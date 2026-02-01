Explainer: केंद्र सरकार के भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ रहे स्कूल, क्या बदलेगी भारत की शिक्षा प्रणाली, जानें फुल डिटेल्स
भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है. क्या है यह और सीबीएसई से कितना होगा अलग, जानें..
Published : February 1, 2026 at 2:51 PM IST
नई दिल्ली: वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने के बाद से केंद्र सरकार लगातार देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए प्रयास कर रही है. अब सरकार जोर इस बात पर है कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी भारतीयता पर आधारित हो. इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के समकक्ष एक नया राष्ट्रीय बोर्ड बनाया है. वर्ष 2023 में बनाए गए भारतीय शिक्षा बोर्ड को स्कूली शिक्षा व्यवस्था को भारतीय परंपरा के अनुसार चलाने के उद्धेश्य से स्थापित किया गया है. अब देशभर के स्कूल इस भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ रहे हैं.
दिल्ली के दो निजी स्कूल एसआर कैपिटल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नव ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस बोर्ड से जुड़े हैं. इसके अलावा अन्य स्कूल भी भारतीय शिक्षा से बोर्ड से जुड़ने के लिए आवेदन कर रहे हैं. वहीं पूरे देश की बात करें तो अब तक 169 स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ चुके हैं और 250 से अधिक स्कूलों से इस बोर्ड से जुड़ने के लिए आवेदन किया हुआ है. ऐसे में आने वाले समय में भारतीय शिक्षा बोर्ड की देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ी भूमिका रहने वाली है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी व्यवस्था क्या रहेगी..
क्या है भारतीय शिक्षा बोर्ड: भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चार अगस्त 2022 को की गई. यह केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड है. यह बोर्ड, विदेशी और मैकाले की शिक्षा पद्धति के विकल्प के रूप में एक शिक्षा बोर्ड है. भारत सरकार ने इसका गठन कर इसके संचालन की जिम्मेदारी स्वामी रामदेव के पंतजली योगपीठ को दी है, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. एनपी सिंह हैं. भारतीय शिक्षा बोर्ड से कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के स्कूल मान्यता ले सकते हैं और यह बोर्ड सीबीएसई के समकक्ष है. इस बोर्ड से भी 12वीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों के लिए सभी प्रमुख विकल्प खुले हैं, क्योंकि इसके 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्र भारतीय विश्वविद्यालय संघ, यूजीसी, एआईसीटीई और सभी राज्य सरकारों द्वारा मान्य हैं.
सीबीएसई से किस तरह अलग है भारतीय शिक्षा बोर्ड: भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस डॉ. एनपी सिंह ने कहा, सीबीएसई बोर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ा रहा है, जबकि भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से स्वदेशी शिक्षा पद्धति को पुनर्जिीवित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय स्थापित किया जाएगा. इस बोर्ड के सिलेबस में वेद, उपनिषद, गीता, जैन और बौद्ध दर्शन, भारतीय शूरवीरों की कथाएं, संवैधानिक मूल्य, गुरुकुल परंपरा और आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी को संतुलित रूप से जोड़ा गया है.
बोर्ड की विशेषताएं: डॉ. एमपी सिंह ने आगे बताया, सिलेबस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप है. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानदंडों को भी अपनाया गया है. इसमें रटने की नहीं बल्कि समझने पर अधिक जोर दिया गया है. अनुभव एवं गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था की गई है. बच्चों की मानसिक सेहत का ध्यान रखते हुए सिलेबस कम रखा गया है. साथ ही इसमें 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरुप शिक्षा की व्यवस्था. क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लाइफ स्किल्स, भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश, संस्कार, संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का संतुलन रखा गया है. दिल्ली से भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने वाले स्कूल के प्रिंसिपल लक्ष्य छाबड़िया ने बताया कि 12वीं तक के 160 से ज्यादा स्कूल और आठवीं तक के 600 से ज्यादा स्कूल अभी तक इस बोर्ड से जुड़ चुके हैं. वहीं 250 से अधिक स्कूलों ने बोर्ड से जुड़ने के लिए आवेदन किया हुआ है.
स्कूल कर रहे अभिभावकों की शंकाओं का समाधान: लक्ष्य छाबड़िया ने बताया कि अभिभावकों के मन में ये आशंका है कि कहीं यह बोर्ड पूरी तरह हिंदी तो नहीं हो जाएगा या बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से इस बोर्ड में स्विच करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी. अभिभावकों के मन में इस तरह की शंका आ रही है, जिनका समाधान किया जा रहा है. यह बोर्ड पूरी तरह से होम बोर्ड होगा इसका सेंटर किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाएगा. बच्चे अपने ही स्कूल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दे सकेंगे.
