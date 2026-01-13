मकर संक्रांति पर सियासत की पतंगबाजी, हवा में उड़ेंगे पीएम मोदी, ट्रंप से लेकर पुतिन
गया के युवा संक्रांति पर आसमान में छेड़ेंगे वर्ल्ड वॉर! मोदी-ट्रंप-पुतिन जैसे बड़े नेताओं की तस्वीर वाली पतंग उड़ाएंगे. कमेंट में खबर
Published : January 13, 2026 at 8:43 PM IST
रिपोर्ट- रत्नेश कुमार/सरताज अहमद
गया : बिहार के गया के रहने वाले आदित्य कुमार कहते हैं, ''मैं ट्रंप की पतंग उड़ाऊंगा. ट्रंप को कोई नहीं हरा सकता है. ट्रंप की पतंग आसमान में होगी. मेरी ही पतंग सबसे शक्तिशाली रहने वाली है. मेरा ही जलवा रहेगा. ट्रंप को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है.''
गया के ही सन्नी कुमार कश्यप बताते हैं, ''रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को टीवी पर देखा है. वह किस तरह से ट्रंप के सामने खड़े हैं. वह काफी मजबूत हैं. उनके साहसिक बयान को टीवी पर देखा तो प्रभावित हुआ. इस बार पुतिन वाला पतंग खरीदा है. मेरी पुतिन की पतंग ट्रंप के पतंग को काटेगी. आसमान में मेरी पतंग अच्छी रहने वाली है.''
'मैं मोदी की पतंग उड़ाऊंगा' : 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति की तैयारी में जुटे राजेश कुमार बताते हैं कि मार्केट में मोदी और ट्रंप दोनों है. दोनों की पतंग बाजार में बिक रही हैं. किंतु बादशाहत पूरी दुनिया में मोदी की है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं. 14 जनवरी को मोदी पतंग उड़ाऊंगा. मोदी पतंग उड़ाकर उनकी बादशाहत दिखाऊंगा.
चित्र वाले पतंग लोगों को खूब पसंद : दरअसल, 14 जनवरी मकर संक्रांति पर बिहार के गया में पूरी तैयारी है. पुरानी परंपरा के अनुसार इस दिन पतंगबाजी के लिए किशोर-युवा पीढी पूरी तरह से तैयार है. खास बात यह है, कि बिहार के गया में इस बार पतंगबाजी थोड़ी अलग है. क्योंकि इस बार देश दुनिया के पटल पर ट्रंप, पुतिन और मोदी छाए हुए हैं. इन तीनों की एक-एक गतिविधि व एक-एक बातें महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में मकर संक्रांति पर उनके चित्र वाले पतंग बाजारों में बिक्री हुए हैं.
आसमान में छेड़ेंगे वर्ल्ड वॉर! : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पतंग बिके हैं. क्योंकि ये तीनों चेहरे स्वत: ही नई पीढी के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. वर्तमान परिदृश्य में पूरी दुनिया में एक तरह से उथल-पुथल है, तो मोदी, ट्रंप और पुतिन के एक-एक कदम पर दुनिया की नजर है. ऐसे में लाजिमी है कि उनके चित्रों वाले पतंगों के बीच भी मकर संक्रांति की भिड़ंत हो.
ऑपरेशन सिंदूर के पतंगों की काफी बिक्री : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के पतंगों की काफी बिक्री रही. इस तरह के पतंग को खरीदने के लिए मारामारी होती रही और मार्केट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पतंग तुरंत बिक गए. इसी प्रकार ट्रंप और पुतिन वाले पतंग मार्केट में आते ही ग्राहकों ने उसे हाथों -हाथ उड़ा लिया. काफी संख्या में युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रंप और पुतिन वाले पतंग को खोजने में जुटे दिखे.
''इस साल गया के आसमान में सिर्फ पतंगे नहीं दुनिया के दिग्गज नेता भी उड़ते दिखेंगे. इस बार भी मकर संक्रांति को लेकर खास तैयारी की थी. हालांकि उम्मीद से कहीं ज्यादा पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के जेलेंस्की की तस्वीर वाली पतंग की मांग हुई है.''- धर्मेंद्र कुमार, पतंग के थोक व्यापारी
10 जनवरी से पहले स्टॉक खत्म : धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि पिछली बार उनके पास 2000 से अधिक ऐसी तस्वीर वाली पतंग बच गई थी, लेकिन इस बार 10 जनवरी से पहले ही खत्म हो गई है. उन्होंने कहा कि असल में दुनिया में जो तनाव चल रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे युवा उस तनाव को हवा में उड़ाना चाहते हैं. वो यहीं से आसमान में पतंग का पेंच लगाकर तनाव को सुलझाएंगे.
5000 से अधिक बिक्री : पतंग कारोबारी लक्की कुमार ने कहा कि उनके पास सभी प्रकार के पतंग हैं, इसमें कागज और प्लास्टिक की भी पतंग हैं. उन्होंने इन नेताओं की तस्वीर वाली पतंग लगभग 30000 की बेची है. यहां 22 दिसंबर से पतंग बिकनी शुरू हो जाती है. 20 दिनों में तीन लाख का कारोबार उनका हो जाता है.
दुःख हरनी मंदिर के पास एक गुमटी में पतंग बेच रहे रिंकू कुमार ने कहा कि एक लाख रुपये से अधिक के पतंग वो बेच चुके हैं. सबसे पहले उन्होंने ही मोदी, ट्रंप और पुतिन की पतंग लाई थी. अब तो उनके पास कुछ नहीं बची है. इन नेताओं वाली पतंग सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के युवा लेकर गए हैं.
गया में पतंग कारोबार : गया के दुख हरनी मंदिर रोड के रास्ते पर कई परिवार ऐसे हैं, जिनके घरों में पतंग बनती है. वो सालों भर मकर संक्रांति का इंतजार करते हैं. हालांकि इसके अलावा शहर के केपी रोड, कोतवाली रोड, टावर चौक रोड पर भी पतंग की कई दुकानें हैं.
