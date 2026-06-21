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बिहार के ब्रिज ने मंझधार में फंसाया, 10.70 करोड़ में पुल तैयार, 16.91 करोड़ के एप्रोच रोड का इंतजार

पिछले 3 साल से पुल बनकर तैयार है लेकिन विडंबना देखिए ग्रामीणों को नाव से नदी पार करना पड़ता है. Report- Ashish Sinha kishanganj

76 साल का इंतजार का 'अधूरा विकास'
76 साल का इंतजार का 'अधूरा विकास' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 1:03 PM IST

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किशनगंज : बिहार के किशनगंज में राज्य सरकार के 'विकास' का ऐसा शानदार नमूना खड़ा है जिसे देखकर हर कोई दंग है. मेची नदी पर पुल बनकर तैयार है लेकिन वह अभी तक अपने रास्ते को ढूंढ रहा है. पिछले कई साल से पुल यूं ही मेची नदी की धारा के बीचों-बीच मंझधार में फंसा है और फंसे हैं वो लोग, जिनकी सुविधा के लिए इसे बनाया जा रहा था.

76 साल का इंतजार का 'अधूरा विकास' : आजादी के 76 साल बाद पुल तो बना लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्गति और क्या हो सकती है कि आज भी लोग पुल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ब्रिज पर पहुंचने वाली अप्रोच सड़क नदी में बह गई. यानी पुल मौजूद है, मगर उस पर चढ़ने का रास्ता नहीं है. ग्रामीणों की हालत ऐसी हो गई जैसे- 'किसी को नई कार दे दी जाए, लेकिन चलाने के लिए सड़क ही न हो.'

ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों की अद्भुत इंजीनियरिंग
ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों की अद्भुत इंजीनियरिंग (ETV Bharat)

कब खत्म होगा दल्लेगांव का कष्ट? : मेची नदी पर पुल भी कड़े संघर्षों के बाद बना. कई दशकों तक स्थानीय लोगों ने परेशानी और खतरों के बीच जान जोखिम में डालकर नदी पार किया, प्रदर्शन किया. पुल बनने के बावजूद यहां के लोगों की परेशानी का अंत होता नहीं दिख रहा है. दल्लेगांव का कष्ट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.

आज भी नाव के भरोसे स्थानीय लोग : स्थानीय इलाकों के स्कूल जाने वाले बच्चे हों, अस्पताल जाने वाले मरीज हों या शादी के लिए निकलने वाला दूल्हा-सबको नदी के भरोसे रहना पड़ता है. फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को नाव मिल जाती है, किसी को कंधा और किसी को सिर्फ इंतजार हिस्से आता है.

मंझधार में खड़ा पुल
मंझधार में खड़ा पुल (ETV Bharat)

वोट नहीं दिया तब सरकार को रास्ता दिखा : ग्रामीणों ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार किया था. उनका सवाल साफ था—जब सड़क नहीं, पुल नहीं, इलाज तक पहुंचने का साधन नहीं, तो वोट देकर किस विकास का धन्यवाद करेंगे?

सुखानी-दल्लेगांव तक मेची नदी पर पुल को मंजूरी : आंदोलन का असर हुआ और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सुखानी से दल्लेगांव तक सड़क तथा मेची नदी पर पुल की मंजूरी मिली. वर्ष 2021 में काम शुरू हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब नदी का डर खत्म होगा और गांव का रिश्ता मुख्यालय से जुड़ जाएगा.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पुल बनने लगा तो उम्मीदें भी खड़ी हो गईं : निर्माण शुरू होते ही ग्रामीणों को लगा कि अब गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी. बच्चों की पढ़ाई आसान होगी, मरीज समय पर इलाज तक पहुंचेंगे और शादी-ब्याह में दूल्हे को कंधे पर बैठाकर नदी पार नहीं कराना पड़ेगा.

नदी ने बदल ली धारा : लेकिन दल्लेगांव की किस्मत में शायद सुविधा नहीं लिखा था. पुल बनने के बाद भी गांव वाले रास्ता खोजते हैं. नदी पार करने के लिए कम गहराई वाला स्थान ढूंढते हैं. क्योंकि पुल का ढांचा खड़ा हुआ, लेकिन उसका सबसे जरूरी हिस्सा, अप्रोच रोड अधूरा रह गया. विकास की रफ्तार देख नदी ने अपनी धारा ही बदल ली. आज भी स्थिति ढाक के तीन पात वाली है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बिहार का बहता पुल : वर्ष 2022 में पुल और सड़क का काम अचानक रुक गया. पुल का मुख्य ढांचा लगभग तैयार था, लेकिन दोनों तरफ की अप्रोच सड़क अधूरी थी. इसी दौरान आसपास रेलवे परियोजना का काम शुरू हुआ और नदी की धारा बदल गई. अब पुल ऐसा लगता है जैसे कहीं से बहकर यहां खड़ा हो गया हो, वह भी बीचों-बीच मंझधार में.

पुल के नीचे से आर-पार होते हैं ग्रामीण : नतीजा यह हुआ कि जिस पुल से लोगों को राहत मिलनी थी, उसी पुल तक पहुंचने वाली जमीन कटाव में बह गई. अब पुल नदी के ऊपर खड़ा है और ग्रामीण नीचे खड़े होकर उसे देखते हैं.

76 साल का इंतजार का 'अधूरा विकास'
76 साल का इंतजार का 'अधूरा विकास' (ETV Bharat)

16.91 करोड़ की नई कहानी : सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पुल-सड़क परियोजना की लागत करीब 10 करोड़ 80 लाख रुपये थी और इसे वर्ष 2023 तक पूरा होना था. लेकिन अप्रोच रोड बहने के बाद अब नई डीपीआर तैयार हुई है.

कहीं ढहने का मूड न बना ले पुल ! : नई योजना की अनुमानित लागत करीब 16 करोड़ 91 लाख रुपये बताई जा रही है. इसमें दोनों तरफ बोल्डर और आयरन वायर से कटावरोधी कार्य होना है. यानी पुल तो पहले बना, अब उसके पास पहुंचने का रास्ता बनाने के लिए नई योजना बनेगी. विकास की यह प्रक्रिया इतनी लंबी है कि शायद सड़क बनने तक पुल भी खुद को पुराना महसूस करने लगे और ढहने का मूड बना ले.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पुल किसके लिए बनाया गया? : दल्लेगांव के स्थानीय निवासी शफीक आलम कहते हैं कि ''यहां बेटियों की शादी करने से लोग कतराते हैं, क्योंकि आने-जाने की सुविधा नहीं है. नदी पार करने की मजबूरी सामाजिक रिश्तों तक को प्रभावित कर रही है.'' सवाल ये भी जायज है कि आखिर पुल बनाया गया तो किसके लिए?

''लंबे संघर्ष के बाद पुल निर्माण शुरू हुआ, लेकिन दोनों तरफ की अप्रोच कट चुकी है और कोई देखने वाला नहीं है. पुल बनने के बाद भी ग्रामीण पुल के उपयोग का इंतजार कर रहे हैं. कब इस पुल से हम लोग आर पार होंगे ये हमारे लिए सपना बन गया है.''- नदीम सरवर, दल्लेगांव निवासी

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

नदी पार करना मजबूरी : स्थानीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष जहूर रिजवी कहते हैं कि यहां बीमारी और मौत दोनों ही परिवारों की परीक्षा लेती हैं. मरीज को अस्पताल पहुंचाने में देर हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है, जबकि अंतिम यात्रा में भी शव को चारपाई पर रखकर नदी पार कराना पड़ता है. गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है. कई बार लोग नाव, कंधे और अस्थायी रास्तों के सहारे मरीजों को लेकर निकलते हैं. दल्लेगांव में एंबुलेंस की आवाज से पहले नदी की धारा सुनाई देती है.

जिला प्रशासन द्वारा किया गया निरीक्षण
जिला प्रशासन द्वारा किया गया निरीक्षण (District Administration Social Media)

फिर इंतजार शुरू : 1 अप्रैल 2024 को दल्लेगांव पंचायत संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अधूरे पुल के पास धरना दिया. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और नई डीपीआर तैयार होने तथा बरसात के बाद काम शुरू होने का आश्वासन दिया. ग्रामीणों ने भरोसा किया और आंदोलन स्थगित कर दिया. बरसात चली गई, महीने बीत गए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ. दल्लेगांव में पुल से ज्यादा मजबूत अगर कुछ है, तो वह सरकारी आश्वासन का सिलसिला. हर आश्वासन के बाद दूसरा आश्वासन प्रशासन की ओर से आता है.

फिर उठा बहिष्कार का सवाल : वर्ष 2025 के लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने एक बार फिर मतदान बहिष्कार की तैयारी की. प्रशासन ने समझाया कि चुनाव में हिस्सा लें, काम जल्द शुरू होगा. ग्रामीणों ने लोकतंत्र पर भरोसा किया और मतदान किया. लेकिन उनका आरोप है कि चुनाव खत्म होने के बाद वादे भी खत्म हो गए.

पुल के लिए वोट बहिष्कार कर प्रदर्शन
पुल के लिए वोट बहिष्कार कर प्रदर्शन (ETV Bharat)

विधायक बदले, वादे नहीं बदले : पहले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नौशाद आलम ने किया, फिर सऊद आलम के पास विधानसभा की जिम्मेदारी आई और अब गोपाल कुमार अग्रवाल विधायक हैं. ग्रामीणों ने हर जनप्रतिनिधि और अधिकारी से मुलाकात की, ज्ञापन दिए, धरना दिया और अपनी परेशानी बताई. हर बार कहा गया कि बरसात के बाद काम शुरू होगा. लेकिन ये नहीं बताया कि किस बरसात के बाद?

16.91 करोड़ की नई कहानी
16.91 करोड़ की नई कहानी (ETV Bharat)

'पहाड़ी नदी है, काम जल्द होगा' : ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता चन्द्रशेखर सिंह के अनुसार, यह पहाड़ी नदी वाला इलाका है और अप्रोच निर्माण के दौरान कटाव हो गया था. जल निस्सरण विभाग की जांच के बाद नई डीपीआर तैयार की गई है.

चंद्रशेखर सिंह, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
चंद्रशेखर सिंह, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग (ETV Bharat)

''करीब 16 करोड़ 91 लाख रुपये की नई योजना में दोनों तरफ बोल्डर और आयरन वायर से कटावरोधी कार्य कराया जाएगा और काम जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है.''- चंद्रशेखर सिंह, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग

अब आश्वासन नहीं, निर्माण चाहिए : दल्लेगांव पंचायत संघर्ष कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि इस बरसात के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ तो करीब 100 युवा अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठेंगे. ग्रामीणों का सवाल बहुत सीधा है, क्या सीमांचल के लोग भारत का हिस्सा नहीं हैं? क्या उन्हें सड़क, पुल, इलाज और सुरक्षित आवागमन का अधिकार नहीं है? दल्लेगांव का अधूरा पुल सरकारी योजनाओं की उस विडंबना का प्रतीक बन गया है, जहां पुल तो बन जाता है, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं बन पाती.

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