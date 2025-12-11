ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: महंगाई की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे पतंग बनाने वाले

पतंग बनाने वाले प्रोफेशनल गोवर्धन राजपूत ने कहा, "शहर के राजाबाजार और बुढिलाने इलाकों में कुछ परिवार पतंग बनाने के पारंपरिक काम में लगे हुए हैं. कुछ परिवार चार या पांच पीढ़ियों से इस काम में लगे हुए हैं. हालांकि, ऐसा लग सकता है कि जनवरी में सबसे ज़्यादा पतंगें उड़ाई जाती हैं और उसके बाद शायद ही कोई पतंग उड़ाता हो, लेकिन इस काम को चलाने के लिए बारह महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ती है."

पतंग बनाने का पारंपरिक बिजनेस नवंबर और दिसंबर से आसमान में रंग-बिरंगी पतंगें उड़ती हुई देखी जा सकती हैं और मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का रिवाज आज भी अधिकतर जगहों पर है. यह पतंगें हर कोई उड़ाना पसंद करता है. वे आज भी हाथ से बनाई जाती हैं. इसके लिए कुछ परिवार साल भर दिन-रात काम करते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि हर जगह बढ़ती महंगाई के साथ कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमत बिक्री पर असर डाल रही है. इसके अलावा, इसमें अधिक मेहनत और कम कमाई के कारण, पतंग बनाने वाले अब सोच रहे हैं कि क्या उन्हें यह बिजनेस जारी रखना चाहिए.

इसके लिए कारीगर और उनके परिवार इन पतंगों को बनाने के लिए पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं. शहर में तीन सौ से ज़्यादा परिवारों के लिए पतंग बनाना उनकी रोजी-रोटी का जरिया बन गया है. हालांकि, पतंग बनाने के बिजनेस से जुड़े अनिल राजपूत ने इस बात पर अफसोस जताया कि युवा पीढ़ी इस प्रोफेशन को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं ले रही है.

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): मकर संक्रांति का त्योहार साल के पहले महीने जनवरी में आता है.संक्रांति पर खुशी का संदेश देने के लिए पतंगें उड़ाई जाती हैं. दरअसल, संक्रांति और पतंग उड़ाना एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और युवा इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

कागज की पतंगों की ज्यादा डिमांड

गोवर्धन राजपूत ने कहा कि शहर में तीन सौ से ज़्यादा परिवार पतंग के कारोबार से जुड़े हैं. महिलाओं समेत परिवार के सभी सदस्य पतंग बनाने में पूरी मेहनत करते हैं. शहर में बनी पतंगें जालना, बीड, जलगांव, बुलढाणा और अहिल्यानगर जैसे शहरों के साथ-साथ राज्य के बाहर हैदराबाद और तेलंगाना भी भेजी जाती हैं.

उन्होंने बताया कि फरवरी से व्यापारी आकर पूरे साल के लिए जरूरी पतंगें बुक कर लेते हैं. उसी हिसाब से काम शुरू होता है. शुरू में काम कम समय के लिए होता है, लेकिन दिवाली के बाद वे बिक्री की डिमांड पूरी करने के लिए देर रात तक काम करते हैं . इस बीच प्लास्टिक की डिजाइनर पतंगें बाजार में आ गई हैं, फिर भी कागज की पतंगों की डिमांड अभी भी ज़्यादा है.

महंगाई से बिजनेस पर असर

पतंग बनाने वाले अनिल राजपूत ने हालात पर दुख जताते हुए कहा कि कि पतंग भले ही बहुत सिंपल दिखती हो, लेकिन इसके प्रोडक्शन पर महंगाई का काफी असर पड़ रहा है. इसके लिए कागज हैदराबाद से खरीदना पड़ता है, जबकि पतंग के लिए जरूरी स्टिक लोकल ट्रेडर्स से मंगाई जाती हैं. कागज का एक रिम जो पहले आठ सौ रुपये का था, अब बारह सौ रुपये तक का हो गया है.

उन्होंने बताया कि पतंगों में इस्तेमाल होने वाली स्टिक के दाम भी दस से पंद्रह परसेंट बढ़ गए हैं. इस वजह से पतंग बनाने वालों को महंगाई का असर महसूस हो रहा है. जब हम पतंग ट्रेडर्स को इस बारे में बताते हैं, तो वे थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उसी हिसाब से अपने ऑर्डर एडजस्ट कर लेते हैं. महंगाई से बिजनेस पर असर पड़ रहा है.

हाथ से बन डोर-मांझे की डिमांड ज्यादा

अनिल राजपूत ने यह भी कहा, "जब पतंग उड़ाने की बात आती है तो पतंग की डोर और मांझे की बहुत जरूरी होती है. कुछ साल पहले, पतंग की डोर लोकल लेवल पर बनती थी. अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की डोर बनती थी, जिससे उनकी कीमतें सस्ती रहती थीं. हालांकि, समय के साथ पतंग की डोर का प्रोडक्शन कम हो गया है. अभी, डोर रायबरेली में बनती है और फिर हर जगह बांटी जाती है.

इस वजह से कीमतें बढ़ गई हैं. साथ ही, मार्केट में चाइनीज डोर बड़ी मात्रा में बिक रही है. हालांकि, जब से पतंग उड़ाने के कॉम्पिटिशन में चाइनीज डोर का इस्तेमाल बैन हुआ है, तब से हाथ से बनी पतंग की डोर की डिमांड ज्यादा है."

यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के SIR शेड्यूल में बदलाव किया