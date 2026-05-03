ETV Bharat / bharat

धुर्वा डैम से निकला चैंपियन: इशांक ने ‘पाक स्ट्रेट’ पार कर बनाया विश्व रिकॉर्ड, जानें कामयाबी के पीछे की पूरी कहानी

रांची में तैयारी कर पाक स्ट्रेट पार करने वाले इशांक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है. जानिए सफलता के पीछे की पूरी कहानी.

WORLD RECORD IN SWIMMING
विश्व चैंपियन तैराक इशांक और अन्य पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: किसी ने सही कहा है कि उम्र और हालात कभी भी सफलता की राह में स्थायी बाधा नहीं बन सकते. रांची के नन्हे तैराक इशांक सिंह की कहानी इस कहावत को एक बार फिर नए सिरे से सच साबित करती है. सीमित संसाधनों के बीच धुर्वा डैम में अभ्यास करने वाला यह लड़का आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है.

श्रीलंका के तलाईमन्नार से भारत के धनुषकोडी तक फैले 29 किलोमीटर लंबे और खतरनाक ‘पाक स्ट्रेट’ को इशांक ने महज 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार कर लिया है. यह पाक स्ट्रेट पार करना न सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह साहस, अनुशासन और दृढ़ निश्चय की मिसाल भी है. इशांक की इस उपलब्धि ने पूरे झारखंड को गौरवान्वित कर दिया है.

जानकारी देते इशांक की मां और इशांक (ईटीवी भारत)

30 अप्रैल को इशांक ने पार किया था 'पाक स्ट्रेट'

बता दें कि इशांक सिंह ने 30 अप्रैल को इस ऐतिहासिक कारनामे को अंजाम दिया. इस उपलब्धि के साथ ही वे ‘पाक स्ट्रेट’ का समुद्री रास्ता पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं. उनके इस अद्वितीय प्रदर्शन को यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने भी मान्यता दी है और उन्हें ‘यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर’ के विश्व रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है.

इशांक की सफलता में उनकी मां का रहा खास योगदान

इशांक की इस सफलता के पीछे उनके परिवार, खासकर उनकी मां मनीषा का अहम योगदान रहा है. मनीषा बताती हैं कि कैसे उनके बेटे ने धुर्वा डैम में लगातार अभ्यास कर खुद को इस चुनौती के लिए तैयार किया. वह कहती हैं 'जिस उम्र में बच्चे पानी से डरते हैं और उससे दूर भागते हैं, उस समय इशांक की जिद थी कि उसे तैराकी में कुछ बड़ा करना है. उसने रिकॉर्ड बनाने का सपना देखा और हमने हमेशा उसका साथ दिया. कई बार परिस्थितियां आसान नहीं थी, लेकिन उसके जुनून ने हमें भी मजबूत बनाए रखा'.

सुबह शाम धुर्वा डैम में अभ्यास करते थे इशांक: मनीषा

मनीषा आगे कहती हैं, 'धुर्वा डैम में सुबह-शाम घंटों अभ्यास करना, मौसम की परवाह किए बिना पानी में उतरना यह सब आसान नहीं था. लेकिन इशांक ने कभी हार नहीं मानी. हमें भरोसा था कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और आज वह दिन सबके सामने है'. इशांक की मां ने कहा कि इसके लिए प्रोपर डीसी से आदेश लेकर डैम में नाव के साथ इशांक को तैयारी करवाई गई थी.

वर्ल्ड चैंपियन तैराक बना इशांक

वहीं इशांक ने कहा कि यह दूरी 30 किमी की थी और उन्होंने 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया है. इशांक ने कहा कि इससे पहले जिसने यह 'पाक स्ट्रेट' को पार किया था, उसकी उम्र 10 साल थी और उसने 10 घंटे 50 मिनट में किया था. लेकिन उन्होंने महज सात साल के उम्र में पूरा किया है. इशांक ने आगे कहा कि बार-बार जिस कोच के छात्रों ने इस समुद्र को पार किया था, उन्हीं के छात्रों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है.

इशांक की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो सीमित संसाधन भी बड़ी सफलता की राह नहीं रोक सकते. रांची जैसे शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाना आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है. अब इशांक का अगला लक्ष्य और भी बड़े स्तर पर देश का नाम रोशन करना है. उनके हौसले को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह इस दिशा में भी नई ऊंचाइयां जरूर छुएंगे.

ये भी पढ़ें: झारखंड के नन्हे तैराक का कमाल, 7 साल के इशांक ने 29 किमी समुद्री स्ट्रेट पार कर रचा इतिहास

नन्हे तैराक इशांक सिंह को प्रदेश भाजपा ने किया सम्मानित, असाधारण प्रतिभा और निरंतर कठोर अभ्यास का परिणाम- आदित्य साहू

समंदर को चुनौती देगा रांची का 7 साल का इशांक, श्रीलंका से भारत तक तैरकर इतिहास रचने की तैयारी

TAGGED:

SWIMMER ISHANK
RANCHI
PALK STRAIT
रांची का नन्हा तैराक इशांक
WORLD RECORD IN SWIMMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.