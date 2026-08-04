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झारखंड में अपराध की दुनिया का खूनी इतिहास: कस्टडी, कोर्ट, जेल और गैंगवार!

2 जून 2015 को झारखंड ने शायद अपने इतिहास का सबसे दुस्साहसिक कोर्ट हत्याकांड देखा. अपराधी सुशील श्रीवास्तव को पेशी के लिए हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया था. कोर्ट परिसर में पहले से घात लगाए हमलावरों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस हमले में सुशील श्रीवास्तव और उसके दो सहयोगियों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के अनुसार यह हमला भोला और किशोर पांडेय की हत्या का बदला माना गया. इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी.

भोला पांडेय की मौत के बाद उसके भतीजे किशोर पांडेय ने गिरोह की कमान संभाली. वह कोयला कारोबार और रंगदारी के मामलों में तेजी से सक्रिय हुआ. 15 अक्टूबर 2014 को जमशेदपुर के कदमा बाजार में अपराधियों ने बेहद करीब से उस पर गोलियां बरसा दीं. इस हमले में किशोर पांडेय और उसका एक अंगरक्षक मारा गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ. पुलिस जांच में इस हत्या के पीछे भी प्रतिद्वंद्वी श्रीवास्तव गिरोह की भूमिका सामने आई. इस घटना के बाद गैंगवार और अधिक खूनी हो गया.

साल 2009 में भोला पांडेय को दुमका जेल से रांची लाया जा रहा था. इसी दौरान जामताड़ा के पास पुलिस वैन रूका और भोला पांडेय शौच के लिए पुलिस वैन से बाहर निकला. इसी दौरान पहले से घात लगाए शूटर्स ने पुलिस सुरक्षा के बीच उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस गोलीबारी में भोला पांडेय की मौत हो गई, जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी सुशील श्रीवास्तव गिरोह ने रची थी.

झारखंड के कोयलांचल क्षेत्र में एक समय सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडेय का संयुक्त दबदबा था. दोनों एक ही आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा माने जाते थे. लेकिन मामूली आर्थिक विवाद और वर्चस्व की लड़ाई ने दोनों को कट्टर दुश्मन बना दिया. इसके बाद रामगढ़, हजारीबाग और आसपास के कोयला क्षेत्रों में दोनों गिरोहों के बीच खूनी गैंगवार शुरू हो गया, जिसमें कई लोगों की जान गई.

भोमा सिंह उस समय सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र बंगाली गिरोह का सक्रिय सदस्य था. जेल के भीतर ही प्रतिद्वंद्वी अनिल शर्मा गिरोह ने उस पर हमला किया. बताया जाता है कि एक दिन पहले जेल गेट पर अनिल शर्मा गिरोह के सदस्य पर हुए हमले के प्रतिशोध में यह हत्या की गई थी. इस घटना के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे. निचली अदालत ने मुख्य आरोपी अनिल शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया.

झारखंड (संगठित बिहार) के सबसे चर्चित जेल हत्याकांड में 22 जनवरी 1999 की घटना प्रमुख मानी जाती है. रांची की तत्कालीन बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अस्पताल वार्ड में कुख्यात अपराधी सुधीर सिंह उर्फ भोमा सिंह की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी.

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इन सभी अपराधियों में एक समानता थी कि अपने-अपने दौर में इन्होंने संगठित अपराध की दुनिया में मजबूत नेटवर्क तैयार किया था. इनके नाम से कारोबारी, ठेकेदार और आम लोग दहशत में रहते थे. यही वजह है कि इनकी गिरफ्तारी, जेल स्थानांतरण और अदालत में पेशी के दौरान हमेशा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती थी. इसके बावजूद किसी का अंत जेल के भीतर हुआ, किसी की कोर्ट परिसर में हत्या हुई और कुछ पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान मुठभेड़ में मारे गए और कुछ तो गैंगवार में अपने ही सुरक्षित इलाके में ही मारे गए.

जब जिंदा थे तब अपराध की दुनिया में इनका सिक्का चला करता था. इन अपराधियों पर हत्या, रंगदारी, अपहरण, गैंगवार, हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध के दर्जनों मामले दर्ज थे. इनमें से कोई पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश में एनकाउंटर में मारा गया, तो कोई जेल या अदालत परिसर जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर अपने दुश्मनों का शिकार बन गया.

झारखंड में पिछले कुछ दशकों के दौरान कई ऐसे दुर्दांत अपराधियों का अंत हुआ है, जिनके नाम से कभी पूरा इलाका दहशत में रहता था. भोमा सिंह, भोला पांडेय, किशोर पांडेय, सुशील श्रीवास्तव, कुणाल सिंह, अमन सिंह, सूर्या हांसदा, डेविड, अमन साहू और सुजीत सिन्हा. ये सभी झारखंड के ऐसे अपराधी थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं.

