2027 में किचन के तेल से उड़ेंगे विमान; कार के बाद अब प्लेन भी होंगे 'ग्रीन', जानिए टिकट महंगी होगी या सस्ती?
सरकार ने 1 जनवरी 2027 से हर फ्लाइट के ईंधन में 1% हिस्सा किचन के बचे तेल से बने ईंधन को मिक्स करना किया अनिवार्य.
Published : November 7, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime): Used Cooking Oil Jet Fuel: जिस तेल में समोसा-पूड़ी-पकौड़े तल कर आपने पेट-पूजा की थी, अब वही आपको एक शहर से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाएगा. है न चौंकाने वाली बात लेकिन, सच है. दरअसल, सरकार ने आपकी और होटल-रेस्टोरेंट की किचन के बचे हुए तेल से जेट फ्यूल बनाने की योजना बनाई है. बिल्कुल उसी तरह जैसे अनाज और गन्ने की खोई से एथेनॉल बनाकर कारें दौड़ रही हैं.
मतलब कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर उसे ग्रीन फ्यूल बनाने के बाद अब सरकार जेट फ्यूल को भी ग्रीन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) बनाने जा रही है. 1 जनवरी 2027 से हर फ्लाइट के ईंधन में 1% हिस्सा किचन के बचे हुए तेल से बने ईंधन को मिक्स किया जाएगा. जेट फ्यूल में ब्लेंडिंग फ्लाइट टिकट महंगी कराएगी या सस्ती? आइए ETV Bharat की रिपोर्ट में समझते हैं.
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) क्या है: सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (Sustainable Aviation Fuel, SAF) एक आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल विमान ईंधन यानी बायो जेट फ्यूल (Bio-Jet Fuel) है, जिसे कच्चे तेल से बनने वाले जेट केरोसिन) के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह हवाई जहाजों के लिए एक ऐसा ग्रीन फ्यूल (Green Fuel) है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विमानों को उड़ाता है.
पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में SAF उत्पादन से लेकर विमान में जलने तक कार्बन उत्सर्जन में 80% तक की कमी ला सकता है. यह उन चीजों से बनता है जो पहले से ही पर्यावरण में मौजूद हैं या अपशिष्ट हैं. इसलिए, इसे जलाने से वायुमंडल में कोई अतिरिक्त कार्बन नहीं जुड़ता.
सरकार ने सभी इंटरनेशनल उड़ानों के जेट ईंधन में 1% SAF किया अनिवार्य: सरकार ने विमानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए भारत से उड़ान भरने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जेट ईंधन (ATF) में 1% SAF की ब्लेंडिंग अनिवार्य कर दी है. ये अनिवार्यता पहली जनवरी 2027 से लागू होगी.
इसके बाद 2028 तक लक्ष्य को बढ़ाकर ब्लेंडिंग 2% की जाएगी. 2030 तक इसे 5% तक करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है. इसके लिए हरियाणा की इंडियन ऑयल को पानीपत रिफाइनरी में यूज्ड कुकिंग ऑयल (UCO) से विमान ईंधन बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) का ISCC CORSIA प्रमाणन मिल गया है.
HPCL और BPCL ने यूज्ड कुकिंग ऑयल इक्ट्ठा करने के लिए जारी किए टेंडर: पानीपत रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी बन गई है जिसने यूज्ड कुकिंग ऑयल से जेट ईंधन बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) का ISCC CORSIA प्रमाण पत्र हासिल किया है. इसके अलावा विशाखापत्तनम रिफाइनरी में भी यूज्ड कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से SAF बनाने के लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट शुरू किया गया है.
यह जनवरी 2027 से सालाना 10 हजार टन (TMT) उत्पादन शुरू कर देगा. इसके लिए देश की सरकारी कंपनियों HPCL और BPCL ने हजारों टन यूज्ड कुकिंग ऑयल जुटाने के लिए बड़े टेंडर भी जारी किए हैं.
SAF से विमानों की सफल उड़ान: सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी करके सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के जेट ईंधन में 1% SAF की ब्लेंडिंग करने की घोषणा की है. इसके पहले देश ने SAF से कई सफल उड़ाने की हैं. सबसे पहले अगस्त 2018 में SpiceJet ने देहरादून से दिल्ली के बीच जटरोफा (Jatropha) से बने 25% बायो-फ्यूल के मिश्रण के साथ पहली सफल टेस्ट फ्लाइट उड़ाई थी.
इसके बाद फरवरी 2022 में IndiGo ने भी 10% SAF ब्लेंड के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ान का सफल परीक्षण किया था. मई 2023 में एयर एशिया (अब AIX Connect) ने पुणे से दिल्ली के लिए SAF मिश्रण के साथ पहली कॉमर्शियल यात्री उड़ान भरी थी. मई 2023 में SAF ब्लेंडिंग से पुणे-दिल्ली एयरएशिया की फ्लाइट उड़ी थी. इस उड़ान के जेट ईंधन में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) और प्राज इंडस्ट्रीज ने गन्ने के शीरे से तैयार 1% SAF मिलाया था.
SAF ब्लेंडिंग से पर्यावरण को सबसे बड़ा फायदा: SAF ब्लेंड ईंधन के इस्तेमाल से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 90% तक कम हो जाता है. इसमें सल्फर नहीं होता है. इसके इस्तेमाल से आसमान में उड़ने वाले विमानों से निकलने वाले हानिकारक बारीक कणों और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बेहद कम हो जाता है, जिससे ऊपरी वायुमंडल साफ रहता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सामान्य जेट ईंधन में आसानी से मिलाया जा सकता है. इसके लिए विमान या उसके इंजन में किसी भी प्रकार के बदलाव करने की जरूरत नहीं होती.
