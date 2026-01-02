ETV Bharat / bharat

हाई वोल्टेज ड्रामा! किसन गवांडे ने नामांकन वापस लिया, समर्थकों ने उम्मीदवार को घर में किया था कैद

भाजपा ने किसन गावंडे को नामांकन वापस लेने को कहा था. इससे नाराज समर्थकों ने गावंडे को उनके ही घर में बंद कर दिया.

kisan-gawande-who-was-locked-in-his-house-to-avoid-withdrawing-his-candidacy-withdrew-his-application
किसन गवांडे और भाजपा विधायक परिणय फुके (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपुर: महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नामांकन वापसी के अंतिम दिन नागपुर में जबरदस्त सियासी हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां काफी कोशिशों के बाद आखिरकार निर्दलीय उम्मीदवार किसन गवांडे ने अपना नामांकन वापल ले लिया.

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना उसके अगले दिन होगी तथा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर थी. दूसरी तरफ, नगर निगम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की वैल्यू काफी बढ़ गई है. अलग-अलग राजनीतिक दल के कद्दावर नेता निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

नागपुर में भाजपा ने वार्ड 13 (D) में दो उम्मीदवारों को AB फॉर्म दिए थे, जिससे अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी. भाजपा ने किसन गवांडे को अपना नॉमिनेशन पेपर वापस लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद, उनके समर्थकों ने उन्हें उनके घर में ताला लगाकर बंद कर दिया. ताकि वह चुनाव कार्यालय जाकर अपना नामांकन वापस न ले सकें.

इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ. इसे सुलझाने के लिए भाजपा विधायक परिणय फुके खुद किसन गवांडे के घर गए और इसका हल निकाला. हालांकि, पार्टी के प्रति वफादारी ज़रूरी बताते हुए किसन गवांडे ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया. किसन गवांडे ने कहा कि, उन्हें अपने नेताओं से निर्देश मिले थे और उसी के मुताबिक, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है.

परिणय फुके की कोशिशें सफल रहीं
भाजपा विधायक परिणय फुके ने कहा कि, किसन गवांडे उनकी पार्टी के नेता हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें अपना नामांकन वापस नहीं लेना चाहिए. परिणय फुके ने कहा कि, उन्होंने खुद उनसे इस मामले पर चर्चा की. उसके बाद किसन गवांडे ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है. उसके बाद पार्टी विधायक फुके ने स्पष्ट करते हुए कहा कि, अब उस वार्ड में किसी भी तरह की बगावत नहीं है.

बता दें कि, महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने में अनियमितताओं संबंधी विपक्षी दलों के आरोपों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने उन नगर निकायों से रिपोर्ट मांगी है जहां सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग इस बात की जांच करेगा कि क्या निर्विरोध चुने जाने के मकसद से नामांकन वापस लेने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया, उन्हें कोई प्रलोभन तो नहीं दिया गया या किसी प्रकार के दबावपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें: पुणे नगर निगम चुनाव 2026, प्रतिद्वंद्वी का AB फॉर्म निगलने पर शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस केस दर्ज

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION ELECTIONS
KISAN GAWANDE
INDEPENDENT CANDIDATE
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव
MAHARASHTRA MUNICIPAL ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.