1200 लोगों को दी नई जिंदगी! जानिए कृष्णा शर्मा के 'Ambulace Sharma' बनने की कहानी?
Road Safety:अधिकारियों के इंतजार के बजाय खुद कृष्णा शुरू करेंगे अभियान, एनएच और एसएच के किनारे लगाएंगे जागरूकता संदेशों वाले पोस्टर-होर्डिंग.रिपोर्ट-उमेश पांडे
Published : November 24, 2026 at 8:49 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव निवासी कृष्णा शर्मा को लोग 'एम्बुलेंस शर्मा' के नाम से जानते है. पटना-बक्सर फोरलेन NH-922 पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कृष्णा एक देवदूत स्वरूप हैं. उन्होंने अब तक 1200 से अधिक घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जिसमें एक साल में 262 लोग शामिल हैं.
निस्वार्थ लोगों की कर रहे हैं मदद
दरअसल एम्बुलेंस न मिलने के कारण अपनी मां को खोने के बाद, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस खरीदी और आज निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं. उनका निस्वार्थ कार्य कई जिंदगियां बचा रहा है. सड़क पर किसी की जिंदगी और मौत के बीच अगर कुछ मिनटों का फासला हो, तो उस वक्त मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हाथों में 30 वर्षीय कृष्णा शर्मा का नाम सबसे पहले शामिल हैं. लोग इन्हें ‘एम्बुलेंस शर्मा’ के नाम से जानते हैं.
अब तक 1500 से अधिक लोगों की मदद
नेशनल हाईवे पर कहीं भी दुर्घटना की सूचना मिले, कृष्णा की कोशिश रहती है कि प्रशासनिक मदद पहुंचने से पहले वे घटनास्थल पर पहुंच जाएं. घायलों को अस्पताल पहुंचाने की इसी मुहिम में वह अब तक 1500 से अधिक लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता के लिए पहुंचा चुके हैं.
जागरूकता अभियान शुरू करना अगला लक्ष्य
कृष्णा का अगला संकल्प केवल दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर जान बचाना नहीं, बल्कि हादसों को रोकने के लिए लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव लाना है. कृष्णा शर्मा इसके लिए अधिकारियों के इंतजार के बजाय खुद अभियान शुरू करेंगे. एनएच और एसएच के किनारे वे जागरूकता संदेशों वाले पोस्टर-होर्डिंग लगाएंगे.
800 सड़क दुर्घटनाओं में 112 से अधिक की मौत
बक्सर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार चिंता बढ़ा रहा है. परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 से अब तक जिले में करीब 800 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, इनमें 112 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल
लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर कृष्णा शर्मा परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वह कई बार विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अपेक्षित पहल नहीं हुई. बार-बार अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय अब उन्होंने खुद जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया है.
"सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम कई बार विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अपेक्षित पहल नहीं हुई. बार-बार अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय अब हमने खुद जिम्मेदारी उठाएंगे.जिले से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के किनारे बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाएंगे. एक महीने के भीतर 1 लाख लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे."- कृष्णा शर्मा
यातायात नियमों के पालन का संदेश
उनकी योजना जिले से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के किनारे बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाने की है. इनके माध्यम से हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा और यातायात नियमों के पालन का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही एक महीने के भीतर 1 लाख लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा.
आम नागरिकों की सजगता जरूरी
इस अभियान के पीछे उनकी सोच साफ है. वे कहते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल चालान काटने या जुर्माना वसूलने का विषय नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है. जब तक आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर सजग नहीं होंगे, तब तक दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना मुश्किल होगा.
सात मौतें, लेकिन सार्वजनिक संवेदना नहीं
बीते 19 नवंबर की रात राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के समीप हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर कृष्णा शर्मा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से शोक संवेदना का सार्वजनिक संदेश सामने नहीं आना दुखद है.
राजपुर हादसे पर कृष्णा के सवाल
दरअसल इस दुर्घटना में सात युवाओं की मौत की खबर से कई परिवारों में मातम छा गया था, एक साथ सात जिंदगियां असमय खत्म हो गई. कृष्णा कहते हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं के बाद समाज के जिम्मेदार लोगों की संवेदना क्यों नहीं दिखाई देती? उनके मन में उन परिवारों का दर्द है, जिनकी दुनिया उस एक रात में उजड़ गई थी.
जिंदगी बचाने के लिए पहनें हेलमेट
कृष्णा शर्मा ने जिलेवासियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल पुलिस के जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए करें. यातायात नियमों को बोझ समझने के बजाय जीवन रक्षा का माध्यम मानना होगा.
"घर में कोई न कोई आपके लौटने का इंतजार करता है. सड़क पर की गई एक छोटी-सी लापरवाही पूरे परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे सकती है. इसलिए वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाएं और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर बांधें."- कृष्णा शर्मा
सवाल दुर्घटनाओं का नहीं, जिम्मेदारी का भी'
कृष्णा कहते हैं कि बक्सर की सड़कों पर हर हादसे के बाद पुलिस, एंबुलेंस और अस्पताल की व्यवस्था सक्रिय होती है, लेकिन दुर्घटना से पहले लोगों को सावधान करने की पहल कितनी प्रभावी है, यह विचारणीय है. सड़क सुरक्षा सप्ताह या औपचारिक जागरूकता कार्यक्रमों से आगे बढ़कर निरंतर अभियान की जरूरत है.
सड़क सुरक्षा की दिशा में सराहनीय पहल
कृष्णा शर्मा की पहल इसी दिशा में एक प्रयास है, हालांकि एक महीने में एक लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य कितना सफल होगा, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन सड़क सुरक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी बनाने की उनकी कोशिश महत्वपूर्ण है.
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