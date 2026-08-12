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'अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार मानसून सत्र की तारीख बढ़ाने को तैयार'

राज्यसभा में बुधवार को कार्यवाही में भाग लेते सांसद. ( ANI )

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र में बुधवार को फिर भारी हंगामा देखने को मिला. सदन लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष के रवैये के कारण हंगामे में पूरा दिन धुल गया. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि वे चर्चा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन विपक्ष राम मंदिर और छात्र आंदोलन पर हुए लाठी के मुद्दे पर चर्चा कराने पर अड़ा हुआ है. सांसदों में भारी हंगामा होने से सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया. इस बीच सरकार ने विपक्ष की मांग मानते हुए एफसीआरए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया. साथ ही जस्टिस वर्मा की जांच रिपोर्ट भी सदन में पेश कर दी गई. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाए तो सरकार मानसून सत्र का समय बढ़ाने को भी तैयार है. सूत्रों के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बुधवार शाम विपक्ष के नेताओं से फोन पर बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे. विशेषाधिकार प्रस्ताव और सियासी घमासान के बीच सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने भाजपा सांसद सुष्मिता देव के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस दिया. इस मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा सांसद सुष्मिता देव ने ईटीवी भारत से कहा, “इस पर हमने सदन में कुछ नहीं कहा. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. ऐसा कुछ मैंने कहा हो, इसका कोई सबूत नहीं है. वे झूठ कह रहे हैं.” ईटीवी भारत ने सांसदों से की बातचीत (ETV Bharat)