Learjet 45 प्लेन में सवार थे अजित पवार, जानिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड

उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश ( ANI )

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार Learjet 45 विमान में सफर कर रहे थे और यह बारामती में दुर्घटना का शिकार हो गया. डीजीसीए के अनुसार, प्लेन Learjet 45 मॉडल का था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK था. इस सिविल एयरक्राफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है. Learjet 45 प्लेन का संचालन करने वाली कंपनी का एक एयरक्राफ्ट लगभग दो साल पहले भी हादसे का शिकार हुआ था, लेकिन उसमें सवार सभी लोग बच गए थे. 14 सितंबर 2023 को, एक VSR Learjet 45 (VT-DBL) विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए एक नॉन-शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट पर था, जिसमें छह यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे. बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस (Bombardier Aerospace) द्वारा निर्मित Learjet 45 विमान 1998 में पेश किया गया था. यह दो इंजन वाला एक मिड-साइज बिजनेस जेट है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस जेट में 8 पैसेंजर और दो क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ANI) Learjet 45 जेट का संचालन VSR वेंचर्स करती है. इस कंपनी का ऑफिस दिल्ली के महिपालपुर इलाके में है. कंपनी अपने प्राइवेट विमानों का ऑपरेशन मुंबई, हैदराबाद और भोपाल में भी करती है. यह कंपनी 2009 में शुरू हुई थी.