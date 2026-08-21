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भारत की लाइफलाइन 'चिकन नेक' पर अमित शाह की पैनी नजर, किशनगंज के अधिकारियों के साथ महामंथन

किशनगंज : बिहार के किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के तीन दिवसीय दौरे से जिले में हलचल तेज हो गई है. वह 20 से 22 अगस्त तक दौरे पर हैं. शाह सुरक्षा मामलों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं. सुरक्षा सूत्रों के अनुसार चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर विशेष चर्चा हुई है. इसमें किशनगंज भी आता है, जिसकी सीमा नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ी है. बता दें कि निकटवर्ती पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक महीने में यह दूसरा दौरा है.

चिकन नेक की सुरक्षा पर मंथन : सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ बीरेन दुबे ने गृह मंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को चिकन नेक की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम बताया है. इस दौरे के मद्देनजर किशनगंज से लगी भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षात्मक गतिविधियां बढ़ गई हैं. सीमा पर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत-नेपाल सीमा जिला स्तरीय समन्वय समिति (BDCC) की एक विशेष बैठक का आयोजन भी किया गया है.

अमित शाह के साथ वर्चुअल मीटिंग (ETV Bharat)

द्विपक्षीय सुरक्षा समन्वय समिति बैठक : इस समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक ठाकुरगंज स्थित सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 19वीं वाहिनी के प्रांगण में आयोजित की गई. बैठक में किशनगंज के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. उनके साथ नेपाल के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा एवं दोनों देशों में बेहतर तालमेल बनाना था. डीएम नवीन कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बैठक की जानकारी दी है.

अवैध गतिविधियों पर कड़ा पहरा : इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने पर चर्चा हुई. इसके अलावा मादक पदार्थों और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी रोकने और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्रवाई पर सहमति बनी. दोनों देशों की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान करने और आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने पर भी विशेष जोर दिया गया.