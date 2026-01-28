ETV Bharat / bharat

Learjet 45 प्लेन में सवार थे अजित पवार, जानिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई. वह Learjet 45 विमान से मुंबई से बारामती आ रहे थे.

Know about Learjet 45 aircraft crashed in Baramati with onboard Ajit Pawar
उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 2:10 PM IST

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार Learjet 45 विमान में सफर कर रहे थे और यह बारामती में दुर्घटना का शिकार हो गया. डीजीसीए के अनुसार, प्लेन Learjet 45 मॉडल का था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK था. इस सिविल एयरक्राफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है.

Learjet 45 प्लेन का संचालन करने वाली कंपनी का एक एयरक्राफ्ट लगभग दो साल पहले भी हादसे का शिकार हुआ था, लेकिन उसमें सवार सभी लोग बच गए थे. 14 सितंबर 2023 को, एक VSR Learjet 45 (VT-DBL) विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए एक नॉन-शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट पर था, जिसमें छह यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे.

बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस (Bombardier Aerospace) द्वारा निर्मित Learjet 45 विमान 1998 में पेश किया गया था. यह दो इंजन वाला एक मिड-साइज बिजनेस जेट है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस जेट में 8 पैसेंजर और दो क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ANI)

Learjet 45 जेट का संचालन VSR वेंचर्स करती है. इस कंपनी का ऑफिस दिल्ली के महिपालपुर इलाके में है. कंपनी अपने प्राइवेट विमानों का ऑपरेशन मुंबई, हैदराबाद और भोपाल में भी करती है. यह कंपनी 2009 में शुरू हुई थी.

फ्लेन क्रैश होने की घटना के बाद VSR के एक शीर्ष पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह सुरक्षित था, और क्रू काफी अनुभवी थे. उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश की वजह खराब विजिबिलिटी हो सकती है.

दो फ्लाइंग स्कूल, रेडबर्ड और कार्वर एविएशन, बारी-बारी से बारामती में ATC को ऑपरेट करते थे. बुधवार को, कार्वर एविएशन ने ATC को मैनेज किया.

बारामती में Learjet 45 प्लेन क्रैश
बारामती में Learjet 45 प्लेन क्रैश (ANI)

कार्वर एविएशन के मैनेजर प्रमेश पारिख ने कहा कि एयरक्राफ्ट को सुबह 8.50 बजे लैंड करना था, और कैप्टन ने कहा कि रनवे दिखाई दे रहा था. उन्होंने कहा, "बारामती में 1,770 मीटर का रनवे है. हम एयरक्राफ्ट को लैंड करते हुए नहीं देख सके. लेकिन हमने क्रैश की आवाज सुनी. शायद विजिबिलिटी की कोई दिक्कत थी."

66 वर्षीय एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से 250 किमी दूर अपने पैतृक शहर बारामती में एक ग्रामीण चुनावी रैली को संबोधित करने वाले थे. लेकिन बुधवार सुबह 8:45 बजे पुणे के बारामती एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश हो गया. इस दुखद विमान हासदे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, विमान बारामती में दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश करते समय यह क्रैश हो गया. प्लेन क्रैश में मरने वालों में पायलट सुमित कपूर और शांभवी पाठक, और पवार के सिक्योरिटी स्टाफ विधित जाधव के साथ फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल हैं.

