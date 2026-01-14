पाकिस्तान में क्यों Crime है पतंगबाजी? भारत में पतंगोत्सव की खूबसूरत परंपरा, जानिए कहां कब उड़ती पतंग

ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: आज से करीब 40 साल पहले जब कोई बच्चा पतंग उड़ाने की सोचता था तब मम्मी-पापा मना कर देते थे- कहते थे, अच्छे बच्चे पतंग नहीं उड़ाते... लेकिन, आज यही पतंग एक उत्सव का रूप ले चुकी है. देश ही नहीं विदेश में भी काइट महोत्सव मनाए जाते हैं. बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं.

इतना ही नहीं इसने एक बड़े कारोबार का भी रूप ले लिया है. जो देश की इकनॉमी को बढ़ाने में मददगार साबित होता है. ये उड़ती पतंग मनोरंजन का साधन तो है ही, देश की कला और संस्कृति को भी दर्शाती है. इसके साथ ही सेहत में भी निखार लाकर स्वस्थ जीवन शैली की ओर इंसान को ले जाती है.

आईए, इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं पतंग हवा में पहली बार कब और कैसे उड़ी, भारत में कब और कहां पतंगोत्सव मनाया जाता है, पतंग का मकर संक्रांति, स्वतंत्रता दिवस और पोंगल त्योहार से क्या कनेक्शन है...

अब तक की सबसे बड़ी पतंग कब उड़ी.
अब तक की सबसे बड़ी पतंग कब उड़ी. (Photo Credit ETV Bharat)

पतंगों का इतिहास: अमेरिकन काइट-फ्लायर्स एसोसिएशन के अनुसार पतंग का विकास चीन में हुआ था. लिखित रूप में पतंग उड़ाने का सबसे पहला विवरण 200 ईसा पूर्व में चीन में मिलता है, जो पतंग के बारे में चीन के दावे का समर्थन करता है. हान राजवंश के चीनी सेनापति हान ह्सिन ने जिस शहर पर हमला किया था, उसकी दीवारों के ऊपर पतंग उड़ाकर यह मापा कि उनकी सेना को सुरक्षा घेरा पार करने के लिए कितनी सुरंग खोदनी पड़ेगी.

भारत में कब उड़ी पतंग: 13वीं शताब्दी तक, पतंग उड़ाने का चलन व्यापारियों के जरिए चीन से कोरिया और एशिया भर में भारत और मध्य पूर्व तक फैल चुका था. हर जगह पतंग उड़ाने की अपनी एक विशिष्ट शैली और सांस्कृतिक उद्देश्य विकसित हुए.

यात्रा की सफलता मापने के लिए चीनी उड़ाते थे पतंग: 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय खोजकर्ता मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक (1295) में बताया है कि उन्होंने चीनी व्यापारियों को पतंगों का उपयोग करके यह निर्धारित करते देखा था कि कोई यात्रा सफल होगी या नहीं.

पतंग के हैं अपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड.
पतंग के हैं अपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड. (Photo Credit ETV Bharat)

यूरोप में उड़ी पतंग: 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच पतंग उड़ाने का चलन पूरे यूरोप में फैल गया, जिसका उल्लेख वास्को दा गामा, जियोवानी डेला पोर्टा और विलियम शेक्सपियर के लेखन में मिलता है. 16वीं और 17वीं शताब्दी में नाविक जापान और मलेशिया से भी पतंगें लेकर आए. शुरुआत में पतंगों को एक अनोखी वस्तु माना जाता था और यूरोपीय संस्कृति पर इनका बहुत कम प्रभाव पड़ा.

भारत में पतंग का इतिहास: गुजरात पर्यटन विभाग की वेबसाइट के अनुसार पतंगें सबसे पहले भारत में या तो फ्रांस के रास्ते पूर्व की ओर आने वाले मुस्लिम व्यापारियों के जरिए आईं, या फिर पवित्र ग्रंथों की खोज में चीन से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों के जरिए पहुंचीं.