कई कुख्यात गैंगस्टर्स की हत्या कोर्ट परिसर में हुई, कुछ पुलिस कस्टडी में मारे गए, तो कुछ जेल के भीतर ही अपने दुश्मनों का शिकार बन गए. इन घटनाओं ने यह भी दिखाया कि अपराध की दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई का अंत अक्सर मौत पर ही होता है.

झारखंड का अपराध जगत केवल रंगदारी, कोयला सिंडिकेट और गैंगवार तक सीमित नहीं रहा. पिछले तीन दशकों में राज्य ने ऐसे कई हाई-प्रोफाइल हत्याकांड देखे, जिन्होंने कानून-व्यवस्था और अपराधियों के बीच चल रही खूनी जंग को देशभर में सुर्खियां दिलाईं.

रांची: झारखंड की धरती पर फैला जुर्म का धब्बा अब धीरे-धीरे फीका पड़ने लगा है. क्राइम के पैरोकार और जरायम की दुनिया के बेताज बादशाह अब या तो चिता की आग में समा चुके हैं या फिर जमीन के भीतर दफन हो चुके हैं. धीरे-धीरे अपराध का अंधेरा छट रहा है और गुनाहों के देवता बेनकाब हो रहे हैं.

25 जून 2019 को पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर स्थित घाघीडीह सेंट्रल जेल में उस समय सनसनी फैल गई, जब कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य मनोज सिंह की जेल के भीतर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बताया गया कि जेल के अंदर पहले से चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई अचानक हिंसक हो गई. विरोधी गुट के बंदियों ने मनोज सिंह पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मनोज सिंह को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

2020: फिल्मी अंदाज में कुणाल सिंह की हत्या

3 जून 2020 को पलामू जिला के मेदिनीनगर में गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या पूरी योजना के तहत की गई. पहले उसकी कार को टक्कर मारकर रोका गया, फिर मोटरसाइकिल से पहुंचे शूटरों ने बेहद करीब से गोलियां बरसा दीं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच में यह सामने आया कि पलामू में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर डब्लू सिंह गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया था. बाद में इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं और मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

03 दिसंबर 2025ः धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या

झारखंड के जेल इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में 3 दिसंबर 2023 को धनबाद मंडल कारा में हुई गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या भी शामिल है. हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर दिनदहाड़े गोलीबारी कर एक कुख्यात अपराधी की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था. इसे झारखंड की किसी जेल के अंदर गोली मारकर की गई सबसे बड़ी और अभूतपूर्व वारदात माना गया.

उत्तर प्रदेश का था अमन सिंह

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर निवासी अमन सिंह की शुरुआत सामान्य आपराधिक मामलों से हुई थी. वर्ष 2010 में गांव के एक विवाद में उसका नाम सामने आया और वह पहली बार जेल पहुंचा. जेल में ही उसकी मुलाकात पूर्वांचल के चर्चित माफिया से हुई. यही मुलाकात उसके आपराधिक जीवन का निर्णायक मोड़ बनी. माफिया के संरक्षण में अमन सिंह ने शूटर के रूप में काम करना शुरू किया. कुछ ही वर्षों में वह पूर्वांचल और झारखंड के अपराध जगत में तेजी से पहचान बनाने लगा.

वर्ष 2015 में आजमगढ़ में चर्चित डॉक्टर सरोज की हत्या के बाद उसका नाम बड़े अपराधियों की सूची में शामिल हो गया. धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह की 2017 में हुई सनसनीखेज हत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया था. इस हत्याकांड में अमन सिंह गिरोह की भूमिका सामने आई. जांच एजेंसियों के अनुसार हमलावरों ने 100 से अधिक राउंड फायरिंग की थी.

इस घटना के बाद अमन सिंह झारखंड पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो गया. कई वर्षों तक फरार रहने के बाद मई 2021 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया, बाद में उसे धनबाद लाकर जेल भेज दिया गया. जेल में बंद रहने के बावजूद अमन सिंह का नेटवर्क कमजोर नहीं पड़ा.

पुलिस की जांच में सामने आया कि उसका गिरोह मोबाइल फोन और सहयोगियों के जरिए व्यापारियों, कोयला कारोबारियों, जमीन कारोबारियों, डॉक्टरों और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलता रहा. उसके गिरोह का प्रभाव झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक बताया जाता था. 3 दिसंबर 2023 को जेल परिसर में अस्पताल वार्ड के पास एक हमलावर ने बेहद करीब से अमन सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गंभीर रूप से घायल अमन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.

अमन के हत्यारे का यूपी में हुआ एनकाउंटर

धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या के बाद आरोपी आशीष रंजन लंबे समय तक फरार रहा. झारखंड पुलिस के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी. उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था.

अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने प्रयागराज में हुई एक मुठभेड़ में आशीष रंजन के मारे जाने की जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह मारा गया. उसकी मौत के साथ ही अमन सिंह हत्याकांड के कथित मुख्य साजिशकर्ता का अध्याय भी समाप्त हो गया.

