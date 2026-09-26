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'उत्तराखंड को दूसरा नेपाल न बनाओ', हिमाचल सीमा पर किशाऊ डैम प्रोजेक्ट का विरोध, धरने पर 20 गांवों के लोग

​अस्पष्ट पुनर्वास नीति, प्रभावित क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि गांव और उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए ठोस विकल्प तलाशे जाएं. साथ ही विस्थापन और मुआवजे की नीति ग्रामीणों के साथ संवाद कायम करके ही तय की जाए.

ग्रामीणों का आरोप है कि दशकों से चल रही इस परियोजना को लेकर आज तक किसी भी संबंधित विभाग या सरकार ने स्थानीय निवासियों से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की है. ​उपजाऊ भूमि का नुकसान, क्वाणू गांव और आसपास के क्षेत्रों की सैकड़ों हेक्टेयर सबसे उपजाऊ कृषि भूमि इस बांध की भेंट चढ़ने जा रही है, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है.

ग्रामीणों ने ​प्रशासन को दी चेतावनी: ​संघर्ष समिति और स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि शासन और प्रशासन ने समय रहते उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप धारण करेगा.

किशाऊ बांध प्रभावित संरक्षक समिति के संरक्षक मुन्ना राणा कहा-

हमारी तो सीधी सी मांग है. एक साल पहले मुख्यमंत्री से हम मिले थे. संभर, क्वाणू से वह टोटल एरिया लूज है. हम डैम बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इसके लिए हार्ड रॉक तो हो, यह हार्ड रॉक वाला एरिया नहीं है. कई जगह जमीन धंसी हुई है. दोनों तरफ जितनी भी जगह उन्होंने टनल बनाने की कोशिश थी उसके अंदर वैसे ही मशीन धंसी है. सरकारी मशीनरियों ने सरकार को गुमराह किया है. इसमें 20 गांव के ग्रामीण है.

- मुन्ना राणा, संरक्षक, किशाऊ बांध प्रभावित संरक्षक समिति -

प्रभावित संर्घष समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा-

हिमाचल और उत्तराखंड 20 गांव के लोग एकत्रित हुए हैं. अपने थाती माटी को बचाने के लिए हम धरना कर रहे हैं. हमारा विरोध इस परियोजना का नहीं है. 2023 में भी हमने इसके बारे में बताया था. 2023 में कालसी तहसील मे एक बैठक हुई थी. जिसमें उपजिलाधिकारी और विभाग के लोग थे. तब से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. बताया गया कि वहां का सर्वे कर लिया है. अब आप हमको काम करने दीजिए. हमारे ग्रामीणों ने काम करने की अनुमति भी दे दी.

- सूर्य प्रताप सिंह चौहान, अध्यक्ष, प्रभावित संर्घष समिति -

उन्होंने कहा यह प्रोजेक्ट 1940 से चला आ रहा है. तब से लेकर आज तक ग्रामीणों के साथ किसी की भी बैठक नहीं की गई. हमसे पहले बैठक करते, हमसे पूछते तो शायद आज आंदोलन नहीं करते.

हिमाचल प्रदेश के गांव के प्रभावित ग्रामीण सोहन ठाकुर ने कहा-

हिमाचल के सिरमौर के प्रभावित ग्रामीणों को विस्थापन के लिए उचित मापदंड होने चाहिए. हमारी सांस्कृतिक धरोहर को त्योहारों को मध्य नजर रखते हुए फैसला होना चाहिए. इसके लिए हम हिमाचल सरकार से हम गुजारिश करते हैं.

- सोहन ठाकुर, प्रदर्शकारी ग्रामीण -

वहीं, मामले को लेकर एसडीएम चकराता प्रेम लाल ने बताया किशाऊ बांध परियोजना संर्घष समिति ने दो तीन पहले एक पत्र दिया था. जिसमें 24 सितंबर को क्वाणू में किशाऊ बांध के विरोध में प्रर्दशन की बात थी. इसी को लेकर प्रशासन मौके पर आया है. ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है.

क्वाणू का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है. पुरानी विरासत है. ग्रामीणों की मांग है की इस गांव की जमीन और विरासत को इस बांध से नुकसान न हो, बांध को अटाल की तरफ सर्वे कराकर 7-8 किलो मीटर आगे की और शिफ्ट किया जाए.

- प्रेम लाल, एसडीएम, चकराता -

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