गीतों-कविताओं में पतंगें: करीब 1000 साल से भी पहले, संगीतकार संतनाम्बे ने अपने गीतों में पतंगों का उल्लेख किया था. इस क्षेत्र के विशिष्ट दृश्यों को दर्शाने वाले कई उत्कृष्ट लघु चित्रों में लोगों को पतंग उड़ाते हुए दिखाया गया है. चूंकि गुजरात भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है, इसलिए यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां मुस्लिम और हिंदू संस्कृतियां काफी हद तक मिश्रित हुई हैं. इसलिए, संभवतः मुसलमानों द्वारा लाई गई पतंगों का उपयोग हिंदू त्योहार में किया जाने लगा.

पूरी दुनिया में मनाया जाता है पतंग उत्सव.
पूरी दुनिया में मनाया जाता है पतंग उत्सव. (Photo Credit ETV Bharat)

प्राचीनकाल में पतंगों का उपयोग: प्राचीनकाल में पतंगों का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता था. इनके कई महत्वपूर्ण व्यावहारिक उपयोग थे, जिनमें सैन्य, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपयोग शामिल थे. शुरुआत में पतंगों का उपयोग दूरी मापने और संकेत भेजने जैसे उपयोगी कार्यों के लिए किया जाता था.

  • चीनी सेना पतंगों से भेजती थी संदेश: प्राचीन चीन में सैन्य नेता लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए पतंगों का उपयोग करते थे. खगोलविद भी वस्तुओं की दूरी और इमारतों की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए इनका उपयोग करते थे.
  • मछली पकड़ने के लिए पतंगों का प्रयोग: मछली पकड़ने के लिए भी पतंगों का उपयोग किया जाता था. मछुआरे पतंग में चारा लगाकर उसे पानी के ऊपर उड़ाते थे, ताकि मछलियां आकर्षित हों. ये प्रारंभिक उपयोग दर्शाते हैं कि पतंगें विभिन्न संदर्भों में कितनी अनुकूलनीय और रचनात्मक हो सकती हैं.

पतंग उड़ाने का सेहत से क्या है कनेक्शन: ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में रहने की प्राचीन मान्यता से ही मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा बनी. सूर्य के प्रकाश से सर्दियों से संबंधित बीमारियों और त्वचा की समस्याओं में लाभ होता है. वैसे, धूप स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है क्योंकि, यह विटामिन डी का स्रोत है.

पुराने जमाने की पतंग और आज की में क्या अंतर है.
पुराने जमाने की पतंग और आज की में क्या अंतर है. (Photo Credit ETV Bharat)
  • पतंगें आंखों को देती हैं आराम: कंप्यूटर और मोबाइल फोन के लगातार इस्तेमाल से आंखें थक जाती हैं. ध्यान भटकने लगता है. लगातार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल से होने वाले आंखों के तनाव को शांत नीले आकाश के सामने किसी दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके कम किया जा सकता है.
  • पतंग उड़ाने से दूर होता तनाव: पतंग उड़ाने से हमारी गर्दन और कंधों की मांसपेशियों को आराम मिलता है. पतंग उड़ाना मन को सुकून देता है. साफ, नीले आसमान में पतंग को उड़ते देखना लोगों को रोजमर्रा की चिंताओं से दूर कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है.

किस राज्य में कब मनाया जाता है पतंगोत्सव: मकर संक्रांति का त्योहार भारत में उत्तर से दक्षिण तक धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन को कई नामों से जाना जाता है और विभिन्न राज्यों में इस त्योहार को मनाने के अलग-अलग तरीके हैं.

