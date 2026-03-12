ETV Bharat / bharat

Explainer: अब देश की पहली 'रिंग मेट्रो' से सरपट दौड़ेगी दिल्ली! बिना राजीव चौक जाए पहुंचेंगे नोएडा-गुड़गांव, पढ़िए एक्सप्लेनर

8 मार्च को प्रधानमंत्री ने रचा इतिहास; मजलिस पार्क-मौजपुर लिंक शुरू होते ही ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी का झंझट खत्म

अब देश की पहली 'रिंग मेट्रो' से सरपट दौड़ेगी दिल्ली!
अब देश की पहली 'रिंग मेट्रो' से सरपट दौड़ेगी दिल्ली! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 11:03 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 11:32 AM IST

धनंजय वर्मा
नई दिल्ली। आपने अब तक रिंग मेट्रो के बारे में तो सुन ही लिया होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रिंग मेट्रो क्या है? आज हम आपको इसी के बारे में डिटेल से बताएंगे. साथ ही, यह भी बताएंगे कि दिल्लीवालों की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है. कैसे उनकी नई लाइफलाइन अब यह रिंग मेट्रो बनने जा रही है. अब नई रफ्तार मिलेगी और लोग ट्रैफिक के झंझट से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे.

दरअसल, बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंक लाइन के नए 12.3 किलोमीटर मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर स्ट्रेच का उद्घाटन किया. अब पिंक लाइन पूरी एक सर्किल यानी की एक रिंग की तरह बन गई है. रिंग मेट्रो कोई मेट्रो का नया मॉडल या स्ट्रक्चर नहीं बल्कि मेट्रो का रूट है जो नए स्ट्रेच के बाद गोल हो गया है. पहले पिंक मेट्रो लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच चलती थी, लेकिन अब नए स्ट्रेच के खुलने के साथ मजलिस पार्क और जाफराबाद के बीच बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, सूरघाट, सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर-बाबरपुर का स्ट्रेच जोड़ा गया है जिससे अब पूरी पिंक लाइन गोल यानी रिंग के जैसी हो गई है. इसे ही रिंग मेट्रो कहा जा रहा है. इन नए स्टेशनों के जुड़ने से पिंक लाइन की लंबाई 71.56 किलोमीटर हो गई है.

दिल्लीवालों की नई लाइफलाइन बनी रिंग मेट्रो
दिल्लीवालों की नई लाइफलाइन बनी रिंग मेट्रो (ETV Bharat)
बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंक लाइन के नए 12.3 किलोमीटर मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर स्ट्रेच का उद्घाटन किया.
बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंक लाइन के नए 12.3 किलोमीटर मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर स्ट्रेच का उद्घाटन किया. (ETV Bharat)

रिंग मेट्रो को इस फोटो से समझिए

इस चित्र से समझिए, क्यों कहा जा रहा है इसे रिंग मेट्रो.
इस चित्र से समझिए, क्यों कहा जा रहा है इसे रिंग मेट्रो. (ETV Bharat)

आपस में इस तरह जुड़े हैं कॉरिडोर

मजलिस पार्क-मौजपुर-बाबरपुर वाले यह मेट्रो कॉरिडोर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मैजेंटा और वायलेट लाइन से इंटरसेक्ट करता है. इसकी वजह से यात्रियों को अपने सफर के अनुसार मेट्रो लाइन बदलने में सुविधा मिलती है.

बने नए स्टेशन
इस कॉरिडोर पर कई नए स्टेशन बने हैं, जिनमें मजलिस पार्क, बुराड़ी, झारोदा माजरा, जगतपुर-वजीराबाद, सूरघाट, नानकसर-सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर-बाबरपुर शामिल हैं.

