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क्या ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक होते हैं, यह एनआरआई से कितना अलग है, जानें उन्हें कब तक भारत में रहने की छूट है

अभिनेता इमरान खान ( IANS )

नई दिल्ली : कॉकरोज जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने की वजह से अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए कहा गया. इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता है. उनके पास ओसीआई कार्ड भी है. उनको साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी विदेशी नागरिक विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता है. इस घटना ने ओसीआई कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दर्जे को बहस के केंद्र में ला दिया है. यह क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं.

ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की शुरुआत 2005 में हुई थी. इसका मकसद दोहरी नागरिकता की उठ रही मांगों का समाधान निकालना था. प्रवासी भारतीयों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इसे लाया गया. उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया.

इस योजना की शुरुआत हैदराबाद में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2006 के दौरान की गई थी. पात्रता - यह योजना भारतीय मूल के उन सभी व्यक्तियों (पीआईओ) को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण कराने की सुविधा देती है, जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के पात्र थे. इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य देश के नागरिक हैं या रहे हैं. आवेदन शुल्क - 1 अप्रैल 2026 से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने ओसीआई सेवा शुल्क में संशोधन किया है. नए आवेदनों के लिए विदेश में 275 अमेरिकी डॉलर और भारत के भीतर 15,000 रुपये का शुल्क लगेगा. पंजीकृत ओसीआई के लिए लाभ - पंजीकृत ओसीआई को भारत आने के लिए मल्टीपल एंट्री (कई बार आने-जाने की अनुमति) और आजीवन वैध वीजा प्रदान किया जाता है. उन्हें भारत में कितने भी समय तक रहने पर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एफआरआरओ) या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एफआरओ) के पास पंजीकरण कराने से छूट मिलती है. साथ ही, उन्हें आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के समान ही सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि, कृषि भूमि, फार्म हाउस या बागान संपत्तियों को खरीदने के मामले में यह लागू नहीं होता है. मंत्रालय समय-समय पर विशिष्ट लाभों या समान अधिकारों के बारे में अधिसूचना जारी करता रहता है. ओसीआई के राजनीतिक अधिकार - ओसीआई को दोहरी नागरिकता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. ओसीआई के तहत कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं. पंजीकृत ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में और अवसर की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार नहीं मिलेंगे. क्या ओसीआई का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है - केंद्र सरकार एक आदेश के माध्यम से धारा 7A की उप-धारा (1) के तहत दिए गए पंजीकरण को रद्द कर सकती है, यदि उसका यह मानना ​​हो कि --- भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण धोखाधड़ी, गलत जानकारी देने, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त किया गया था. --- उसने भारत के संविधान (जो कानून द्वारा स्थापित है) के प्रति असंतोष या अनादर दिखाया है. --- उसने भारत के किसी युद्ध में शामिल होने के दौरान, किसी दुश्मन के साथ गैर-कानूनी रूप से व्यापार किया है या बातचीत की है. --- किसी ऐसे व्यापार या व्यावसायिक गतिविधि में शामिल रहा है (या उससे जुड़ा रहा है), जिसके बारे में उसे पता था कि वह उस युद्ध में दुश्मन की मदद करने के उद्देश्य से की जा रही थी.