कीर्ति आजाद ने घुसपैठ पर पीएम मोदी पर किया पलटवार, दिल्ली और पहलगाम में सुरक्षा चूक पर उठाए सवाल

कीर्ति आजाद, सांसद तृणमूल कांग्रेस ( ETV Bharat )

दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं लेकिन राज्य की सियासत अभी से काफी गरमा गई है. हुगली जिले में सिंगूर के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुसपैठ पर तंज के बाद, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को सुरक्षित रास्ता देने का आरोप लगाते हुए उनसे नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिंगूर में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर पर ‘वोट बैंक’ की राजनीति के लिए घुसपैठियों की मदद करके राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था. पीएम मोदी के बयान पर जवाब देते हुए बर्दवान-दुर्गापुर सीट से तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सीधे नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट और कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमलों का जिक्र किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का दौरा तब किया जब एसआईआर प्रोसेस को लेकर राजनीतिक पारा अपने चरम पर था. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगूर में एक रैली से सीधे राज्य सरकार पर नेशनल सिक्योरिटी में रुकावट डालने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति बनाए रखने और घुसपैठियों को बचाने के लिए तृणमूल बॉर्डर पर फेंसिंग के काम में रुकावट डाल रही है. पीएम मोदी ने कहा कि, तृणमूल कांग्रेस ने इन घुसपैठियों को नकली कागजात बनाने में मदद की है. सिर्फ अपने पक्के वोट बैंक को बचाने के लिए. उन्होंने कहा था कि, तृणमूल इन घुसपैठियों को हर तरह की सुविधाएं दे रही है. पश्चिम बंगाल के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे पक्के वोट बैंक वाले घुसपैठियों को दी जा रही हैं."