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बड़ा खुलासा: 400 आधार कार्ड, 57 प्रकार के दस्तावेज मिले.. बंगाल से यूपी तक फैला है नेटवर्क

सीमांचल के इस इलाके से पुलिस ने आरोपी के पास से चार सौ लोगों ने नाम के अलग-अलग आधार कार्ड बरामद किए है. पढ़ें

KISHANGANJ FAKE AADHAAR CARD RACKET
यहां अवैध तरीके से बनता था फर्जी दस्तावेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 2:30 PM IST

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किशनगंज: बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने टेढ़ागाछ बलुआजगीर निवासी आरोपी मनोहर कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है.

यहां अवैध तरीके से बनता था फर्जी दस्तावेज : पुलिस का दावा है कि यह अंतरराज्यीय गिरोह है. पुलिस अब घुसपैठियों के संपर्क से जांच करने की बात कह रही है. किशनगंज पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से 400 लोगों के नाम के अलग-अलग आधार कार्ड बरामद हुए है.

KISHANGANJ FAKE AADHAAR CARD RACKET
400 आधार कार्ड, 57 प्रकार के दस्तावेज मिले (ETV Bharat)

''इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक लैपटॉप, एक मॉनिटर, थंब स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैपटॉप चार्जर, सीपीयू, पासबुक, एटीएम कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, खतियान, एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का मोहर, और एक सरपंच का मोहर सहित 57 प्रकार के दस्तावेज और सामग्री बरामद किए गए हैं.'' - मंगलेश कुमार, एसडीपीओ, किशनगंज

फर्जी आधार कार्ड की सूचना पर एक्टिव हुई टीम : किशनगंज पुलिस के अनुसार, अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने की सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-दो के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष, साइबर थाना, प्रभारी जिला आसूचना इकाई ने एक विशेष टीम का गठन किया था.

टेढ़ागाछ के किराना दुकान पर रेड : इसी दौरान सूचना मिली कि टेढ़ागाछ थानाक्षेत्र में एक किराना दुकान में फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है. इस सूचना के आधार पर प्रभारी पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने टीम को बुलजागीर वार्ड नंबर-पांच स्थित किराना दुकान में छापेमारी की.

57 प्रकार के दस्तावेज पुलिस ने किए हैं जब्त : पुलिस की टीम ने यहां बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक का पासबुक, बैंक का मोहर, सरपंच का लेटरपैड, राशन कार्ड, जाति, आवासीय, आय, जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति समेत 57 प्रकार के दस्तावेज बरामद किए.

किराना दुकानदार मनोहर कुमार शर्मा को गिरफ्तार : इस मामले में किराना दुकानदार मनोहर कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि, आरोपी की ओर से फर्जी मोहर का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर जाली दस्तावेजों से विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र बनाते थे.

''प्रमाण-पत्रों को किसी अन्य व्यक्ति का आधार आईडी और क्लोन थंब इम्प्रेशन का उपयोग करके आधार एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर में अपलोड करके अवैध रूप से आधार कार्ड बनाते थे.'' - मंगलेश कुमार, एसडीपीओ, किशनगंज

पश्चिम बंगाल और यूपी तक फैला है नेटवर्क : पुलिस के मुताबिक, फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का नेटवर्ट सीमांचल इलाके सहित पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है. फिलहाल पुलिस इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है.

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