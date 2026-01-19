कीर्ति आजाद ने घुसपैठ पर पीएम मोदी पर किया पलटवार, दिल्ली और पहलगाम में सुरक्षा चूक पर उठाए सवाल
टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने घुसपैठ पर पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए दिल्ली और पहलगाम में सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए.
Published : January 19, 2026 at 7:16 PM IST
दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं लेकिन राज्य की सियासत अभी से काफी गरमा गई है. हुगली जिले में सिंगूर के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुसपैठ पर तंज के बाद, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को सुरक्षित रास्ता देने का आरोप लगाते हुए उनसे नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिंगूर में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर पर ‘वोट बैंक’ की राजनीति के लिए घुसपैठियों की मदद करके राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था.
पीएम मोदी के बयान पर जवाब देते हुए बर्दवान-दुर्गापुर सीट से तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सीधे नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट और कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमलों का जिक्र किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का दौरा तब किया जब एसआईआर प्रोसेस को लेकर राजनीतिक पारा अपने चरम पर था. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है.
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगूर में एक रैली से सीधे राज्य सरकार पर नेशनल सिक्योरिटी में रुकावट डालने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति बनाए रखने और घुसपैठियों को बचाने के लिए तृणमूल बॉर्डर पर फेंसिंग के काम में रुकावट डाल रही है.
पीएम मोदी ने कहा कि, तृणमूल कांग्रेस ने इन घुसपैठियों को नकली कागजात बनाने में मदद की है. सिर्फ अपने पक्के वोट बैंक को बचाने के लिए. उन्होंने कहा था कि, तृणमूल इन घुसपैठियों को हर तरह की सुविधाएं दे रही है. पश्चिम बंगाल के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे पक्के वोट बैंक वाले घुसपैठियों को दी जा रही हैं."
प्रधानमंत्री के बयान पर तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने रविवार को दुर्गापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, भाजपा पूरी दुनिया में धोखेबाजों की सबसे बड़ी पार्टी है.
उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, दिल्ली में उनकी (बीजेपी) सरकार है, लेकिन कुछ दिन पहले ही लाल किले के पास घुसपैठिए घुस आए और धमाका कर दिया. उन्होंने कहा कि, इस धमाके में 50 लोग मारे गए. कीर्ति आजाद ने सवाल करते हुए कहा कि, घुसपैठिए वहां कैसे घुसे. कश्मीर में 26 लोगों की जान चली गई, वहां भी घुसपैठिए घुस आए... वे वहां कैसे घुसे.
उन्होंने कहा कि, बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी एसआईआर करके 'घुसपैठिए' का रट लगा रहे थे. लेकिन सिर्फ 350 घुसपैठिए मिले, जिनमें से 270 नेपाल के रहने वाले हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और घुसपैठियों के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्ताधारी पार्टी ने बांग्लादेशियों के वोटों पर राज्य में सरकार बनाई है. लेकिन सत्ताधारी पार्टी बार-बार भाजपा नेताओं को राज्य में घुसपैठियों की संख्या बताने की चुनौती दे रही है. इसी बात को सामने रखते हुए कीर्ति आजाद ने आज भाजपा पर जमकर निशाना साधा.
कीर्ति आज़ाद ने भगवा खेमे में भ्रष्टाचार के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि, वे तीन बार भाजपा सांसद रहे. कीर्ति आजाद ने कहा कि, उन्होंने भाजपा की बहुत सेवा की. उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी ने कहा था कि, 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा'. उन्होंने कहा कि, आज अरुण जेटली हमारे बीच नहीं हैं. दिल्ली क्रिकेट बोर्ड में 400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ था. कीर्ति आजाद ने कहा कि, वे खुद पीएम मोदी के पास जाकर उस भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी. उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से उस भ्रष्टाचार को उजागर किया... क्या हुआ.. उस भ्रष्टाचार को दबा दिया गया.