  • उत्तर प्रदेश में खिचड़ी: पतंगबाजी का त्योहार उत्तर प्रदेश में "खिचड़ी" के नाम से जाना जाता है. इस शुभ दिन प्रयागराज के संगम या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है. दरअसल, मकर संक्रांति एक प्रमुख राष्ट्रीय फसल उत्सव है. यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उसकी उत्तर दिशा की यात्रा (उत्तरायण) की शुरुआत का प्रतीक है. इस दिन पतंग उड़ाना "देवताओं के जागरण" का प्रतीक है.
  • पंजाब में माघी: पतंगबाजी का त्योहार मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर पंजाब में मनाई जाने वाली "लोहड़ी" के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें अलाव जलाए जाते हैं और लोग खुशी मनाते हैं. अगले दिन, संक्रांत पर "माघी" मनाई जाती है. पंजाबी लोग अपने प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य को करते हैं और पतंग उड़ाते हैं.
  • मध्य प्रदेश में सुकरत: पतंगबाजी का त्योहार बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में "सुकरत" या "सकारत" के नाम से जाना जाता है. यह त्योहार बड़े उत्साह, धूमधाम और मिठाइयों के साथ मनाया जाता है.
  • पश्चिम बंगाल में पौष पर्व: पश्चिम बंगाल में लोग मुख्य रूप से विश्वकर्मा पूजा पर पतंग उड़ाते हैं, जो ईश्वर को समर्पित है. यह पूजा फसल कटाई और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक मकर संक्रांति पर भी की जाती है, जिसका बंगाली नाम पौष पर्व है.
  • गुजरात की पतंगबाजी खास: गुजरात राज्य में पतंग उड़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर मकर संक्रांति पर, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है. पतंग इस त्योहार से गहराई से जुड़ी हुई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी है.
  • महाराष्ट्र की अलग परंपरा: महाराष्ट्र में भारतीय पतंग महोत्सव पर स्नेह के प्रतीक के रूप में तिल-पोली नामक मिठाई का आदान-प्रदान करना एक प्रथा है. इसके अलावा महिलाओं को बर्तन उपहार में देने की परंपरा है, इसके लिए महिलाएं हल्दी-कुमको नामक समारोह भी करती हैं.
  • तमिलनाडु में पोंगल: भारत के दक्षिण में संक्रांति उत्सव को "पोंगल" कहा जाता है. दूध में चावल उबालने की परंपरा से ही इस त्योहार का नाम पड़ा है. यह विशेष रूप से किसानों के बीच लोकप्रिय है. लोग इस दिन सूर्य की पूजा करते हैं.
  • आंध्र प्रदेश में 4 दिन मनाया जाता है पेद्दा पंडुगा: पतंग उत्सव आंध्र प्रदेशवासियों के लिए एक शानदार अवसर है. तेलुगु लोग मकर संक्रांति को "पेद्दा पंडुगा" कहते हैं, जिसका अर्थ है "भव्य उत्सव". यह उत्सव चार दिन तक मनाया जाता है. पहला दिन "भोगी", दूसरा "संक्रांति", तीसरा "कनुमा" और चौथा "मुक्कनुमा" कहलाता है.
  • राजस्थान का नजारा सबसे अलग: राजस्थान का जोधपुर शहर मकर संक्रांति पर जीवंत हो उठता है. उत्साहित बच्चे और बड़े छत पर उमड़ पड़ते हैं और हजारों रंग-बिरंगी पतंगें सुबह से आकाश में छा जाती हैं. जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर में भी यही नजारा रहता है.
  • ओडिशा में काफी पुरानी परंपरा: ओडिशा में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है. उत्सव को छतों पर पार्टियों के साथ मनाया जाता है. यहां विश्वकर्मा पूजा पर भी पतंग उड़ाई जाती है जो सदियों से चली आ रही एक परंपरा है.
  • कर्नाटक में गलीपाता हब्बा: कर्नाटक में मकर संक्रांति और दशहरे पर पतंग उड़ाने की परंपरा है, जिसे "गलीपाता हब्बा" (पतंग उत्सव) कहा जाता है. इस दिन लोग छतों पर पार्टी करते हैं और पतंगबाजी का आनंद लेते हैं.
  • असम में पतंगबाजी लोकप्रिय खेल: असम में पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय खेल है, जो मकर संक्रांति या माघ बिहू के आसपास मनाया जाता है. जिसे सिला नोई-जीवन पतंग नदी उत्सव भी कहा जाता है.
  • बिहार में सकरात: बिहार में मकर संक्रांति के उत्सव से जुड़ी एक प्रसिद्ध परंपरा पतंग उड़ाना है. पश्चिमी बिहार में इसे सकरात या खिचड़ी के नाम से जाना जाता है. शेष बिहार में इसे तिल सकरात या दही चूरा के नाम से जाना जाता है.
  • केरल में मकर विलक्कू: केरल में पतंग उड़ाना विशेष रूप से मकर संक्रांति उत्सव से जुड़ा है, जिसे स्थानीय रूप से मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है.
  • हिमाचल प्रदेश में माघी साजी: हिमाचल प्रदेश में पतंग उड़ाना मुख्य रूप से मकर संक्रांति उत्सव से जुड़ा है, जिसे माघी साजी भी कहा जाता है. विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी एक परंपरा पतंग उड़ाना है, जो दिव्य निर्माता भगवान विश्वकर्मा को समर्पित एक उत्सव है.

