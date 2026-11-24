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1200 लोगों को दी नई जिंदगी! जानिए कृष्णा शर्मा के 'Ambulace Sharma' बनने की कहानी?

बक्सर के कृष्णा शर्मा बने 'एम्बुलेंस शर्मा' ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव निवासी कृष्णा शर्मा को लोग 'एम्बुलेंस शर्मा' के नाम से जानते है. पटना-बक्सर फोरलेन NH-922 पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कृष्णा एक देवदूत स्वरूप हैं. उन्होंने अब तक 1200 से अधिक घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जिसमें एक साल में 262 लोग शामिल हैं.

निस्वार्थ लोगों की कर रहे हैं मदद