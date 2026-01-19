प.बंगाल के धापा में खतरनाक कूड़े का पहाड़, 6 हजार टन कचरा होता है डंप...कोलकाता नगर निगम परेशान!
कोलकाता नगर निगम ने धापा को कचरा मुक्त बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है.
Published : January 19, 2026 at 8:57 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कचरे का दबाव लगातार बढ़ रहा है. इसको लेकर कोलकाता नगर निगम (KMC) इससे काफी परेशान है. इसलिए, नए लैंडफिल के बजाय कई सालों से जमा कचरे के पहाड़ को साफ किया जाएगा. कोलकाता नगर निगम का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऐसे बड़े पैमाने पर प्लान तैयार कर रहा है.
खबर के मुताबिक, धापा में इतने सालों में कचरे का पहाड़ जमा हो गया है. बताया गया है कि, जमा हुए कचरे की मात्रा 9 मिलियन टन से ज्यादा है. कई सालों से, आस-पास के कई म्युनिसिपल एरिया से आने वाला कचरे को वहां डंप किया जा रहा है, जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई है.
कोलकाता के 4500 टन कचरे के अलावा, बिधाननगर, NKDA, हावड़ा और पानीहाटी म्युनिसिपल एरिया से लगभग 1500 टन कचरा आता है. कुल मिलाकर, धापा में 6000 टन कचरा डंप किया जाता है.
केएमसी के सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी पैदा होने वाले सारे कचरे और कचरे के मौजूदा पहाड़ को प्रोसेस करने की योजना बना रहे हैं. इसके लिए ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स अथॉरिटी और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ शुरुआती बातचीत हो रही है. लक्ष्य पैदा होने वाले 100 प्रतिशत कचरे को प्रोसेस करना है. इसलिए, धापा को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मालिकी वाली जमीन के पास के एक बड़े प्लॉट को खरीदने का काम चल रहा है, जिसके लिए वहां के किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस पूरे प्लान के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स अथॉरिटी से मंज़ूरी मांगी है. कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले ही एक डिटेल्ड प्लान तैयार करने के लिए एक कंसल्टिंग फर्म को हायर करने का फैसला कर लिया है.
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने म्युनिसिपल अधिकारियों को बताया है कि एक डिटेल्ड प्लान जमा करना होगा. एक शुरुआती प्लान काफी नहीं होगा. इसके अलावा, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स एक रामसर साइट है, इसलिए वहां ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता जिससे कोई दिक्कत हो. यहां कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक डिटेल्ड प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोई भी यूनिट एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए.
कोलकाता नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा, "हम नए प्रोजेक्ट को लागू करने के तरीके पर एक डिटेल प्लान बनाने के लिए एक कंसल्टिंग फर्म से बात कर रहे हैं. कोई नई लैंडफिल साइट नहीं होगी. इतने सालों में जमा हुए भारी मात्रा में कचरे को भी प्रोसेस किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि, कम्पोस्ट, सीएनजी, बायोमास ब्रिकेट और पेलेट बनाने से लेकर थर्मोकोल और प्लास्टिक को रीसायकल करने तक सब कुछ किया जाएगा. इस प्लान से धापा में जमा कचरे का दबाव कम होगा. कदम बहुत सावधानी से उठाए जाएंगे. मेडिकल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की प्रोसेसिंग पर खास जोर दिया जाएगा.
