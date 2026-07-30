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रूस में युवक, बिहार में FIR: किशनगंज नीट प्रदर्शन मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

बिहार में जब छात्र आंदोलन हुआ तो उसके 4 महीने पहले से युवक रूस में था लेकिन उसके नाम पर FIR हो गई. पढ़ें खबर-

रूस में युवक बिहार में दर्ज हो गई एफआईआर
रूस में युवक बिहार में दर्ज हो गई एफआईआर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 4:00 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज में नीट प्रदर्शन से जुड़े एक मुकदमे को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, इस पूरे मामले में लगाए जा रहे आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

रूस में युवक बिहार में दर्ज हो गई एफआईआर : किशनगंज के बहादुरगंज के रहने वाले मोहम्मद सदाकत ने दावा किया है कि वह पिछले चार महीने से रूस में रह रहे हैं. उनका आरोप है कि इसके बावजूद बहादुरगंज में नीट प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर में उन्हें नामजद अभियुक्त बना दिया गया. सदाकत ने रूस से एक वीडियो जारी कर कहा कि घटना के समय वह भारत में ही नहीं थे, इसलिए प्रदर्शन में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता.

युवक ने रूस से जारी किया वीडियो संदेश : मोहम्मद सदाकत ने वीडियो संदेश में उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि एफआईआर की समीक्षा की जाए और यदि जांच में उनका दावा सही पाया जाता है तो उनका नाम मुकदमे से हटाया जाए. उनका कहना है कि उन्हें बिना तथ्यों के मामले में शामिल किया गया है.

''मैं पिछले 4 महीने से रशिया में हूं. 24 तारीख को किशनगंज के बहादुरगंज में नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन हुआ उसमें मेरा भी नाम FIR में दर्ज है. मेरी प्रशासन से अपील है कि मैं 4 महीने से रूस में हूं इसलिए मेरा नाम FIR से काटकर हटाया जाय. आंदोलन में मेरी मौजूदगी नहीं थी.''- मोहम्मद सदाकत, रूस से वीडियो जारी करने वाला पीड़ित

नीट प्रदर्शन से जुड़ा है पूरा मामला : यह मामला बहादुरगंज में नीट आंदोलन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन और उपद्रव से जुड़ा बताया जा रहा है. इसी घटना के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. अब विदेश में होने का दावा करने वाले युवक का नाम उसमें शामिल होने के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी उठाए सवाल : बहादुरगंज जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि उपद्रव की घटना के बाद बिना पर्याप्त जांच किए कई स्थानीय लोगों के नाम एफआईआर में जोड़ दिए गए. उन्होंने कहा कि यदि किसी साजिश की आशंका थी तो पहले तथ्यों की जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद ही किसी को नामजद बनाया जाना चाहिए था. उनके अनुसार इस मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं.

''यह काफी दुःखद है कि पिछले दिनों बहादुरगंज में जो उपद्रव की घटना हुई उसमें पुलिस की ओर से घोर लापरवाही की गई है. इसमें मेरे क्षेत्र से ऐसे लोगों का नाम दे दिया गया जो किशनगंज में है किसी के द्वारा साजिश रची गई थी तो इसकी जांच के बाद ही एफआईआर होना चाहिये था. पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठता है.''- इमरान आलम, जिला परिषद प्रतिनिधि, बहादुरगंज

स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी उठाए सवाल (ETV Bharat)

AIMIM विधायक ने भी जताया विरोध : एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक तौसीफ आलम ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है. उनका आरोप है कि घटना को अंजाम देने वाले लोग अलग थे, जबकि स्थानीय लोगों के नाम मुकदमे में शामिल कर दिए गए. उन्होंने दावा किया कि रूस में रहने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पुलिस ने क्या कहा : इस पूरे मामले पर प्रभारी एसपी हरिमोहन शुक्ला का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है. उनके अनुसार संबंधित मुकदमे को नियमानुसार समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युवक के दावों सहित पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

बिहार सरकार ने की है मुकदमों के वापसी की घोषणा : गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छात्र आंदोलनों से जुड़े मामलों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने का निर्देश दिया है. इससे पहले बिहार सरकार के गृह विभाग ने भी अधिसूचना जारी कर ऐसे मामलों को वापस लेने की घोषणा की थी. इस मामले में पीड़ित युवक पर दर्ज FIR स्वत: ही समाप्त हो जाएगी. इस फैसले से सदाकत और उसकी फैमिली ने राहत की सांस ली है.

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