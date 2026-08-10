'छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार', पर कांग्रेस और सपा में ठनी !
सपा ने कहा है कि अगर छात्रों के मुद्दे पर बयान होगा, तो राम मंदिर चंदा चोरी पर भी देना होगा जवाब.
Published : August 10, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 8:07 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई. हालांकि, सरकार की ओर यह कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर बयान देने के लिए तैयार हैं. विपक्षी की मांग रही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जिस तरीके का रवैया अपनाया है, उस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए. अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था.
इस बीच सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री छात्रों से जुड़े मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को उसे धैर्य से सुनना होगा. रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष हंगामा ना करे. इसके बाद सदन की कार्यवाही चालू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा चलता रहा.
दरअसल, सरकार के सकारात्मक रुख के बावजूद विपक्ष इसलिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही है. समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अगर छात्रों के मुद्दे पर जवाब देना चाहते हैं तो दें, लेकिन उन्हें राम मंदिर के मुद्दे पर भी जवाब देना होगा.
विपक्ष के कई नेताओं ने मांग की है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए. एक ओर जहां कांग्रेस चाहती है कि गृह मंत्री का छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के मुद्दे पर बयान होना चाहिए तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों का यह मानना है कि अगर गृह मंत्री का सदन में बयान हो रहा है तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर भी हो, और अगर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर बयान नहीं होता तो सिर्फ एक मुद्दे पर बयान का औचित्य नहीं है.
इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू होने के बाद से ही, विपक्षी पार्टियां लगातार और जोर-शोर से ये मांगें कर रही हैं -
1. केंद्रीय गृह मंत्री का उस बर्बरता पर बयान, जो दिल्ली पुलिस ने विरोध कर रहे युवाओं पर की (दिल्ली पुलिस उनके ही अधिकार-क्षेत्र में आती है), और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा हो.
2. अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और आस्था के साथ धोखे के मामले पर प्रधानमंत्री का बयान - इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा उन्होंने 5 फरवरी, 2020 को लोकसभा में बड़े धूमधाम से की थी - और इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हो.
जयराम रमेश ने कहा, "विपक्ष ने हमेशा कहा है कि इन दोनों मांगों पर कोई समझौता नहीं हो सकता. मोदी सरकार विपक्ष की एकता और एकजुटता को तोड़ने की आखिरी कोशिश में अब इन मांगों को अलग-अलग नहीं कर सकती. ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी."
लोकसभा में लगातार हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने एक भावनात्मक अपील की. उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सुनी जाए, प्रश्नकाल आयोजित करें. रचनात्मक विचार-विमर्श, सार्थक भागीदारी और संसद की सर्वोच्च परंपराओं के पालन के महत्व पर जोर देते हुए, अध्यक्ष ने सभी दलों से कार्यवाही के सुचारू और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने में सहयोग देने की अपील की ताकि जनता से संबंधित मुद्दों पर व्यापक और सार्थक तरीके से चर्चा की जा सके.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद के दोनों सदनों के कामकाज में रुकावट के लिए सरकार जिम्मेदार हैं. खड़गे ने कहा कि विपक्ष बहस चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह सदन में आने से "डरते" हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है.
हालांकि, रिजिजू ने कहा कि विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि गृह मंत्री पिछले महीने शहर में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में बयान दें. रिजिजू ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बहस के लिए तैयार है, इसलिए विपक्ष को सदन में चर्चा और बहस के जवाब के दौरान कोई हंगामा या नारेबाजी नहीं करनी चाहिए.
संसद भवन परिसर में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने लोकसभा की इस कमेटी को साफ कर दिया है कि सरकार देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे छात्र और युवा आंदोलनों और पुलिस की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. सरकार की ओर से गृह मंत्री बहस का जवाब देंगे." हालांकि, रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से बहस में हिस्सा लेंगे और कार्यवाही में बाधा नहीं डालेंगे, गृह मंत्री का जवाब सुनेंगे और हंगामा या नारेबाजी करके वहां से चले नहीं जाएंगे.
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