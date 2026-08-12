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'अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार मानसून सत्र की तारीख बढ़ाने को तैयार'

संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा को तैयार हो जाए तो सरकार मानसून सत्र का समय बढ़ाने को भी तैयार है. ईटीवी भारत संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

MPs participating in the proceedings in Rajya Sabha on Wednesday.
राज्यसभा में बुधवार को कार्यवाही में भाग लेते सांसद. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 6:16 PM IST

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नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र में बुधवार को फिर भारी हंगामा देखने को मिला. सदन लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष के रवैये के कारण हंगामे में पूरा दिन धुल गया. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि वे चर्चा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन विपक्ष राम मंदिर और छात्र आंदोलन पर हुए लाठी के मुद्दे पर चर्चा कराने पर अड़ा हुआ है. सांसदों में भारी हंगामा होने से सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया. इस बीच सरकार ने विपक्ष की मांग मानते हुए एफसीआरए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया. साथ ही जस्टिस वर्मा की जांच रिपोर्ट भी सदन में पेश कर दी गई. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाए तो सरकार मानसून सत्र का समय बढ़ाने को भी तैयार है.

सूत्रों के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बुधवार शाम विपक्ष के नेताओं से फोन पर बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे. विशेषाधिकार प्रस्ताव और सियासी घमासान के बीच सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने भाजपा सांसद सुष्मिता देव के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस दिया. इस मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा सांसद सुष्मिता देव ने ईटीवी भारत से कहा, “इस पर हमने सदन में कुछ नहीं कहा. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. ऐसा कुछ मैंने कहा हो, इसका कोई सबूत नहीं है. वे झूठ कह रहे हैं.”

ईटीवी भारत ने सांसदों से की बातचीत (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने भी ईटीवी से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है और चर्चा से भाग रहा है. जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, ब्राह्मणों को गाली देने वाले और राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग आज ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं.”

सदन का सत्र समाप्ति की ओर है, लेकिन लगातार हंगामे के कारण महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होता है या नहीं.

इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि नीट परीक्षा के मुद्दे को सदन में चर्चा के लिए लिया जाए. शाह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले पर रचनात्मक तरीके से चर्चा की जाए, क्योंकि “बहस और संवाद” लोकतंत्र का आधार हैं. शाह ने यह भी कहा कि सरकार सदस्यों के सुझावों पर विचार करने और जहां आवश्यक हो, आगे सुधारात्मक कदम उठाएंगे.

ये भी पढ़ें- मानसून सत्र का 18वां दिन: FCRA संशोधन बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास

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