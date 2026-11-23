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जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड देश में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन' करने वाला बोर्ड: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का श्रीनगर में बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी के उद्घाटन से पहले स्वागत किया गया ( X/@KirenRijiju )

श्रीनगर: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की पहलों की सराहना करते हुए इसे देश में "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन" करने वाला बोर्ड बताया.

नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन और व्यवस्थाओं की तारीफ

रिजिजू सोमवार को श्रीनगर पहुंचे, जहां वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने उनका स्वागत किया. इसके बाद, वह एक कार्यक्रम में शामिल होने गए, जहां उन्होंने श्रीनगर के काठीदरवाजा स्थित बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया. यह उद्घाटन केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की एक और बड़ी पहल को दर्शाता है.

उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अंद्राबी और उनकी टीम को बधाई दी और उन्हें केंद्र सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया. रिजिजू ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने काफी काम किया है. मुझे इनमें से कुछ पहलों का उद्घाटन करने का अवसर मिला है. हलीमा बीबी नर्सिंग कॉलेज में कई विकास कार्य हुए हैं और मुझे इसके कुछ बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करने का मौका मिला." संस्थान की सुविधाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था और प्रबंधन बेहतरीन है और इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा.