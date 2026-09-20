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बिहार के सीमांचल से देशभर में फैले फर्जी आधार नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, SIT ने मुख्य आरोपी को बंगाल से दबोचा

किशनगंज पुलिस की SIT ने फर्जी आधार नेटवर्क का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल से मुख्य आरोपी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- आशीष

पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर मुख्य आरोपी गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर मुख्य आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 7:32 AM IST

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किशनगंज : इंडो-नेपाल बॉर्डर से सटे किशनगंज जिले में फर्जी आधार कार्ड और जाली दस्तावेज तैयार करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. टेढ़ागाछ थाना कांड संख्या 112/26 की जांच के दौरान एसपी द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने गिरोह के मुख्य वांछित आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, SIT ने मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले के रैना थाना क्षेत्र में छापेमारी की. यहां से स्वप्नमय अधिकारी (24 वर्ष), पिता संजय अधिकारी, निवासी नारायणपुर, थाना रैना, जिला पूर्व बर्द्धमान को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.

फर्जी दस्तावेज के आधार पर बन रहे थे आधार कार्ड

जांच में पुलिस को पता चला कि गिरोह फर्जी प्रमाण-पत्र तैयार कर उनके आधार पर अवैध तरीके से आधार कार्ड और अन्य जाली दस्तावेज तैयार कर रहा था. इस मामले में पुलिस ने इससे पहले 2 अप्रैल 2026 को कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया था. प्राथमिकी की जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को गिरोह में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के आरोपियों के शामिल होने के साक्ष्य मिले. इसके बाद जांच का दायरा दूसरे राज्यों तक बढ़ाया गया.

आधार इनरोलमेंट सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार पश्चिम बंगाल का आरोपी गिरोह के सदस्यों को फर्जी तरीके से आधार कार्ड तैयार करने के लिए आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने में मदद करता था. पुलिस के अनुसार, इसी माध्यम से किशनगंज के कुछ दुकानदारों तक अवैध रूप से सॉफ्टवेयर पहुंचाया जा रहा था.

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पूछताछ और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अंतरराज्यीय नेटवर्क की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

''अब तक की जांच में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अंतरराज्यीय नेटवर्क का पता चला है. मामले में शामिल अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.''- किशनगंज पुलिस मुख्यालय

SIT में ये अधिकारी रहे शामिल

गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. कार्रवाई में एसडीपीओ-2 मनोज कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक उमेश कुमार, जिला आसूचना इकाई के प्रभारी मो. मुश्ताक, ठाकुरगंज थानाध्यक्ष दिलशाद खान समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल रहे.

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