जानिए कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले CJI? हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है.
Published : October 28, 2025 at 4:37 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 5:11 PM IST
हैदराबादः सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. वर्तमान सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई के 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद वे यह जिम्मेदारी संभालेंगे. जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल करीब 14 महीने (फरवरी 2027 तक) का होगा. जस्टिस सूर्यकांत ने हरियाणा के एक छोटे से गांव से सीजेआई के महत्वपूर्ण पद का सफर कैसे तय किया, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं.
प्रारंभिक जीवन और शिक्षाः
हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1981 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार से स्नातक किया. उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की. उसी वर्ष हिसार के जिला न्यायालय में वकालत शुरू की. 1985 में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलएम की डिग्री प्राप्त की. 2011 में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया.
कानूनी करियरः
न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ. उनकी कानूनी कुशलता और निरंतर प्रदर्शन के कारण उन्हें मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया.
9 जनवरी 2004 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक वे हरियाणा के महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत रहे. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया.
23 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया. 22 फरवरी 2011 तक लगातार दो कार्यकालों तक इस पद पर रहे. वे भारतीय विधि संस्थान, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में एक मानद विश्वविद्यालय है, की विभिन्न समितियों के सदस्य भी हैं.
अपनी न्यायिक जिम्मेदारियों के अलावा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की और 2011 में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर (एलएलएम) की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया.
सुप्रीम कोर्ट में उल्लेखनीय योगदानः
24 मई 2019 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जहां वे कई प्रमुख पीठों और संवैधानिक मामलों का हिस्सा रहे हैं. वर्तमान में, वे 12 नवंबर 2024 से सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं.
सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत कई ऐतिहासिक संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं. जिनमें अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण मामला, नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर फैसला और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे की पुष्टि करने वाला फैसला शामिल है.
वे उस पीठ का भी नेतृत्व कर रहे थे जिसने सीबीआई की शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी, जो स्वतंत्रता और प्रक्रिया के प्रति उनके सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस पांच-न्यायाधीशों की पीठ में शामिल थे जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों और समय-सीमा से संबंधित राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी.
उस पीठ में भी थे जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की व्यापक शक्तियों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के विजय मदनलाल चौधरी फैसले की समीक्षा कर रही थी.
राष्ट्रपति के संदर्भ पर राय 21 नवंबर तक आने की उम्मीद है, जो इस पीठ का नेतृत्व करने वाले मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई का अंतिम कार्यदिवस है, और पीएमएलए समीक्षा मामले पर अगले महीने अंतिम बहस शुरू होनी है.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उस पीठ का नेतृत्व किया जिसने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में शामिल न किए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं. उन्होंने अंबाला के पास शंभू सीमा पर किसानों द्वारा की जा रही नाकेबंदी से संबंधित मामले पर भी सुनवाई की.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की थी.
उन्होंने रक्षा बलों के लिए वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को संवैधानिक रूप से वैध बताते हुए उसे बरकरार रखा. वे पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में भी शामिल थे, जिसने गैरकानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त किया था. उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य को "राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट" नहीं मिल सकती.
विचारशील और संतुलित न्यायाधीशः
जस्टिस सूर्यकांत को न्यायिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है. उन्होंने चुनाव आयोग को 65 लाख छूटे हुए मतदाताओं की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था. बार एसोसिएशनों में 'महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण' अनिवार्य किया. वे 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)' के दो कार्यकालों तक सदस्य रहे. सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं.
