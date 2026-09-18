किशाऊ डैम प्रोजेक्ट को लेकर सुलगते सवाल, उत्तराखंड ऊर्जा सचिव ने दिये जवाब, एक क्लिक में जानिए
किशाऊ डैम प्रोजेक्ट को लिए उत्तराखंड उर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कई सवालों के जवाब दिये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 18, 2026 at 2:25 PM IST
देहरादून: किशाऊ बांध परियोजना को लेकर 6 राज्यों के बीच दिल्ली में एमओयू साइन हुआ है. 15 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. अब इस बांध के बनने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं, इस बांध के नीति निर्माण, विस्थापन और पुनर्वास को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने विस्तार से दिया. मीनाक्षी सुंदरम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए इस बांध को लेकर उठ रहे सवालों को दूर किया.
सवाल: किशाऊ बांध परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तराखंड के सामने जमीन उपलब्धता को लेकर तमाम चुनौतियां है? ऐसे में किन रणनीतियों पर काम करेंगे.
जवाब: उत्तराखंड उर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा- इस डैम प्रोजेक्ट में उत्तराखंड की काफी अधिक वन भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है. वन भूमि के साथ क्षति पूरक वृक्षारोपण के लिए भी भूमि देनी पड़ती है. वो जमीन लगभग दोगुनी देनी पड़ती है. उस हिसाब से उत्तराखंड को लगभग दो हजार एकड़ जमीन की क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए जरूरत होगी.
दूसरी दिक्कत विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास को लेकर भी है. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि, इन दिक्कतों को सीएम धामी ने केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में भी रखा है. एमओयू साइन करते समय भी इन दिक्कतों के बारे में बताया गया है. दूसरे राज्यों से इस मामले में जमीन मांगी गई है. स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत होनी है. साथ ही केंद्र के साथ भी इस बात को शेयर किया गया है.
किशाऊ बांध की क्या विस्थापन की योजना, विस्तार से जानिए #KisauDam #KisauDamproject@pushkardhami@ukcmo@BJP4UK@INCUttarakhand— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 18, 2026
खबर के लिए क्लिक करेंhttps://t.co/Av69kg15lW pic.twitter.com/zzMucq2Z79
सवाल: परियोजना की वजह से कितने गांव और वन भूमि इसके दायरे में आएंगे?
जवाब: उत्तराखंड के तीन गांव इस परियोजना के डूब क्षेत्र में आएंगे. साथ ही 17 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आ रहे हैं. वन भूमि भी इसमें काफी आ रही है. यह एक शुरुआती आंकलन है. डिटेल सर्वे अभी होना है. उसके बाद सही आंकड़ा सामने आ पाएगा.
सवाल: इस परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार को कितना खर्च उठाना पड़ेगा, क्या भारत सरकार कुछ सहयोग करेगी?
जवाब: मीनाक्षी सुंदरम ने बताया इसके लिए भारत सरकार से एमओयू हुआ है. उसमें पानी और बिजली को लेकर हिस्सेदारी की बात है. पानी की घटक (जल घटक- Water Component) को लेकर 90 फीसदी व्यय भारत सरकार करेगी. 10 फीसदी व्यय राज्य सरकार का होगा. यह भी पानी के शेयर के हिसाब से होगा. इस योजना में उत्तराखंड के हिस्से ढाई प्रतिशत पानी का शेयर है. पानी को लेकर उत्तराखंड के लिए मामूली खर्च होगा.
किसाऊ बांध की क्या है प्रक्रिया, रणनीति पर क्या बोले मिनीक्षी सुंदरम #KisauDam #KisauDamproject@pushkardhami@ukcmo@BJP4UK@INCUttarakhand— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 18, 2026
खबर के लिए क्लिक करेंhttps://t.co/Av69kg15lW pic.twitter.com/fzUfxsSFli
बिजली को लेकर खर्च हिमाचल और उत्तराखंड को खर्च करना है. दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार से मदद की मांग की है. हिमाचल के पानी के शेयर ज्यादा हैं. इसे वह जिस राज्य को पानी चाहिए उसके साथ शेयर कर सकते हैं. उसके बदले वह राज्य एडवांस में पेमेंट करेंगे. इसमें दिल्ली को 70 फीसदी, राजस्थान को 25 फीसदी पानी हिमाचल अपने हिस्से से देगा. उत्तराखंड में पानी की जरूरत है, इसमें उत्तराखंड का पानी का शेयर भी कम है. ऐसे में केंद्र से सेस की के तहत इंट्रस्ट फ्री लोन की मांग की गई है. यह लोन 50 साल के लिए मिलेगा. इस पर सहमति बन गई है.
सवाल: बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन/पुनर्वास किया जाना है, ऐसे में क्या कोई नई पॉलिसी तैयार करेंगे, या फिर पुरानी पॉलिसी के आधार पर की जाएगी?
जवाब: मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, परियोजना के हिसाब से ही पॉलिसी बनाई जाती है. कोई फिक्स पॉलिसी नहीं होती है. हर परियोजना का इंपैक्ट अलग होता है. उसके हिसाब से काम किया जा रहा है. परियोजना में सही डिमांड्स को शामिल करने पर सरकार का जोर रहता है. इस योजना में भी सब कुछ ध्यान में रखकर किया जा रहा है.
किसाऊ बांध की जद में क्या कुछ आएगा? मिनाक्षी सुदरम से जानिए #KisauDam #KisauDamproject@pushkardhami@ukcmo@BJP4UK@INCUttarakhand— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 18, 2026
खबर के लिए क्लिक करेंhttps://t.co/Av69kg15lW pic.twitter.com/eiL7zZSmOS
सवाल: किशाऊ बांध परियोजना निर्माण के बाद उत्तराखंड राज्य को कितनी बिजली प्राप्त होगी?
जवाब: मीनाक्षी सुंदरम ने बताया, किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल और उत्तराखंड की पचास-पचास फीसदी की हिस्सेदारी है. बिजली में किसी अन्य राज्य को कोई हक नहीं है. इसके खर्चे और बेनिफिट में बराबर का हक है.
बता दें साल 1940 ब्रिटिश काल में किशाऊ डैम की कवायद शुरू हुई. तब अलग अलग राज्यों के मतभेदों के कारण इस पर सहमति नहीं बन पाई थी. तब इसमें कई तकनीकी पेंच भी थे. ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 86 सालों तक फाइलों में फंसा रहा. 15 सितंबर 2026 का दिन इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ा दिन रहा. इस दिन गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देश के 6 राज्यों ने इस पर सहमति दी. इस डैम का सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को मिलेगा. ये डैम देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर बनेगा. टौंस नदी पर 232.6 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा.
पढे़ं-
- कैसे बनेगा किशाऊ बांध, क्या है पूरी प्लानिंग, ग्राफिक्स से समझिए
- किशाऊ बांध: उत्तराखंड का बिजली संकट होगा दूर, लेकिन क्या टिहरी बांध विस्थापन से लिया सबक? जानें सबकुछ
- अंग्रेजों के जमाने के प्रोजेक्ट पर 6 राज्यों ने साइन किया MoU, 86 साल बाद किशाऊ बांध परियोजना का रास्ता हुआ साफ
- टोंस नदी प्रोजेक्ट किशाऊ बांध विवाद खत्म, गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हिमाचल तैयार, उत्तराखंड को बड़ी राहत