साहब, मैं जिंदा हूं मरी नहीं, ठाकुरगंज में जीवित बुजुर्ग महिला को सरकारी रिकॉर्ड में किया मृत, वृद्धा पेंशन बंद
बिहार के किशनगंज में जिंदा बुजुर्ग महिला को पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया, जिससे पिछले 11 महीने से उनकी पेंशन बंद है.
Published : May 27, 2026 at 2:47 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज की जमातुन निशा पिछले 11 महीने से वृद्धा पेंशन के लिए भटक रही हैं. उन्होंने कई सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए और अधिकारियों के सामने हाथ-पैर जोड़े, लेकिन आज तक उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया. कुछ समय तक तो जमातुन निशा को पता ही नहीं था कि उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिल रही है. बिना कुछ जाने एक बुजुर्ग महिला अपनी खुराक के लिए भटकती रहीं.
पेंशन न मिलने का चौंकाने वाला कारण: ठाकुरगंज प्रखंड की तातपोआ पंचायत की रहने वाली जमातुन निशा के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब वह अपने कागजात की फोटोकॉपी कराने के लिए जेरॉक्स की दुकान पर गई थीं. उन्होंने दुकानदार को वृद्धा पेंशन न मिलने की पीड़ा बताई. इस पर दुकानदार ने उन्हें वह बात बताई, जिससे महिला के होश उड़ गए. क्या सच में ऐसा हो सकता है?
सरकारी पोर्टल पर मृत घोषित: दुकानदार ने पेंशन पोर्टल पर लाभार्थी संख्या 000000901405 सर्च किया तो उसमें जमातुन निशा को मृत घोषित कर दिया गया था. एक समय के लिए तो दुकानदार भी भौंचक रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि वह समझ गया कि यह सिस्टम की गलती है, क्योंकि इस तरह के मामले मीडिया में आते रहते हैं. लेकिन जमातुन निशा को भरोसा नहीं हो रहा था. क्या किसी ने आज तक अपनी ही मौत की खबर सुनी है?
लापरवाही से महिला के सामने संकट: दुकानदार ने बताया कि 'आपको सरकारी कागजात में मृत घोषित कर दिया गया है, जिस कारण पेंशन नहीं मिल रही है.' तब से महिला न सिर्फ पेंशन के लिए बल्कि खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है. पिछले 6 महीनों से अब तक न ही उन्हें कागजों में जिंदा किया गया और न ही उन्हें पेंशन का लाभ मिल पाया. अब 65 साल की जमातुन निशा थक गई हैं.
खुद को जिंदा साबित करने की जंग: मंगलवार 26 मई को आवेदन लेकर ठाकुरगंज बीडीओ कार्यालय पहुंचीं जमातुन निशा ने बताया कि वह पिछले 11 महीनों से चक्कर लगा रही हैं. पहले 5 महीने उन्होंने पेंशन के लिए चक्कर लगाए. जब उन्हें पता चला कि वह मृत घोषित हैं, तो 'पिछले 6 महीनों से वह खुद को जिंदा करने और पेंशन दोनों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं.'
"पेंशन ही मेरा सहारा है. 5 माह पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास और पंचायत के मुखिया के पास गयी थी. उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब पेंशन मिलेगा पर आज तक पेंशन नहीं मिला. अब तो मृत घोषित कर दिया गया है. बुढ़ापा में मेरी परेशानी बढ़ गयी है." - जमातुन निशा, पीड़िता
चुनावी रिकॉर्ड में जीवित: सिस्टम की लापरवाही देखिए, जमातुन निशा वोटर लिस्ट में जीवित हैं. उन्होंने बताया कि अभी हाल के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खुद बूथ पर जाकर मतदान किया था. सवाल यह है कि अगर वह वोटर लिस्ट में जिंदा हैं तो फिर पेंशन पोर्टल पर कैसे मृत घोषित कर दिया गया? सरकारी लापरवाही के कारण एक जिंदा इंसान का हक जा रहा है.
बीडीओ से लगाी गुहार: पीड़ित महिला ने बीडीओ को दिए आवेदन में बताया कि वह वृद्धा पेंशन योजना की लाभार्थी हैं और उनका लाभार्थी संख्या 000000901405 है. पेंशन की वर्तमान स्थिति में उन्हें मृत दर्शाया गया है. इस बड़ी गलती के चलते वह खुद को जीवित साबित नहीं कर पा रही है. इस कारण उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है. उन्होंने बीडीओ से मामले की जांच कर रिकॉर्ड में सुधार और वृद्धा पेंशन जल्द से जल्द बहाल करने का आग्रह किया है.
"यह पेंशन आजीविका का महत्वपूर्ण सहारा है. सरकार से विनती है कि मेरी पेंशन चालू कर दी जाए. मैं मरी नहीं हूं बल्कि जिंदा हूं. कई साल से कार्यालय के चक्कर लगा रही हूं." - जमातुन निशा, पीड़िता
प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल: इस तरह का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. आखिर कैसे एक जीवित महिला को बिना सत्यापन किए मृत घोषित कर दिया गया? हालांकि बुजुर्ग महिला के आवेदन पर ठाकुरगंज बीडीओ ने जांच की बात कही है. उन्होंने कहा कि आवेदन की जांच की जाएगी और महिला को पेंशन का भुगतान किया जाएगा.
"मामले की जानकारी आई है. बुजुर्ग महिला से आवेदन लिया गया है. मामले की जांच की जाएगी. सत्यता की पुष्टि होने पर जल्द सुधार कर लिया जाएगा और पेंशन भी मिलने लगेगी." - अहमर अबदाली, बीडीओ, ठाकुरगंज
न्याय की उम्मीद: अब देखना यह है कि पिछले 11 महीनों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही जमातुन निशा कागजों में कब जिंदा होती हैं. कब उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है. पीड़िता को उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा.
किसे और कितना मिलता है पेंशन: बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों सरकार की ओर से 1,100 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है. यानि जमातुन निशा को 11 महीने में 12,100 रुपये का नुकसान हुआ.
कैसे मिलता है लाभ: वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना होता है. ग्राम पंचायत कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता होना जरूरी है. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800 345 6262 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें:
- ETV Bharat की मुहिम का असर, 6 साल बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग को मिलने लगी पेंशन
- 'बिना रिश्वत नहीं मिला पेंशन..' ब्रेन का ऑपरेशन कराने के लिए 10 साल से भटक रहीं सेवानिवृत शिक्षिका
- 'देख रहे हो विनोद..जीते-जी 3 साल से वृद्धा पेंशन बंद' 93 साल की महिला को फाइलों में मार डाला
- 'मेरी मौत कभी भी हो सकती है..' राशन कार्ड रद्द होने से किडनी मरीज पर मंडरा रहा काल