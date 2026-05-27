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साहब, मैं जिंदा हूं मरी नहीं, ठाकुरगंज में जीवित बुजुर्ग महिला को सरकारी रिकॉर्ड में किया मृत, वृद्धा पेंशन बंद

किशनगंज: बिहार के किशनगंज की जमातुन निशा पिछले 11 महीने से वृद्धा पेंशन के लिए भटक रही हैं. उन्होंने कई सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए और अधिकारियों के सामने हाथ-पैर जोड़े, लेकिन आज तक उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया. कुछ समय तक तो जमातुन निशा को पता ही नहीं था कि उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिल रही है. बिना कुछ जाने एक बुजुर्ग महिला अपनी खुराक के लिए भटकती रहीं.

पेंशन न मिलने का चौंकाने वाला कारण: ठाकुरगंज प्रखंड की तातपोआ पंचायत की रहने वाली जमातुन निशा के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब वह अपने कागजात की फोटोकॉपी कराने के लिए जेरॉक्स की दुकान पर गई थीं. उन्होंने दुकानदार को वृद्धा पेंशन न मिलने की पीड़ा बताई. इस पर दुकानदार ने उन्हें वह बात बताई, जिससे महिला के होश उड़ गए. क्या सच में ऐसा हो सकता है?

सरकारी पोर्टल पर मृत घोषित: दुकानदार ने पेंशन पोर्टल पर लाभार्थी संख्या 000000901405 सर्च किया तो उसमें जमातुन निशा को मृत घोषित कर दिया गया था. एक समय के लिए तो दुकानदार भी भौंचक रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि वह समझ गया कि यह सिस्टम की गलती है, क्योंकि इस तरह के मामले मीडिया में आते रहते हैं. लेकिन जमातुन निशा को भरोसा नहीं हो रहा था. क्या किसी ने आज तक अपनी ही मौत की खबर सुनी है?

परिवार के साथ बीडीओ कार्यालय पहुंची पीड़िता जमातुन निशा (ETV Bharat)

लापरवाही से महिला के सामने संकट: दुकानदार ने बताया कि 'आपको सरकारी कागजात में मृत घोषित कर दिया गया है, जिस कारण पेंशन नहीं मिल रही है.' तब से महिला न सिर्फ पेंशन के लिए बल्कि खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है. पिछले 6 महीनों से अब तक न ही उन्हें कागजों में जिंदा किया गया और न ही उन्हें पेंशन का लाभ मिल पाया. अब 65 साल की जमातुन निशा थक गई हैं.

खुद को जिंदा साबित करने की जंग: मंगलवार 26 मई को आवेदन लेकर ठाकुरगंज बीडीओ कार्यालय पहुंचीं जमातुन निशा ने बताया कि वह पिछले 11 महीनों से चक्कर लगा रही हैं. पहले 5 महीने उन्होंने पेंशन के लिए चक्कर लगाए. जब उन्हें पता चला कि वह मृत घोषित हैं, तो 'पिछले 6 महीनों से वह खुद को जिंदा करने और पेंशन दोनों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं.'

"पेंशन ही मेरा सहारा है. 5 माह पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास और पंचायत के मुखिया के पास गयी थी. उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब पेंशन मिलेगा पर आज तक पेंशन नहीं मिला. अब तो मृत घोषित कर दिया गया है. बुढ़ापा में मेरी परेशानी बढ़ गयी है." - जमातुन निशा, पीड़िता

चुनावी रिकॉर्ड में जीवित: सिस्टम की लापरवाही देखिए, जमातुन निशा वोटर लिस्ट में जीवित हैं. उन्होंने बताया कि अभी हाल के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खुद बूथ पर जाकर मतदान किया था. सवाल यह है कि अगर वह वोटर लिस्ट में जिंदा हैं तो फिर पेंशन पोर्टल पर कैसे मृत घोषित कर दिया गया? सरकारी लापरवाही के कारण एक जिंदा इंसान का हक जा रहा है.