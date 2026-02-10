ETV Bharat / bharat

क्या, सांसदों के बीच होनेवाली थी 'हाथापाई'? रिजिजू का खुलासा- 'कांग्रेस की हरकत से नाराज NDA सांसदों को रोका'

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सांसदों के सत्ता पक्ष की ओर आने के बाद भाजपा की महिला सांसद बेहद आक्रोशित थीं.

Kiren Rijiju
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद में इन दिनों अभूतपूर्व गतिरोध देखने को मिल रहा है. 4 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रधानमंत्री को सदन में न आने का आग्रह किया था, वजह बतायी थी कि कांग्रेस की महिला सांसद नुकसान पहुंचा सकती हैं. अब यह लड़ाई शिकायतों और दावों के दौर से गुजर रही है. कांग्रेस, इसे जहां पीएम मोदी का सवालों से भागना बता रही है वहीं किरेन रिजिजू ने वीडियो साझा कर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सांसदों के सत्ता पक्ष की ओर आने के बाद भाजपा की महिला सांसद उनके आचरण से बेहद आक्रोशित थीं. उन्होंने कहा, "हमें अपने भाजपा और एनडीए सांसदों को नियंत्रित करना पड़ा. कांग्रेस सांसदों के इस व्यवहार से भाजपा की महिला सांसद बहुत गुस्से में थीं. हमने अपने सांसदों को हाथापाई से रोका. इसके बाद ये (विपक्षी) सांसद स्पीकर के चैंबर में गए और उन्हें धमकाया. भाजपा महिला सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई है. अब देखते हैं कि स्पीकर इस पर क्या और कैसी कार्रवाई करते हैं."

भाजपा की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एक शिकायत भी की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस सांसदों ने संसदीय मर्यादाओं को लांघ दिया है. भाजपा सांसदों ने अध्यक्ष बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि 4 फरवरी को विपक्षी महिला सांसदों ने "प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया" और बाद में आक्रामक तरीके से स्पीकर के चैंबर तक पहुंच गईं थीं. उन्होंने स्पीकर से इस घटना में शामिल सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था.

रिजिजू ने भाजपा की महिला सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की गई शिकायत का समर्थन किया. पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, "भाजपा सांसदों, विशेषकर महिला सांसदों ने कांग्रेस सांसदों के व्यवहार के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के पास एक कड़ी शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस सांसद मर्यादा तोड़कर सत्ता पक्ष (ट्रेजरी बेंच) की ओर चले गए. वे उस बेंच को भी पार कर गए जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं और सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने लगभग पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी."

गुरुवार को स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके. उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद सदन में प्रधानमंत्री की सीट तक आ सकते हैं और किसी "अभूतपूर्व घटना" को अंजाम दे सकते हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

PARLIAMENTS BUDGET SESSION
CONGRESS WOMEN MPS
कांग्रेस महिला सांसद
पीएम मोदी का घेराव
PARLIAMENT DEADLOCK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.