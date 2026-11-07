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2027 में किचन के तेल से उड़ेंगे विमान; कार के बाद अब प्लेन भी होंगे 'ग्रीन', जानिए टिकट महंगी होगी या सस्ती?

2027 में कड़ाही के जले तेल से उड़ेंगे विमान. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime): Used Cooking Oil Jet Fuel: जिस तेल में समोसा-पूड़ी-पकौड़े तल कर आपने पेट-पूजा की थी, अब वही आपको एक शहर से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाएगा. है न चौंकाने वाली बात लेकिन, सच है. दरअसल, सरकार ने आपकी और होटल-रेस्टोरेंट की किचन के बचे हुए तेल से जेट फ्यूल बनाने की योजना बनाई है. बिल्कुल उसी तरह जैसे अनाज और गन्ने की खोई से एथेनॉल बनाकर कारें दौड़ रही हैं.

मतलब कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर उसे ग्रीन फ्यूल बनाने के बाद अब सरकार जेट फ्यूल को भी ग्रीन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) बनाने जा रही है. 1 जनवरी 2027 से हर फ्लाइट के ईंधन में 1% हिस्सा किचन के बचे हुए तेल से बने ईंधन को मिक्स किया जाएगा. जेट फ्यूल में ब्लेंडिंग फ्लाइट टिकट महंगी कराएगी या सस्ती? आइए ETV Bharat की रिपोर्ट में समझते हैं.