अब पिंक लाइन पूरी एक सर्किल यानी की एक रिंग की तरह बन गई है.
अब पिंक लाइन पूरी एक सर्किल यानी की एक रिंग की तरह बन गई है. (ETV Bharat)

इसके साथ ही मजलिस पार्क-मौजपुर और बाबरपुर कॉरिडोर में यमुना नदी पर एक नया पुल भी बनाया गया है. इस प्रोजेक्ट में एक नया डबल-डेकर वायाडक्ट भी शामिल है, जिस पर मेट्रो लाइन और सड़क फ्लाईओवर दोनों चलते हैं.

जानिए, क्या हैं रिंग मेट्रो की बड़ी बातें
जानिए, क्या हैं रिंग मेट्रो की बड़ी बातें (ETV Bharat)

'रिंग मेट्रो' की जरूरत क्यों?
राजधानी दिल्ली की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि इसके चारों ओर 'रिंग रोड' सड़क मार्ग से यातायात का मुख्य आधार है. ठीक इसी तर्ज hj सार्वजनिक परिवहन की सबसे बड़ी लाइफ लाइन दिल्ली मेट्रो की 'पिंक लाइन' को डिजाइन किया गया है. मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच 12.3 किलोमीटर के 'मिसिंग लिंक' के जुड़ते ही अब यह लाइन एक पूर्ण गोलाकार लूप बन गई है. यह विस्तार दर्शाता है कि पिछले दो दशकों में दिल्ली मेट्रो ने न सिर्फ भौतिक दूरी कम की है, बल्कि राजधानी की आर्थिक रफ्तार को भी नई गति देने का काम दिया है.

जानिए, इस रिंग मेट्रो के शुरू होने से क्या मिलेगा?
जानिए, इस रिंग मेट्रो के शुरू होने से क्या मिलेगा? (ETV Bharat)
इंजीनियरिंग का कमाल: डबल-डेकर वायाडक्ट
इस सेक्शन की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता भजनपुरा व यमुना विहार के बीच बना 'डबल-डेकर वायाडक्ट' है. घनी आबादी व जमीन की कमी को देखते हुए इंजीनियरों ने एक ही पिलर पर नीचे सड़क (फ्लाईओवर) व उसके ऊपर मेट्रो ट्रैक का निर्माण किया है. यह न सिर्फ लागत प्रभावी है बल्कि शहरी नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है.

मैजेंटा लाइन का विस्तार: दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक
8 मार्च को प्रधानमंत्री ने मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया है. ये लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जो पश्चिमी व उत्तरी दिल्ली के बीच की दूरी को कम करेगा. इससे मधुबन चौक और हैदरपुर बादली मोड़ जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे यात्रियों को इंटरचेंज के लिए कश्मीरी गेट या राजीव चौक तक जाने की मजबूरी नहीं रहेगी.

परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने भी अपनी राय दी.
परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने भी अपनी राय दी. (ETV Bharat)

दिल्ली मेट्रो फेज-5A: भविष्य की नींव

  1. रिंग मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने फेज-5A (Phase-5A) के तहत तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी है. ये विस्तार योजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
  2. नोएडा और हवाई अड्डे की निकटता: नए कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली व आईजीआई एयरपोर्ट के बीच के सफर को छोटा कर देंगे.
  3. एरोसिटी-तुगलकाबाद (गोल्डन लाइन) का विस्तार: यह कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली के महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगा.
  4. इंद्रप्रस्थ-आरके आश्रम मार्ग: यह मध्य दिल्ली की कनेक्टिविटी को और भी मजबूत बनाएगा.

    मेट्रो विस्तार का सामाजिक प्रभाव: इस विकास कार्य को सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है. सरकार का तर्क है कि परिवहन सुविधाओं का आधुनिकीकरण सिर्फ यात्रा सुगम नहीं बनाता, बल्कि प्रदूषण कम करने व उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करता है. नई कनेक्टिविटी से दिल्ली एवं आस-पास के क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा. विशेष रूप से पूर्वी व उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए अब दैनिक सफर पहले से कहीं अधिक तेज, सुगम व सुविधाजनक होगा.
