लहरा कर यह संदेश देने का काम किया कि यह गमछा एक बिहारी का पहचान है. प्रधानमंत्री ने इसे फिर से नए सिरे से ब्रांडिंग कर दिया है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