त्योहार और पतंग में क्या है कनेक्शन?

  • पोंगल: पोंगल सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय फसल उत्सव है. पतंग उड़ाना चेन्नई और हैदराबाद में फसल की प्रचुरता और लंबे, धूप भरे दिनों की वापसी का जश्न मनाने का एक सामुदायिक कार्यक्रम है.
  • स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त को पतंग उड़ाने की परंपरा 1928 में साइमन आयोग के बहिष्कार से जुड़ी है. सबसे विशिष्ट ऐतिहासिक वृत्तांत चौधरी खलीकुज्जमान से संबंधित है, जिन्होंने लखनऊ में ब्रिटिश प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया था.

क्या है पतंग का अर्थशास्त्र: देश में गुजरात राज्य पतंग कारोबार का एक प्रमुख केंद्र है, जिसका बाजार 6.50 अरब रुपये (76.58 मिलियन डॉलर) का है. भारत में बनने वाली कुल पतंगों में से लगभग 65% का उत्पादन गुजरात में होता है. इसके अलावा भारत से भारी मात्रा में कई देशों को पतंगों का निर्यात किया जाता है.

पतंग कारोबार से कितने परिवार जुड़े हैं: गुजरात के जमालपुर क्षेत्र में 1200 से अधिक परिवार कई पीढ़ियों से पतंग बनाते आ रहे हैं. लगभग 1,30,000 लोग साल भर पतंग उत्पादन में लगे रहते हैं. छोटे कारीगर अपने घरों से काम करते हैं, जबकि बड़े थोक व्यापारी और वितरण भागीदार त्योहारों की भीड़ के दौरान शहरी बाजारों में अपनी सेवाएं देते हैं.

पतंगों की कीमत: भारत में पतंगें अलग-अलग रेट पर मिलती हैं. साधारण डिजाइन वाली पतंगों की कीमत 5 रुपये से लेकर उच्च गुणवत्ता वाली, विशेष रूप से डिजाइन की गई पतंगों की कीमत 1,500 रुपए तक होती है.

पतंग उड़ाने पर कहां बैन?

  • पाकिस्तान (पंजाब प्रांत): पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पतंगबाजी बैन है. इसके लिए बाकायदा पंजाब पतंगबाजी निषेध (संशोधन) अधिनियम भी बना है. इसके तहत 2025 की शुरुआत से राज्य में पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध है. यह एक गैर-जमानती अपराध है और जुर्माने के साथ कारावास का भी प्रावधान है.
  • अफगानिस्तान पतंगबाजी को मानता गैर इस्लामी शौक: तालिबान शासन के तहत, पतंगबाजी पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है या इस पर कड़ी पाबंदी है, क्योंकि इसे "गैर-इस्लामी" शौक माना जाता है.

भारत में पतंग उड़ाने के क्या हैं कानूनी नियम: भारत में पतंग उड़ाना वैध है, लेकिन डोरी के प्रकार और स्थान को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) और पुलिस की ओर से नियम बनाए गए हैं. जैसे, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत चीनी मांझा (सिंथेटिक/नायलॉन/कांच-लेपित डोरी) पर पूरे देश में बैन है. इसके साथ ही, अधिक यातायात वाली सड़कों या हवाई अड्डों के पास पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस-प्रशासन आदेश जारी करती है. दिल्ली में पारंपरिक सूती धागे (सद्दी) के अलावा किसी भी अन्य डोरी से पतंग उड़ाने पर बैन है.

