'जम्मू-कश्मीर में सेना की गोली से हुई दो SPO की मौत...', कांग्रेस के इस दावे पर भड़की भाजपा, की माफी की मांग
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आरोप लगाया कि वाडवान में डेरा डाले हुए भाजपा नेता माहौल को सांप्रदायिक बना रहे हैं.
Published : November 15, 2026 at 8:44 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से गुरुवार 12 नवंबर सुबह दो लापता स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के गोलियों से छलनी शव बरामद किए गए थे. उनकी पहचान बाबी चंद और रशपाल कुमार के रूप में हुई थी. अधिकारियों ने बताया था कि मारे गए जवानों के सर्विस हथियार नहीं मिले, जिससे संभावित आतंकवादी एंगल का शक पैदा हो गया था. इस बीच, कांग्रेस ने ऐसा दावा किया है जिससे राजनीति गरमा गयी है.
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने रविवार 15 नवंबर को श्रीनगर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में मारे गए जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) पर सेना ने "आतंकवादी समझकर" गलती से गोली चलाई थी. इन SPO की हत्या की उचित जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
कर्रा ने कहा, "मैंने किश्तवाड़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष से बात की और उनसे जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर मेरे पास जो रिपोर्ट है वह यह है कि मारे गए दोनों SPO शिकार करने गए थे और उनके पास बंदूकें थीं. वाडवान और उससे सटे इलाके में दो चौकियां थीं. आगे जाते समय तो उन्होंने चौकियों को आराम से पार कर लिया, लेकिन लौटते समय चूंकि वे सादे कपड़ों में थे, इसलिए वहां मौजूद सेना ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया और उन पर गोली चला दी."
उन्होंने आगे कहा, "यह एक पहलू है. दूसरी कहानी जो भाजपा द्वारा प्रचारित की जा रही है, वह यह है कि वे आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं. हमने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उचित जांच की मांग की है, और इसके अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच होनी चाहिए."
कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि यह "बेहद निंदनीय" है कि भाजपा इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, "स्थानीय भाजपा विधायक शगुन परिहार ने यह भी दावा किया कि वाडवान की एक मस्जिद से यह ऐलान किया गया था कि हिंदुओं की हत्या की जानी चाहिए. यह बेहद निंदनीय बयान है. किश्तवाड़ में हमारे जिला अध्यक्ष खुद एक हिंदू हैं. मैंने उनसे कहा है कि वे विधायक से इस बात के सबूत मांगें और यदि वह सबूतों के साथ अपना दावा साबित नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए."
कर्रा ने आरोप लगाया कि वाडवान में डेरा डाले हुए भाजपा नेता माहौल को सांप्रदायिक बना रहे हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उनके इन बयानों के पीछे कुछ और ही मकसद छिपे हैं."
श्रीनगर के शाल्टेंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक कर्रा ने आगे कहा कि ये हत्याएं भारत सरकार के उस दावे की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करती हैं, जिसमें कहा जाता है कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हैं. उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार को जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. सरकार दुनिया भर में जम्मू-कश्मीर में शांति होने का ढिंढोरा पीटती है, जबकि सबसे गंभीर हमले भी भाजपा सरकार के दौरान ही हुए हैं."
कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए: भाजपा
भाजपा विधायक और प्रवक्ता आर.एस. पठानिया ने कहा कि पूरा देश किश्तवाड़ में दो बहादुर विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) की शहादत पर शोक मना रहा है. इस संवेदनशील समय में, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ने जांच में तथ्यों के सामने आने का इंतजार किए बिना ही एक निराधार कहानी गढ़ने, भ्रम फैलाने और हमारे सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने का रास्ता चुना है. ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान न केवल एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देते, बल्कि हमारे बहादुर जवानों के बलिदान और उनके शोकाकुल परिवारों की भावनाओं का भी अपमान हैं.
उन्होंने आगे कहा कि हमारे वीर जवानों का बलिदान राजनीतिक लाभ उठाने का जरिया नहीं है. कांग्रेस को इन अटकलबाजी भरे बयानों को तुरंत वापस लेना चाहिए और शोकाकुल परिवारों, सुरक्षा बलों तथा पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए. सत्य की जीत होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और हमारे वीर जवानों का सम्मान हमेशा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए.
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