कच्चे तेल का आयात घटेगा: देश को अपनी जरूरत का पेट्रोलियम पदार्थ पाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. करीब 85% कच्चा तेल देश को विदेश से आयात करना पड़ता है. इससे देश का बहुत बड़ा राजस्व बाहर जाता है. घरेलू स्तर पर SAF बनाने से कच्चे तेल के आयात बिल में भारी बचत होगी. विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से भारतीय एविएशन सेक्टर सुरक्षित रहेगा.
बढ़ेंगे रोजगार, किसानों को होगा लाभ: SAF केवल यूज्ड कुकिंग ऑयल से ही नहीं, बल्कि गन्ने की खोई, कृषि अवशेषों और पराली से भी बनाया जा रहा है. इससे किसानों को अपने कृषि कचरे का सही दाम मिलेगा. जो उनकी आय बढ़ाएगा. इसके अलावा, पराली जलने की समस्या का समाधान भी होगा.
दरअसल, उत्तर भारत में हर साल पराली जलाने से भयंकर प्रदूषण होता है. इसके जरिए काफी हद तक इस प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा. इसके साथ ही देश भर में बायो-फ्यूल सप्लाई चेन, कचरा इकट्ठा करने वाले केंद्रों और नई रिफाइनरी यूनिट्स की स्थापना से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में हजारों नए रोजगार पैदा हो रहे हैं.
यूज्ड कुकिंग ऑयल ₹45 प्रति लीटर तक बिकता: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के अनुसार, आम लोग, गृहणियां और छोटे या बड़े रेस्टोरेंट मालिक अपने इस्तेमाल किए जा चुके खाने के तेल को सीधे सरकार या बड़ी रिफाइनरियों को नहीं बेच सकते. इसके बजाय, FSSAI की RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) पहल के तहत एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है. सबसे पहले आपको RUCO के आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर जाकर अपने FSSAI लाइसेंस नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.
इसके बाद आपके इलाके में सक्रिय सरकारी मान्यता प्राप्त कलेक्शन एजेंसियां जैसे Ecoil, BioD Energy, Aris BioEnergy, या BioTradX आपसे जुड़ जाएंगी. ये कंपनियां आपको यूज्ड ऑयल इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े नीले ड्रम मुफ्त में देती हैं. जब ड्रम भर जाता है, तो आप ऐप के जरिए पिकअप शेड्यूल कर सकते हैं. तेल की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर एजेंसियां रेस्टोरेंट मालिकों को ₹30 से ₹45 प्रति लीटर तक का भुगतान करती हैं.
देश के सामने SAF को लेकर चुनौतियां क्या: सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF के इस्तेमाल और 2027 से लागू होने वाली अनिवार्य ब्लेंडिंग को लेकर देश के सामने कई चुनौतियां भी हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार, मुख्य रूप से यूज्ड कुकिंग ऑयल और कृषि कचरे से SAF बनाने की योजना है, लेकिन इसे जुटाना बहुत मुश्किल काम है.
क्योंकि, हर साल करीब 25 से 30 लाख टन यूज्ड कुकिंग ऑयल निकलता है, लेकिन इसका केवल 5% से 10% ही इकट्ठा हो पाता है. घरों और छोटे ढाबों-दुकानदारों से तेल जुटाने के लिए देश में कोई मजबूत और संगठित नेटवर्क नहीं है. इसके अलावा, कृषि कचरे की उपलब्धता मौसमी होती है. इसे पूरे साल के लिए सुरक्षित रखना, सुखाना और बड़ी रिफाइनरियों तक पहुंचाना एक बड़ी और महंगी चुनौती है.
मौजूदा विमान ईंधन से 3 गुणा महंगा है SAF: वर्तमान में SAF बनाने की तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर नया होने के कारण इसका उत्पादन जेट ईंधन के मुकाबले 2 से 3 गुना तक अधिक महंगा है. भारतीय एयरलाइंस पहले से ही बेहद कम मुनाफे और ATF पर भारी टैक्स के बोझ तले दबी हैं. इतना महंगा ईंधन खरीदने से उनका ऑपरेटिंग खर्च बहुत बढ़ जाएगा.
इसका सीधा असर हवाई किरायों में बढ़ोतरी के रूप में आम यात्रियों पर पड़ेगा. इसके साथ ही देश में बड़े पैमाने पर शुद्ध SAF बनाने के लिए पर्याप्त रिफाइनरी क्षमता नहीं है. इंडियन ऑयल पानीपत और HPCL विशाखापत्तनम जैसी रिफाइनरियों में अभी शुरुआती या को-प्रोसेसिंग स्तर पर काम शुरू हो रहा है.
SAF ब्लेंडिंग से फ्लाइट सस्ती होगी या महंगी: सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF ब्लेंडिंग के कारण आने वाले समय में फ्लाइट टिकट की कीमतें थोड़ी महंगी होंगी, सस्ती नहीं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय SAF नीति 2026 के ड्राफ्ट के अनुसार, वर्तमान में यूज्ड कुकिंग ऑयल और कृषि कचरे से बनने वाला SAF, पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के मुकाबले 2 से 3 गुना अधिक महंगा है.
किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग खर्च का करीब 40% हिस्सा सिर्फ ईंधन पर होता है. ईंधन की कीमत बढ़ने से एयरलाइंस का खर्च सीधे तौर पर बढ़ जाएगा. शुरुआती चरण में जब SAF ब्लेंडिंग 1% होगी तो एयरलाइन्स का खर्च थोड़ा बढ़ेगा, जिसे वे खुद झेल लेंगी लेकिन, दूसरे चरण में जब ब्लेंडिंग 5% होगी तब फ्यूल बिल ज्यादा बढ़ेगा. इस बढ़ोतरी का भार एयरलाइंस कंपनियां सीधे यात्रियों पर डाल सकती हैं.
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