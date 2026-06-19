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कंधे पर दूल्हा, नाव से बारात, आइए न हमरा बिहार में.. दिखाते हैं सिस्टम का 11 करोड़ का पुल फेल!

दूल्हे को कंधों पर बैठाकर कराया गया नदी पार : बारात जैसे ही मेची नदी किनारे पहुंची, दूल्हे को पहले नाव के सहारे नदी का एक हिस्सा पार कराया गया. इसके बाद शेष रास्ते में ग्रामीणों ने उसे कंधों पर बैठाकर पार कराया. दूल्हे की यह मजबूरी पूरे इलाके की पीड़ा को उजागर करती है. करोड़ों का पुल होने के बावजूद गांव के लोगों को फजीहत उठानी पड़ती है.

11 करोड़ का पुल फिर भी नाव बनी मजबूरी : यह मामला है बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित दिगली से दल्लेगांव पंचायत का, जहां पहुंचे दूल्हे और बारातियों को नदी पार करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. करोड़ों रुपये की लागत से पुल बनकर तैयार है, लेकिन आज भी ग्रामीणों को नाव और अस्थायी साधनों के भरोसे नदी पार करनी पड़ रही है.

कभी नाव तो कभी कंधे पर सवार दूल्हा : यहां एक दूल्हे को अपनी दुल्हन तक पहुंचने के लिए पहले नाव पर सवार होना पड़ता है, फिर लोगों के कंधों का सहारा लेकर किनारे तक पहुंचना पड़ता है. यह दृश्य केवल एक ग्रामीण इलाके की शादी की कहानी नहीं, बल्कि सरकारी दावों और ग्रामीणों की बदकिस्मती की डरावनी तस्वीर है.

'आइए न हमरा बिहार में..' : हैरान होने की जरूरत नहीं है. शादी हर परिवार के लिए खुशियों और सपनों का सबसे बड़ा अवसर होती है. दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने पूरे सम्मान और शान से बारात लेकर निकलता है, लेकिन बिहार के किशनगंज जिले के दल्लेगांव पंचायत की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है.

कंधे पर दूल्हा, सिस्टम पर सवाल (ETV Bharat)

वोट बहिष्कार के बाद शुरू हुआ था पुल निर्माण : स्थानीय ग्रामीणों ने वर्षों तक पुल के लिए आंदोलन किया. विरोध प्रदर्शन और वोट बहिष्कार की चेतावनी के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और 28 जनवरी 2021 को पुल निर्माण कार्य शुरू कराया गया. निर्माण एजेंसी को 27 जनवरी 2023 तक काम पूरा करना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के करीब साढ़े तीन वर्ष बाद भी पुल पूरी तरह चालू नहीं हो सका.

करोड़ों की परियोजना लेकिन अधूरी पड़ी उम्मीदें : ग्रामीणों के अनुसार पुल निर्माण पर लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. निर्माण कार्य में देरी इतनी अधिक हो चुकी है कि पांच वर्षों की मेंटेनेंस अवधि का बड़ा हिस्सा बीत गया है. ऐसे में ग्रामीण अब निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. अभी तक पुल के दोनों स्पैन पूरी तरह तैयार नहीं हो सके हैं, जिसके कारण लोगों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा.

ओवरलोड नाव पर सवार दूल्हा (ETV Bharat)

इलाज से लेकर शादी तक का संघर्षों भरा सफर : दल्लेगांव पंचायत के हजारों लोगों के लिए यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि जीवनरेखा है. बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो या किसी बेटी की शादी करनी हो, हर बार नदी एक बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है. बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नदी पार करना जान जोखिम में डालने जैसा होता है.

संघर्ष कमेटी की लड़ाई अब भी जारी : दल्लेगांव पंचायत संघर्ष समिति लगातार पुल निर्माण पूरा कराने की मांग उठा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुल पूरी तरह चालू नहीं होगा, तब तक हजारों लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होंगी. उनका आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता और निर्माण में लापरवाही की वजह से क्षेत्र का विकास वर्षों पीछे चला गया है.

सिस्टम में पिस रही दल्लेगांव के ग्रामीणों की किस्मत (ETV Bharat)

तस्वीर जो सरकार से पूछ रही बड़ा सवाल : एक तरफ 24 करोड़ रुपये की परियोजना, दूसरी तरफ दूल्हा नाव और कंधों के सहारे अपनी दुल्हन तक पहुंचने को मजबूर. यह तस्वीर केवल दल्लेगांव की नहीं, बल्कि उन तमाम गांवों की कहानी है जहां विकास के दावे कागजों पर पूरे होते हैं, जमीन पर नहीं. सवाल अब भी वही है—जब पुल बन ही गया, तो आखिर दल्लेगांव की किस्मत कब बदलेगी?

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