11 मार्च 2025: कुख्यात अमन साहू का हाई-प्रोफाइल एनकाउंटर

11 मार्च 2025 को झारखंड के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में शामिल अमन साहू का अंत पुलिस मुठभेड़ में हुआ. उसे छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल से रिमांड पर रांची लाया जा रहा था. पलामू जिला में पुलिस काफिले पर उसके साथियों ने हमला कर दिया. इसी दौरान अमन साहू ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस और एटीएस की टीम ने उसे मार गिराया.

अमन साहू पर हत्या, रंगदारी, लेवी और संगठित अपराध के सौ से अधिक मामले दर्ज थे. जेल में रहते हुए भी वह अपने गिरोह का संचालन कर रहा था. पुलिस रिकार्ड के अनुसार झारखंड के अपराध जगत में अमन साहू का नाम पिछले एक दशक में सबसे तेजी से उभरने वाले गैंगस्टरों में शामिल रहा.

अमन साहू ने पारंपरिक गैंगस्टर्स की तरह केवल हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि तकनीक, वर्चुअल नेटवर्क और संगठित गिरोह के जरिए रंगदारी का ऐसा तंत्र खड़ा किया. जिसने झारखंड, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के उद्योगपतियों, कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों तक में दहशत पैदा कर दी थी. जेल में बंद रहने के बावजूद उसका नेटवर्क लगातार सक्रिय रहा और कई बड़ी वारदातों को अंजाम देता रहा.

11 अगस्त 2025 को सूर्या हांसदा का एनकाउंटर

अगस्त 2025 को झारखंड के संथाल परगना में भी एक एनकाउंटर हुआ. इस मुठभेड़ पर जबरदस्त राजनीति भी हुई थी. 11 अगस्त 2025 को गोड्डा जिला के बोआरीजोर थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में सूर्या हांसदा को एनकाउंटर में मार गिराया गया.

झारखंड की गोड्डा पुलिस ने रंगदारी, हत्या के प्रयास और कोयला खदान क्षेत्र में हिंसा फैलाने के आरोप में सूर्या हांसदा को 10 अगस्त 2025 को देवघर जिला के नावाडीह गांव से गिरफ्तार किया था. पुलिस टीम उसे गोड्डा के लालमटिया और बोआरीजोर क्षेत्र में छिपे हथियारों को बरामद कराने के लिए जिरली समारी पहाड़ी की तरफ ले गई थी.

पुलिस का दावा था कि सूर्या ने पुलिस से इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला किया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह मारा गया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सूर्या हांसदा पर हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, जबरन लेवी (रंगदारी वसूलना) और दंगा फैलाने से जुड़े करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे. सूर्या सक्रिय राजनेता भी था, उसने भाजपा और जयराम महतो की पार्टी JLKM के टिकट पर बोरियो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था हालांकि उसे जीत नहीं मिली थी. इस एनकाउंटर के तुरंत बाद झारखंड की राजनीति गर्म हुई और पुलिस की कहानी पर कई सवाल उठे थे.

2026: सुजीत सिन्हा का भी कस्टडी ट्रांसफर के दौरान अंत

2 अगस्त 2026 को गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की भी पुलिस कस्टडी ट्रांसफर के दौरान एनकाउंटर में मौत हो गई. पुलिस के अनुसार साहिबगंज जेल से धनबाद ले जाते समय उसने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद मुठभेड़ में वह मारा गया. यह घटना अमन साहू एनकाउंटर की तरह ही राज्य में व्यापक चर्चा का विषय बनी.

सुजीत सिन्हा झारखंड के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में गिना जाता था. उसका आपराधिक नेटवर्क पलामू से शुरू होकर रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, धनबाद और अन्य जिलों तक फैल गया था. उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, आपराधिक षड्यंत्र और फायरिंग जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे.

सुजीत सिन्हा की सबसे बड़ी पहचान यह थी कि जेल में बंद रहने के बावजूद उसका नेटवर्क सक्रिय बना रहा. पुलिस का आरोप था कि वह मोबाइल फोन और अपने करीबी सहयोगियों के जरिए कारोबारियों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और कोयला कारोबार से जुड़े लोगों से रंगदारी वसूलता था. जांच एजेंसियों के अनुसार उसका गिरोह एक संगठित नेटवर्क की तरह काम करता था, जिसमें अलग-अलग लोगों को अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं.

अपराध का एक ही अंजाम- खात्मा!

झारखंड के अपराध जगत का इतिहास बताता है कि अधिकांश बड़े गैंगस्टरों का अंत या तो गैंगवार, कोर्ट परिसर, जेल या पुलिस कस्टडी के दौरान हुआ. कोयला सिंडिकेट, रंगदारी, वर्चस्व की लड़ाई और बदले की भावना ने कई कुख्यात अपराधियों की जान ली.

भोमा सिंह से लेकर भोला पांडेय, किशोर पांडेय, सुशील श्रीवास्तव, कुणाल सिंह, अमन साहू और सुजीत सिन्हा तक की कहानी इस बात की गवाही देती है कि संगठित अपराध की दुनिया में सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई अंततः हिंसा और मौत पर जाकर खत्म होती है.

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