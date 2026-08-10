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'छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार', पर कांग्रेस और सपा में ठनी !

नई दिल्ली : लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई. हालांकि, सरकार की ओर यह कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर बयान देने के लिए तैयार हैं. विपक्षी की मांग रही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जिस तरीके का रवैया अपनाया है, उस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए. अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था.

इस बीच सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री छात्रों से जुड़े मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को उसे धैर्य से सुनना होगा. रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष हंगामा ना करे. इसके बाद सदन की कार्यवाही चालू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा चलता रहा.

दरअसल, सरकार के सकारात्मक रुख के बावजूद विपक्ष इसलिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही है. समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अगर छात्रों के मुद्दे पर जवाब देना चाहते हैं तो दें, लेकिन उन्हें राम मंदिर के मुद्दे पर भी जवाब देना होगा.

विपक्ष के कई नेताओं ने मांग की है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए. एक ओर जहां कांग्रेस चाहती है कि गृह मंत्री का छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के मुद्दे पर बयान होना चाहिए तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों का यह मानना है कि अगर गृह मंत्री का सदन में बयान हो रहा है तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर भी हो, और अगर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर बयान नहीं होता तो सिर्फ एक मुद्दे पर बयान का औचित्य नहीं है.

इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू होने के बाद से ही, विपक्षी पार्टियां लगातार और जोर-शोर से ये मांगें कर रही हैं -

1. केंद्रीय गृह मंत्री का उस बर्बरता पर बयान, जो दिल्ली पुलिस ने विरोध कर रहे युवाओं पर की (दिल्ली पुलिस उनके ही अधिकार-क्षेत्र में आती है), और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा हो.

2. अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और आस्था के साथ धोखे के मामले पर प्रधानमंत्री का बयान - इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा उन्होंने 5 फरवरी, 2020 को लोकसभा में बड़े धूमधाम से की थी - और इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हो.