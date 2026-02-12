ETV Bharat / bharat

Explainer: क्या है बिहार की 700 साल पुरानी 'पंजी प्रथा', जो सदियों से आनुवंशिक बीमारी से बचा रही

रिपोर्ट: वरुण ठाकुर

दरभंगा: हिंदू धर्म में एक ही गोत्र या निकट के संबंधों में विवाह वर्जित है. इसे धर्म और विज्ञान दोनों से जोड़कर देखा जाता है. गोत्र का अर्थ एक ही पूर्वज (ऋषि परंपरा) से होना होता है और एक ही गोत्र के लड़का-लड़की भाई-बहन के समान माने जाते हैं. यह नियम आनुवंशिक बीमारियों से बचने, संतान में स्वास्थ्य दोष को रोकने के लिए अनिवार्य माना जाता है. बिहार के मिथिलांचल में आज से 700 साल पहले से ही इस नियम का बहुत ही कड़ाई से पालन होता था और इस प्रथा का नाम है पंजी प्रथा या व्यवस्था.

क्या है पंजी प्रथा?: मिथिलांचल में वंशावली को संरक्षित करने के लिए सालों से चली आ रही पंजीकार व्यवस्था (परंपरा) है. 700 साल पुरानी पंजी व्यवस्था में परिवारों की वंशावली को मैथिली और संस्कृत में लिखा जाता है, जिसमें परिवारों की वंशावली, गोत्र और विवाह संबंधों का लेखा-जोखा होता है. यह सुनिश्चित करता है कि शादी, सगोत्र यानी एक गोत्र में न हो. इस प्रथा में पंजीकार, जिसे इस वंशावली का संरक्षक माना जाता है, सारे रिकॉर्ड सहेज के रखने का काम करते हैं.

डिजिटलीकरण की आवश्यकता: डिजिटल युग के बावजूद, पंजीकार आज भी मिथिला की पहचान और सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. पंजीकार सारे दस्तावेजों को सहेज कर रखते हैं. पहले वंशावली के सारे रिकॉर्ड ताड़ के पत्तों या पुराने कागजों (बसाहा) पर सहेज कर रखे जाते थे, लेकिन समय के साथ इसपर भी खतरा मंडरा रहा है. आधुनिकता के चलते नई पीढ़ी इस प्रथा से दूर हो रही है. ऐसे में पंजी दस्तावेजों के संरक्षण और डिजिटलीकरण की आवश्यकता है.

वंशावली के आधार पर विवाह: मिथिलांचल की पंजी प्रथा वंशावली के आधार पर विवाह तय करने की एक प्राचीन और वैज्ञानिक व्यवस्था है, जो मुख्य रूप से मैथिल ब्राह्मणों और कर्ण कायस्थों के बीच प्रचलित है जो कई दशकों से चली आ रही है. जानकारी के अनुसार इस प्रथा की औपचारिक शुरुआत 1310 ईस्वी (या 1327 ईस्वी) में कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव ने करवाई थी. उसके बाद से यह प्रथा चलती आ रही है.

देखा जाता है वर-वधू के बीच रक्त संबंध: वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजीकार अरविन्द मलिक ने बताया कि इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाह करने वाले युवक और युवती के बीच रक्त संबंध न हो. यह आनुवंशिक शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है. वहीं शादी तय होने से पहले पंजीकार युवक की सात पीढ़ियों और युवती की पांच पीढ़ियों के पूर्वजों का मिलान करते हैं.

"हम लोगों के पास लगभग 700 वर्षों की वंशावली का लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिसे ताड़ के पत्तों या पुराने कागजों पर रखे हुए हैं, लेकिन परिवारों की नई पीढ़ी अब इस पारंपरिक पेशे में रुचि नहीं ले रही है. प्रथा के अनुसार यदि दोनों पक्षों में कोई रक्त संबंध नहीं मिलता, तो पंजीकार एक प्रमाणपत्र देते हैं जिसे 'सिद्धांत' कहा जाता है. इसके बिना विवाह को सामाजिक मान्यता मिलती है."- अरविन्द मलिक, पंजीकार

पंजीकारों की संख्या में आई भारी कमी: वहीं उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी इस कठिन और कम आय वाले काम को छोड़ कर अन्य आधुनिक नौकरियों और व्यवसायों की ओर रुख कर रही है. लेकिन हमारा एक भतीजा है, उसको यह गुण सिखा रहे हैं. आगे भगवान जाने, लेकिन बीते कुछ वर्षों में पंजीकारों की संख्या में भारी कमी आई है.

कर्ण कायस्थ में 360 मूलक: पंजीकार अरविन्द मलिक कहते हैं कि कर्ण कायस्थ में 360 मूल हैं, जिसमें 150 मूल मालौद हो गया और 200 मूल चल रहा है. कर्ण कायस्थ में वर्तमान स्थिति कि बात करें तो हम लोगों में लेन देन नहीं हैं. वैसे मोबाइल कहें या ग्लोबल युग आने के बाद बहुत लोग मेट्रो सिटी में रहने लगे हैं. अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है. अभी 20% लोग दूसरे जात में शादी कर ले रहें हैं.

क्यों कमजोर हो रही प्रथा?: वहीं पंजीकार ने बताया कि सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन और व्यक्तिगत पसंद के विवाहों को कानूनी सुरक्षा मिलने से भी इस पारंपरिक व्यवस्था की प्रासंगिकता कम हुई है. बड़ी संख्या में मैथिल परिवारों का दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और विदेशों में बस जाना इस प्रथा के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण है. दूर रहने वाले लोग अक्सर स्थानीय परंपराओं के बजाय अपनी सुविधा के अनुसार विवाह तय करते हैं.

"ये सिद्धांत की परिपाटी है कि सात पीढ़ी लड़के का और पांच पीढ़ी लड़की का देखा जाता है. दोनों में कहीं भी मिलान होता है तो शादी कैंसिल कर दी जाती है. समाज के बीच बैठकर सब तय होता है. नए जेनेरेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. नए पंजीकार पूरा रिकॉर्ड संभालते हैं. उनके पास रजिस्टर होता है."- काम्खया कुमार कर्ण, स्थानीय

संबंध में नहीं होती है शादी: पंजीकार बताते हैं कि पंजी प्रथा का मूल उद्देश्य यह है कि संबंध में शादी ना हो. संबंध में शादी होने से बहुत तरह का खून संबंधित बीमारी होती है. पंजी प्रथा के तहत मिथिलांचल में बहुत तरह की बातों को जांचा जाता है. इसलिये हमलोग सात पुस्त तक देखते हैं, जिसमें कोई संबंध नहीं रहेगा तभी शादी मुमकिन हैं.