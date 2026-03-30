KitKat की चोरी: चोरों ने 12 टन चॉकलेट बार पर फेरा हाथ
इटली से पोलैंड जाते समय 4.13 लाख से ज्यादा किटकैट चॉकलेट चोरी हो गए. कंपनी ने इसकी पुष्टि की.
Published : March 30, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 1:38 PM IST
नई दिल्ली: नेस्ले ने पुष्टि की है कि यूरोप में किटकैट चॉकलेट की एक बड़ी खेप चोरी हो गई है. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक बयान में किटकैट ने बताया कि एक बड़ी चोरी में उसके 12 टन से ज्यादा चॉकलेट चुरा लिए गए. ब्रांड ने कहा कि कस्टमर्स की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है और सप्लाई पर भी कोई असर नहीं पड़ा है.
किटकैट ने पोस्ट में लिखा,'हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि मध्य इटली में हमारी फैक्टरी से पोलैंड में उनके गंतव्य तक ले जाते समय, 12 टन किटकैट चॉकलेट चोरी हो गए. हम इस मामले की जाँच के लिए स्थानीय अधिकारियों और सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. अच्छी खबर यह है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, और सप्लाई पर भी कोई असर नहीं पड़ा है.'
किटकैट की पेरेंट कंपनी, नेस्ले (Nestle) ने इस बात की पुष्टि की है कि यह शिपमेंट पिछले हफ़्ते उसके प्रोडक्शन सेंटर से निकला था. इन चॉकलेट को पूरे यूरोप में बांटा जाना था, जिसके बाद इन्हें अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँचना था और जहां एक तरफ कंपनी के प्रवक्ता ने मजाकिया अंदाज में चोरों के 'बेहतरीन टेस्ट' की तारीफ की.
वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह की मुश्किलें अब पूरी इंडस्ट्री में आम होती जा रही है. चल रही जाँच के बीच सोशल मीडिया यूजर्स खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इस पूरी घटना को मीम्स का एक सिलसिला बना दिया.
एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया, 'ऐसा तब होता है जब आपके ट्रांसपोर्ट वाले 'ब्रेक' ले लेते हैं'. एक ने लिखा,'हमने हर तरह की चोरियां देखी हैं लेकिन यह वाली तो सच में इंटरनेट पर छा गई है.' एक और एक्स यूजर ने लिखा यह चोरी ईस्टर से कुछ ही दिन पहले हुई, एक ऐसा समय जब बहुत से लोग 'चॉकलेट हंट' का मजा लेते हैं. एक ऐसी परंपरा जिसमें बच्चों के ढूँढ़ने के लिए चॉकलेट के अंडे या खरगोश छिपाए जाते हैं.'