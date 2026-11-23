जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड देश में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन' करने वाला बोर्ड: किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में नर्सिंग कॉलेज का किया उद्घाटन; हजरतबल दरगाह में महिला नमाज हॉल और गेस्ट हाउस की भी दी सौगात
Published : November 23, 2026 at 4:22 PM IST
श्रीनगर: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की पहलों की सराहना करते हुए इसे देश में "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन" करने वाला बोर्ड बताया.
नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन और व्यवस्थाओं की तारीफ
रिजिजू सोमवार को श्रीनगर पहुंचे, जहां वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने उनका स्वागत किया. इसके बाद, वह एक कार्यक्रम में शामिल होने गए, जहां उन्होंने श्रीनगर के काठीदरवाजा स्थित बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया. यह उद्घाटन केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की एक और बड़ी पहल को दर्शाता है.
उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अंद्राबी और उनकी टीम को बधाई दी और उन्हें केंद्र सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया. रिजिजू ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने काफी काम किया है. मुझे इनमें से कुछ पहलों का उद्घाटन करने का अवसर मिला है. हलीमा बीबी नर्सिंग कॉलेज में कई विकास कार्य हुए हैं और मुझे इसके कुछ बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करने का मौका मिला." संस्थान की सुविधाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था और प्रबंधन बेहतरीन है और इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा.
Inaugurated the construction of Bibi Halima College of Nursing & Medical Technology (BHCNMT), at Kathi Darwaza, Rainawari, Srinagar. Established as the first nursing college in Jammu & Kashmir run by the Waqf Board, BHCNMT has built an impressive record in nursing education. Its alumni include 16 Kashmir University Gold Medalists, the highest among nursing colleges & over 10 international NCLEX qualifiers in the USA & Canada. Its graduates also constitute around 30% of Nursing Officers at SKIMS & over 25% of the nursing workforce at GMC-associated hospitals. @MOMAIndia— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 23, 2026
हजरतबल दरगाह में 'वक्फ दिवस 2026' पर कई लोकार्पण
केंद्रीय मंत्री ने 'वक्फ दिवस 2026' के अवसर पर हजरतबल दरगाह में 'वक्फ रिवाइवल फोटो म्यूजियम', महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने के हॉल और एक गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया. रिजिजू ने हजरतबल में महिला श्रद्धालुओं के नमाज अदा करने के लिए बनाई गई जगह के लिए जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की प्रशंसा की और इसे सुंदर व आकर्षक बताते हुए अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी को बधाई दी.
'विकसित जम्मू-कश्मीर' का संकल्प और आगामी कार्यक्रम
रिजिजू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य राज्यों के बराबर लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है. उन्होंने कहा, "क्षेत्र को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हम सभी इस विजन को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. हम 'विकसित भारत' और 'विकसित जम्मू-कश्मीर' के लिए प्रयासरत हैं." इसके अलावा, घाटी के अपने दौरे के दौरान उनका शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर (SKUAST-कश्मीर) जाने का भी कार्यक्रम है.
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