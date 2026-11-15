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'जम्मू-कश्मीर में सेना की गोली से हुई दो SPO की मौत...', कांग्रेस के इस दावे पर भड़की भाजपा, की माफी की मांग

एसपीओ रशपाल कुमार और बाबी चंद. (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool 4 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से गुरुवार 12 नवंबर सुबह दो लापता स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के गोलियों से छलनी शव बरामद किए गए थे. उनकी पहचान बाबी चंद और रशपाल कुमार के रूप में हुई थी. अधिकारियों ने बताया था कि मारे गए जवानों के सर्विस हथियार नहीं मिले, जिससे संभावित आतंकवादी एंगल का शक पैदा हो गया था. इस बीच, कांग्रेस ने ऐसा दावा किया है जिससे राजनीति गरमा गयी है.

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने रविवार 15 नवंबर को श्रीनगर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में मारे गए जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) पर सेना ने "आतंकवादी समझकर" गलती से गोली चलाई थी. इन SPO की हत्या की उचित जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं.