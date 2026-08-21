भारत की लाइफलाइन 'चिकन नेक' पर अमित शाह की पैनी नजर, किशनगंज के अधिकारियों के साथ महामंथन
अमित शाह ने चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक में किशनगंज के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : August 21, 2026 at 12:21 PM IST
किशनगंज : बिहार के किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के तीन दिवसीय दौरे से जिले में हलचल तेज हो गई है. वह 20 से 22 अगस्त तक दौरे पर हैं. शाह सुरक्षा मामलों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं. सुरक्षा सूत्रों के अनुसार चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर विशेष चर्चा हुई है. इसमें किशनगंज भी आता है, जिसकी सीमा नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ी है. बता दें कि निकटवर्ती पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक महीने में यह दूसरा दौरा है.
चिकन नेक की सुरक्षा पर मंथन : सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ बीरेन दुबे ने गृह मंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को चिकन नेक की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम बताया है. इस दौरे के मद्देनजर किशनगंज से लगी भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षात्मक गतिविधियां बढ़ गई हैं. सीमा पर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत-नेपाल सीमा जिला स्तरीय समन्वय समिति (BDCC) की एक विशेष बैठक का आयोजन भी किया गया है.
द्विपक्षीय सुरक्षा समन्वय समिति बैठक : इस समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक ठाकुरगंज स्थित सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 19वीं वाहिनी के प्रांगण में आयोजित की गई. बैठक में किशनगंज के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. उनके साथ नेपाल के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा एवं दोनों देशों में बेहतर तालमेल बनाना था. डीएम नवीन कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बैठक की जानकारी दी है.
अवैध गतिविधियों पर कड़ा पहरा : इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने पर चर्चा हुई. इसके अलावा मादक पदार्थों और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी रोकने और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्रवाई पर सहमति बनी. दोनों देशों की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान करने और आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने पर भी विशेष जोर दिया गया.
आपातकालीन समन्वय और प्रभावी निगरानी : इसके अतिरिक्त, सीमा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सीमा पार अपराधों की रोकथाम पर चर्चा हुई. संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने और आपात स्थिति में त्वरित समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल मजबूत करना था, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे.
बैठक में उपस्थित मुख्य अधिकारी : बैठक में किशनगंज के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मौजूद रहे. वहीं नेपाल की ओर से झापा के प्रमुख जिला अधिकारी शिवराम गेलल और मोरंग के प्रमुख जिला अधिकारी युवराज कटेल शामिल हुए. इनके अलावा नेपाल पुलिस के पुलिस अधीक्षक तथा सशस्त्र पुलिस बल के पदाधिकारियों सहित दोनों देशों के अन्य कई संबंधित अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित रहे.
क्या है चिकन नेक? : 'चिकन नेक' के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल का सबसे रणनीतिक भूभाग माना जाता है. इसकी चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से में महज 20 किलोमीटर के आसपास है. यह संकरा मार्ग भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है. यही मुख्य वजह है कि पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इस गलियारे को भारत की सामरिक जीवनरेखा मानते हैं.
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