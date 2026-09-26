बिहार में थम नहीं रहे लड़कियों से बदसलूकी के मामले, अब किशनगंज में कथित छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, SIT ने एक को दबोचा
किशनगंज के तुलसिया हाल्ट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, चार अन्य की तलाश जारी है. रिपोर्ट- आशीष
Published : September 26, 2026 at 8:55 AM IST
किशनगंज : बिहार में युवतियों के साथ बदसलूकी से जुड़े वायरल वीडियो के बीच किशनगंज से भी एक मामला सामने आया है. दिघलबैंक थाना क्षेत्र के तुलसिया हाल्ट का बताया जा रहा करीब 52 सेकेंड का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक युवती को कई युवकों से घिरा देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर दावा है कि युवती के साथ युवकों ने बदसलूकी की. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अब एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है.
युवती को घेरकर सवाल-जवाब का वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में युवती के आसपास कई युवक नजर आते हैं. वीडियो में उससे लगातार सवाल-जवाब किए जाने और उसे वहां से निकलने में परेशानी होने जैसी स्थिति दिखाई देती है. एक हिस्से में युवती का हाथ पकड़े जाने का दृश्य भी नजर आता है. आसपास मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में बातचीत सुनाई देती है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मामले को लेकर अपनी प्रारंभिक जांच के आधार पर अलग जानकारी दी है.
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'वायरल वीडियो पुराना संज्ञान में आने पर कार्रवाई'
किशनगंज पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो पुराना है. पुलिस को इसकी जानकारी 24 सितंबर की देर रात मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.
''शुरुआती जांच में मामला सोशल मीडिया पर किए जा रहे कुछ दावों से अलग पाया गया है. पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की. इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.''- संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, किशनगंज
युवती के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी
पुलिस के मुताबिक, युवती अपनी बहन के साथ तुलसिया हाल्ट गई थी. वहां उसकी एक युवक से बातचीत हो रही थी. इसी दौरान वहां मौजूद एक युवक ने युवती के साथ कथित तौर पर मारपीट की. पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक ने इसे छेड़खानी की घटना बताए जाने से भी इनकार किया है. मामले की जांच में पुलिस वायरल वीडियो के साथ-साथ घटनास्थल और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को भी देख रही है.
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एक आरोपी गिरफ्तार चार की तलाश
किशनगंज पुलिस की ताजा जानकारी के मुताबिक, दिघलबैंक थाना में 25 सितंबर 2026 को नामजद प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्त को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी दिघलबैंक इलाके से की गई. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी और दबिश दे रही है. आरोपियों में ज्यादातर दूसरे राज्य में रह प्रवासी के रूप में रह रहे हैं.
वायरल वीडियो की भी जांच
पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि वीडियो कब और किस परिस्थिति में बनाया गया था और इसे सोशल मीडिया पर किसने प्रसारित किया. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल वीडियो को बिना सत्यापन के अलग-अलग दावों के साथ प्रसारित न करें. मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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