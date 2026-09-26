'उत्तराखंड को दूसरा नेपाल न बनाओ', हिमाचल सीमा पर किशाऊ डैम प्रोजेक्ट का विरोध, धरने पर 20 गांवों के लोग
ग्रामीणों ने कहा यह प्रोजेक्ट 1940 से चला आ रहा है. तब से लेकर आज तक ग्रामीणों के साथ कोई भी बैठक नहीं की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2026 at 2:38 PM IST
विकासनगर (देहरादून): आठ दशकों के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टौंस नदी पर बनने वाली महत्वाकांक्षी किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी तो मिल गई है. इसके साथ ही इसके प्रस्तावित स्थल चयन को लेकर जन-विरोध भी भड़क उठा है. परियोजना से प्रभावित हो रहे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के करीब 20 गांवों के निवासियों ने क्वाणू गांव में एकत्र होकर उग्र प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कालसी के एसडीएम प्रेमलाल को सौंपकर अपनी समस्याओं और मांगों पर तत्काल ध्यान देने की गुहार लगाई है.
ग्रामीणों का आरोप है कि दशकों से चल रही इस परियोजना को लेकर आज तक किसी भी संबंधित विभाग या सरकार ने स्थानीय निवासियों से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की है. उपजाऊ भूमि का नुकसान, क्वाणू गांव और आसपास के क्षेत्रों की सैकड़ों हेक्टेयर सबसे उपजाऊ कृषि भूमि इस बांध की भेंट चढ़ने जा रही है, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है.
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यमुना के पुनर्जीवीकरण के बारे में वर्षों से लंबित ‘किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित राज्यों में सहमति बन गई है।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) June 16, 2026
केन्द्रीय गृह मंत्री की पहल पर उत्तराखण्ड,… pic.twitter.com/3OcKdcTkvM
अस्पष्ट पुनर्वास नीति, प्रभावित क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि गांव और उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए ठोस विकल्प तलाशे जाएं. साथ ही विस्थापन और मुआवजे की नीति ग्रामीणों के साथ संवाद कायम करके ही तय की जाए.
आज विधानसभा चकराता अंतर्गत ग्राम कवाणु में 'किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना’ का विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी आवाज सुनी और अपना पूर्ण समर्थन दिया।— Pritam Singh (@incpritamsingh) September 16, 2026
परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर करते समय सरकार ने ग्रामीणों के विरोध और उनकी चिंताओं को दरकिनार कर दिया। pic.twitter.com/yu7alfG05l
ग्रामीणों ने प्रशासन को दी चेतावनी: संघर्ष समिति और स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि शासन और प्रशासन ने समय रहते उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप धारण करेगा.
नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बैठक में उत्तराखण्ड की ओर से मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी ने अन्य राज्यों के साथ MoU पर… pic.twitter.com/nDKgBU5Dse— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) September 15, 2026
किशाऊ बांध प्रभावित संरक्षक समिति के संरक्षक मुन्ना राणा कहा-
हमारी तो सीधी सी मांग है. एक साल पहले मुख्यमंत्री से हम मिले थे. संभर, क्वाणू से वह टोटल एरिया लूज है. हम डैम बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इसके लिए हार्ड रॉक तो हो, यह हार्ड रॉक वाला एरिया नहीं है. कई जगह जमीन धंसी हुई है. दोनों तरफ जितनी भी जगह उन्होंने टनल बनाने की कोशिश थी उसके अंदर वैसे ही मशीन धंसी है. सरकारी मशीनरियों ने सरकार को गुमराह किया है. इसमें 20 गांव के ग्रामीण है.
- मुन्ना राणा, संरक्षक, किशाऊ बांध प्रभावित संरक्षक समिति -
प्रभावित संर्घष समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा-
हिमाचल और उत्तराखंड 20 गांव के लोग एकत्रित हुए हैं. अपने थाती माटी को बचाने के लिए हम धरना कर रहे हैं. हमारा विरोध इस परियोजना का नहीं है. 2023 में भी हमने इसके बारे में बताया था. 2023 में कालसी तहसील मे एक बैठक हुई थी. जिसमें उपजिलाधिकारी और विभाग के लोग थे. तब से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. बताया गया कि वहां का सर्वे कर लिया है. अब आप हमको काम करने दीजिए. हमारे ग्रामीणों ने काम करने की अनुमति भी दे दी.
- सूर्य प्रताप सिंह चौहान, अध्यक्ष, प्रभावित संर्घष समिति -
उन्होंने कहा यह प्रोजेक्ट 1940 से चला आ रहा है. तब से लेकर आज तक ग्रामीणों के साथ किसी की भी बैठक नहीं की गई. हमसे पहले बैठक करते, हमसे पूछते तो शायद आज आंदोलन नहीं करते.
किसाऊ बांध से उत्तराखंड को क्या मिलेगा? जानिए #KisauDam #KisauDamproject@pushkardhami@ukcmo@BJP4UK@INCUttarakhand— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 17, 2026
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हिमाचल प्रदेश के गांव के प्रभावित ग्रामीण सोहन ठाकुर ने कहा-
हिमाचल के सिरमौर के प्रभावित ग्रामीणों को विस्थापन के लिए उचित मापदंड होने चाहिए. हमारी सांस्कृतिक धरोहर को त्योहारों को मध्य नजर रखते हुए फैसला होना चाहिए. इसके लिए हम हिमाचल सरकार से हम गुजारिश करते हैं.
- सोहन ठाकुर, प्रदर्शकारी ग्रामीण -
वहीं, मामले को लेकर एसडीएम चकराता प्रेम लाल ने बताया किशाऊ बांध परियोजना संर्घष समिति ने दो तीन पहले एक पत्र दिया था. जिसमें 24 सितंबर को क्वाणू में किशाऊ बांध के विरोध में प्रर्दशन की बात थी. इसी को लेकर प्रशासन मौके पर आया है. ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है.
क्वाणू का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है. पुरानी विरासत है. ग्रामीणों की मांग है की इस गांव की जमीन और विरासत को इस बांध से नुकसान न हो, बांध को अटाल की तरफ सर्वे कराकर 7-8 किलो मीटर आगे की और शिफ्ट किया जाए.
- प्रेम लाल, एसडीएम, चकराता -
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